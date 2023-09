Rien n’a été et ne sera jamais gagné pour les femmes

« Pour les femmes, rien n’a été et ne sera jamais gagné sans analyses et sans luttes. » Voilà comment je terminais la courte biographie d’Idola Saint-Jean qui fut publiée en 1981 dans Mon héroïne, ouvrage qui rassemblait les textes prononcés lors des lundis de l’histoire des femmes.

L’eau a coulé sous les ponts, des progrès ont été faits, mais à lire dans Le Devoir des articles sur l’inquiétude des sages-femmes quant à leur statut futur dans la réforme Dubé et celles de la vice-présidente de la Fédération de la santé et des services sociaux (FSSS), Judith Huot, je m’interroge sur le futur du statut qui sera accordé à ces organisations composées en majorité de femmes.

Rappelons que les femmes géraient avant la révolution dite tranquille nos services hospitaliers, nos services sociaux et les collèges classiques féminins. Elles ont ensuite été écartées des nouveaux lieux de pouvoir et de savoir qui se sont mis en place. Plusieurs d’entre elles avaient déjà des formations supérieures et plusieurs années d’expérience. Il faudra un jour faire en détail l’histoire de cette mise à l’écart. Les postes confiés aux nouveaux gestionnaires des ministères de l’Éducation et de la Santé ont largement été occupés par des hommes.

Je comprends donc les inquiétudes qui s’expriment maintenant. Ainsi, par exemple, l’histoire de l’accès des femmes à l’éducation supérieure que j’ai étudiée a été un combat gagné par défaut, les autorités religieuses acceptant de répondre aux revendications des féministes de l’époque qui menaçaient d’envoyer leurs filles dans un nouvel établissement laïque. Ce fut l’événement qui permit d’obtenir l’autorisation de Mgr Bruchési d’ouvrir l’École d’enseignement supérieur pour jeunes filles en 1908, qui deviendra le collège Marguerite-Bourgeoys.

Les sages-femmes, qui ont vu leur pratique être légalisée en 1999, après d’épiques combats, craignent de ne pas être correctement représentées dans les nouvelles structures. Je crois qu’elles ont raison de s’interroger et de contester. Seront-elles entendues ?

Alors que pendant des décennies, on a fait obstruction à la participation des femmes aux structures de gestion de l’éducation et de la santé, alors que les décideurs ne cessaient d’affirmer leur rôle important de mères et d’éducatrices des enfants, tout en leur refusant de mettre ces compétences au service de nos institutions, court-circuitant ainsi leurs possibilités de participation citoyenne à la vie publique, il faut maintenant contester tout ce qui risque de conduire, sous prétexte de bonne gestion, à l’exclusion et à des iniquités.

