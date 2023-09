Favorisons l’inclusion sociale des aînés

Au Québec, nous soulignons déjà depuis plusieurs années la Journée internationale des aînés (le 1er octobre) grâce à l’implication de la Conférence des Tables régionales de concertation des aînés du Québec. Chaque édition est l’occasion de célébrer les personnes aînées et de reconnaître leurs contributions à la société. Pour l’édition 2023, le thème choisi, « Bien vieillir, un heureux défi », souhaite mettre l’accent sur le vieillissement actif, celui-ci étant intrinsèquement lié à la participation et à l’inclusion sociales. Ce thème est, selon nous, d’une grande pertinence. En effet, selon l’Institut national de santé publique du Québec, l’âge est la troisième forme principale de discrimination au Canada et au Québec. Différentes études ont également indiqué par le passé que de 16 % à 24 % des personnes aînées du pays pourraient être isolées socialement.

La participation sociale, c’est-à-dire la possibilité pour les personnes aînées de s’impliquer, de développer des liens sociaux et d’avoir des interactions avec d’autres dans leur milieu de vie, a un impact positif sur leur santé. Elle est associée à des facteurs environnementaux, tels que l’accès aux moyens de transport, la proximité des ressources et des services (commerces, loisirs, santé et services sociaux, etc.), un voisinage sécuritaire et la marchabilité (la capacité de l’environnement bâti à faciliter les déplacements à pied).

Il demeure important de proposer des occasions de participation adaptées à la situation de chaque personne aînée en considérant ses forces, ses attentes ou ses ressources dans une approche qui respecte l’autonomie et le pouvoir d’agir de chacune.

Alors, comment pouvons-nous collectivement favoriser l’inclusion sociale des personnes aînées et nous assurer qu’elles font davantage et pleinement partie de tous les aspects de la vie en société ?

Laisser « nos aînés » s’exprimer

Le vieillissement de la population, observé depuis plusieurs années déjà, et, plus récemment, la pandémie de COVID-19 nous entraînent à nous questionner sur notre façon de vieillir au Québec. Les personnes aînées peuvent participer davantage aux discussions et aux prises de décision en lien avec ce sujet. Cela se réalise par leur inclusion dans les phases d’identification des problèmes ou des besoins, dans la recherche des meilleures solutions, dans la mise en oeuvre des solutions choisies et dans leur évaluation.

Ce continuum de participation sociale et citoyenne permet de reconnaître de façon concrète toute la contribution que les personnes aînées peuvent apporter à l’innovation et aux changements sociaux. Elles peuvent par la même occasion déployer leur agentivité, donc agir à titre d’actrices de changement à diverses échelles de la société, que ce soit, par exemple, dans la défense des droits, l’amélioration des politiques publiques ou le changement des normes sociales.

À ce sujet, l’expression souvent utilisée pour parler des personnes aînées « nos aînés », bien que souvent prononcée avec des intentions bienveillantes, bâtit plutôt un certain mur entre les non-aînés et les principaux intéressés. En effet, parler de « nos aînés » est l’un des symptômes d’une tendance à exclure les personnes aînées des débats publics les concernant.

Favoriser la participation sociale et citoyenne

La participation sociale et citoyenne est un concept assez large. Elle regroupe des activités aussi diverses que participer à un atelier de cuisine, exercer son droit de vote, demeurer sur le marché du travail ou faire du bénévolat. Il existe plusieurs facteurs facilitants qui permettent aux personnes aînées de participer pleinement à ces activités, comme l’accès au transport en commun ou adapté, la présence de mobilier urbain et l’accessibilité universelle des lieux pour les personnes vivant avec des incapacités, par exemple.

Considérer les personnes aînées comme étant un groupe hétérogène permet aussi de créer une offre de possibilités de participation sociale diversifiée qui saura intéresser le plus grand nombre. En effet, peu importe son âge et sa situation de vie, chaque personne a des goûts, des besoins et des envies différents.

La recherche dans le domaine de l’inclusion sociale nous indique que les groupes de discussion sont particulièrement efficaces pour favoriser la prise de parole des personnes aînées et, bien sûr, nous faire mieux comprendre leurs perceptions, leur vision et leur vécu. Cette méthode est d’ailleurs utilisée par l’Initiative pour l’inclusion sociale des personnes aînées : un enjeu collectif, un projet de l’Institut sur le vieillissement et la participation sociale des aînés de l’Université Laval.

Depuis le printemps 2023, l’Initiative parcourt différents secteurs du territoire de la Communauté métropolitaine de Québec avec un concept d’espace citoyen ayant comme thème « Vous vous sentez mis de côté ? Venez en parler ! ». Principalement adressé aux personnes aînées faisant face à des défis d’inclusion sociale, cet espace invite les participants à discuter des sources d’exclusion qu’ils vivent au quotidien et à réfléchir à des pistes de solution. Grâce à une approche d’ouverture, d’écoute et de proximité, cette activité valorise la prise de parole chez des personnes qui ne trouvent pas toujours d’oreille attentive pour discuter.

Pour une bienveillance inclusive envers les autres… et soi-même !

La professeure Mélanie Levasseur, qui s’intéresse aux aspects sociaux du vieillissement, expliquait, dans le cadre du congrès de l’Acfas en 2021, que la société idéale, « c’est une communauté où règne la bienveillance des uns envers les autres, et notamment envers les personnes aînées. C’est une société respectueuse de la différence, qui accueille la diversité, incluant celle de l’âge, qui fait preuve de tolérance, qui valorise le bien commun. C’est une société qui reconnaît la contribution des aînés, leurs connaissances, et qui favorise leur engagement selon leur désir de s’impliquer ».

Cette Journée internationale des aînés peut être un bon moment pour s’arrêter et penser à la façon dont nous pouvons tous apporter un peu plus de bienveillance autour de nous.

Aux personnes aînées : ne perdez pas de vue l’importance de votre parole. Profitez des occasions à votre portée ! Vos idées méritent d’être entendues, et ce, toute l’année.

