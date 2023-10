Justin Trudeau n’est plus «cool»

Il est difficile de ne pas être déçu de son gouvernement quand chaque jour apporte un nouveau scandale. Cette réflexion est tirée du fil Twitter de Justin Trudeau quand il était dans l’opposition. C’était il y a dix ans. Le premier ministre pourrait la reprendre aujourd’hui à l’identique pour son propre gouvernement.

Comme les pots de yogourt, les politiciens ont une image de marque et une date d’expiration. Comme dans le marketing ou la mode, il y a des tendances et des saisons en politique. Quand l’économie va bien, on peut se permettre un peu de glamour. Dans la situation contraire, on s’attend à plus de retenue et de sobriété. On délaisse les grandes marques et on recherche les économies. L’heure n’est pas au fashion statement ou à la frivolité quand les gens en arrachent. Il faut s’adapter, au risque de devenir démodé.

C’est ce qui est en train d’arriver au premier ministre. Son branding et son message politique ne collent plus à la réalité. Adulé jadis pour sa modernité et son look, Justin Trudeau n’a jamais eu droit à l’erreur, mais quand il en a fait, on les lui a pardonnées facilement.

Il a fait la couverture de Vogue et de Rolling Stone. Tout un contraste avec le Stephen Harper sérieux que l’on pouvait voir assis à son bureau, tard la nuit, en train de travailler à la lumière d’une lampe. Les Canadiens voulaient du changement et de l’enchantement.

Le gouvernement libéral a dépensé sans compter. C’est la fable de la cigale et la fourmi. Quand l’économie allait bien, Justin Trudeau était fier de faire de « modestes déficits » contre toute logique économique. Il a chanté tout l’été. Mais les finances publiques ne sont pas un puits sans fond. Les gens comprennent que la marge de manoeuvre du gouvernement est comme leur budget : considérablement réduite.

L’image de marque des conservateurs n’a pas toujours été reluisante, mais sur l’économie, les Canadiens leur font confiance. Sur l’environnement, moins. Mais, lorsqu’on n’arrive pas à payer ses factures, savoir que le gouvernement Trudeau veut planter deux milliards d’arbres n’est plus aussi enthousiasmant qu’avant. D’autant plus qu’on sait qu’Ottawa n’a planté que 56 millions d’arbres depuis la fameuse promesse de Justin Trudeau aux côtés de la militante écologiste Greta Thunberg, à Montréal, en 2019.

Même constat sur la guerre contre la voiture. C’est bien beau de se faire promettre plus de transport en commun quand on habite en ville, mais lorsqu’on habite en région et qu’il n’y a pas d’option de rechange à la voiture, taxer l’automobile ou l’essence n’est pas une solution. Et si on taxe les camions, cela ne fera pas baisser le coût du panier d’épicerie. C’est par camion que ces produits circulent jusqu’à l’épicerie du coin. Et c’est avec du carburant que le pêcheur attrape votre poisson. Idem pour l’agriculteur qui cultive vos légumes ou le blé de votre pain et de vos pâtes.

John Manley, ancien vice-premier ministre libéral et ministre sous Jean Chrétien et Paul Martin, a bien résumé la situation à Bloomberg, en comparant le gouvernement Trudeau à la série Seinfeld. Après neuf saisons, illustrait-il, Jerry Seinfeld a mis fin à l’émission. C’était drôle, mais à force, on manque d’idées ; c’est difficile de se renouveler. Oui, Justin Trudeau a charmé les Canadiens. Aujourd’hui, il nous fait honte.

Les Canadiens ne sont plus intéressés par son look ni par ses paroles creuses et ses promesses vides, comme celles sur le logement. Justin Trudeau a été hypermédiatisé ; cela se retourne contre lui aujourd’hui. C’est le danger qui guette tout politicien. Plus on est présent dans les médias, plus vite la population risque de se lasser. Surtout quand il n’y a pas d’actions ou de résultats et que la situation se détériore.

Les sondages, les uns après les autres, sont favorables aux conservateurs. C’est un peu normal. Il y a usure du pouvoir après huit ans de gouvernement Trudeau. Les hausses des taux d’intérêt et l’inflation rendent la situation économique difficile. Beaucoup de gens ont du mal à se loger. Le prix de l’essence est élevé. On doit faire des choix à l’épicerie.

Cependant, les conservateurs devraient prendre ces coups de sonde avec circonspection. Il ne faut pas être trop haut, trop tôt. Lorsque vous montez dans les sondages, il est naturel qu’on s’intéresse plus à vous. Les médias vous posent davantage de questions. Quel est votre plan pour ceci, votre solution pour cela ? Mais nous ne sommes pas en campagne électorale ; les libéraux gouvernent grâce à l’appui du Nouveau Parti démocratique (NPD). Il est prématuré pour les conservateurs de dévoiler leur programme, à part pour les grandes lignes. Sinon, le gouvernement Trudeau fera comme il l’a fait avec le NPD : il volera ses idées et s’en attribuera le mérite.

La réalité politique veut qu’on ne vote pas pour l’opposition, mais contre le gouvernement. Malgré tout le respect que j’ai pour Stephen Harper, je ne pense pas que les Canadiens se sont déplacés pour voter pour lui en 2006, ils ont voté contre le gouvernement en place. Ils en avaient assez des libéraux, de leur arrogance et des scandales. Même cas de figure pour la victoire de Jean Chrétien en 1993 contre les conservateurs, ou celle de Brian Mulroney, en 1984, contre les libéraux.

« Voulez-vous quatre autres longues années de Justin Trudeau ? » sera certainement l’un des messages les plus martelés de la prochaine campagne électorale.

Ce texte fait partie de notre section Opinion qui favorise une pluralité des voix et des idées en accueillant autant les analyses et commentaires de ses lecteurs que ceux de penseurs et experts d’ici et d’ailleurs. Envie d’y prendre part? Soumettez votre texte à l’adresse opinion@ledevoir.com. Juste envie d’en lire plus? Abonnez-vous à notre Courrier des idées.