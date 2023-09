Merci, madame Yaroshevskaya.

Depuis les années 1950, Kim Yaroshevskaya a mené une carrière d’interprète à la scène ainsi qu’au petit et au grand écran. Elle a joué Lorca, Pirandello, Camus, Beckett, Brecht, Ionesco — pour ne citer qu’eux — et Tchekhov à de nombreuses reprises. Elle a créé les textes d’auteurs québécois (Robert Gurik, Réjean Ducharme, Carole Fréchette) et de l’Acadienne Antonine Maillet. Au cinéma, on la voit dans 16 longs métrages. On lui doit trois ouvrages : La petite Kim (Boréal, 1998), Contes d’humour et de sagesse (Planète rebelle, 2012) et Mon voyage en Amérique (Boréal, 2017).

Kim Yaroshevskaya a marqué durablement plusieurs générations et elle fait si intimement partie de la grande famille et de l’histoire québécoise qu’un effort d’imagination est nécessaire pour concevoir qu’elle est née à Moscou le 1er octobre 1923, six ans seulement après la Révolution russe, tant cela semble lointain dans le temps et dans l’espace.

Dans le documentaire que lui a consacré en 2003 la réalisatrice Brigitte Nadeau, Kim y relate certains éléments de son enfance dans la Russie stalinienne.

Intellectuels convaincus des vertus du régime, ses parents offrent des livres à leur fille unique qui est trop jeune pour savoir lire. Longtemps, ils l’élèvent en refusant de lui donner une poupée par mépris envers les stéréotypes de l’éducation nord-américaine. Ils céderont à son désir profond quand leur fille transforme en poupée le fusil qu’ils viennent de lui offrir ou la cuillère de bois avec laquelle elle joue.

Peu de temps après, la petite Kim arrive à Montréal, chez une tante, à 10 ans, où son père l’a envoyée après le décès de sa mère. Elle ne parle alors que le russe. Il demeure fabuleux que la privation d’un jouet chéri ait été, par les méandres de la création ou de l’inconscient, le moteur de la constitution d’un personnage fictif sur lequel je m’attarderai et qui se révélera prégnant dans l’imaginaire collectif de son pays d’adoption.

Quatre ans après sa mise en ondes, Radio-Canada crée La boîte à surprises, une émission quotidienne pour enfants qui donne naissance à plusieurs personnages plus ou moins clownesques. Ils cohabitent d’abord dans une même émission, et certains auront ensuite leur propre série individuelle. Parmi ceux-ci, la poupée Fanfreluche, présente dès la première saison, en 1956.

Poupée délurée (l’épithète est de Yaroshevskaya, en entrevue), Fanfreluche raconte, en les lisant, des légendes et des contes issus de diverses cultures. Quand une histoire lui déplaît, elle entre physiquement dans le grand livre dont elle fait la lecture, pour intervenir et éventuellement changer le scénario ou le dénouement, ce qui la met parfois dans des situations périlleuses dont elle se tire généralement avec brio.

Kim a créé ce personnage et a imaginé la singularité de son rapport à la narration. Elle y fait office de créatrice à part entière : ce personnage, elle l’a non seulement joué, mais conçu jusque dans son habillement, et en a imaginé les histoires. Quand Radio-Canada lui consacre une série de 46 épisodes entre 1968 et 1971, elle signe les scénarios avec le découpage technique que chaque épisode requiert.

La Société Radio-Canada a eu la bonne idée, en 2008, de produire des coffrets DVD de certaines de ces émissions. Plus d’un demi-siècle après sa création, la série tient solidement le coup, tant sur le plan formel que sur celui du contenu, malgré l’évolution qu’a connue la technique télévisuelle, la façon de scénariser des histoires et la profonde transformation des valeurs de la société québécoise au cours des dernières décennies. Quelle autre série télévisuelle peut en faire autant ?

Fanfreluche/Yaroshevskaya portait un regard qui n’était pas qu’espiègle sur les récits, mais qui faisait montre de sens critique. Elle pouvait affronter les ogres, comme le tueur de femmes Barbe bleue, et changer l’ordre établi. Elle manifestait empathie et commisération, était vive d’esprit, animée d’un sens inné de la justice, savait plaider, avait le coeur au travail quand il le fallait, et était hédoniste ― elle adorait les suçons et aimait se prélasser dans une grande chaise. La série et son autrice sollicitent l’intelligence du jeune public en lui faisant prendre conscience de son statut de témoin d’une histoire.

Il est difficile de réaliser à quel point ce personnage de poupée indépendante (elle n’appartenait à personne !) et pensante était d’avant-garde et audacieux dans le Québec des années 1950. Alors que l’aventure intellectuelle était si peu valorisée pour les femmes, Fanfreluche aimait lire. Plusieurs confieront à Mme Yaroshevskaya avoir développé le goût de la lecture à cause d’elle, alors que les livres étaient absents de leur domicile.

On ne se surprendra pas que Fanfreluche ait vu son effigie faire officiellement partie du défilé des géants de la Fête nationale du Québec en 2009. C’est dire la place qu’occupe cette création dans l’imaginaire collectif et dans le coeur des Québécois et des Québécoises.

À partir de 1977, la télévision va permettre à Kim de s’illustrer pendant 10 ans dans une autre série culte, en devenant Grand-Mère dans Passe-Partout. Comme son interprète, le personnage qu’elle incarne a pris de l’âge, mais conserve la capacité de toucher les jeunes spectateurs.

Cette grande comédienne aura 100 ans le 1er octobre 2023. Le rayonnement de cette carrière impressionne — par sa durée, mais aussi par la qualité du rapport qu’elle a su établir avec le public, avec ses pairs et avec les médias. Kim Yaroshevskaya impose le respect et suscite une immense affection. Cette femme de coeur et de tête aura insufflé des valeurs progressistes dans les jeunes années de la télévision, avec un personnage gracile qui savait s’imposer dans des histoires convenues pour en changer le dénouement prévisible : quelle formidable leçon de vie, et quelle magnifique métaphore du pouvoir transformateur de l’art !

Merci, madame Yaroshevskaya.

