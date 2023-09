Il faut des procureurs spécialement formés en matière de crimes haineux

Gabriel Sohier-Chaput a reçu une sentence exemplaire de 15 mois d’emprisonnement. Mais qu’arrive-t-il lorsque les peines imposées aux propagateurs de haine reconnus coupables ne tiennent pas compte de la gravité des infractions commises ? Peut-on dire que le système en a fait assez pour protéger la société, pour punir et réhabiliter les contrevenants et pour dissuader d’autres personnes de commettre des crimes similaires ?

Si un crime haineux n’est pas reconnu comme un crime haineux, si la poursuite n’applique pas aux accusations les dispositions du Code criminel relatives aux crimes haineux, si la peine ne reconnaît pas suffisamment la haine sous-jacente et ne protège pas les victimes, et si, comme l’a démontré l’affaire du néonazi Gabriel Sohier-Chaput, il manque l’un ou l’autre de ces éléments, alors on peut dire que non.

L’affaire Sohier-Chaput devrait servir d’exemple du fonctionnement du système. Les responsables de l’application de la loi ont établi que les gestes commis avaient été motivés à la fois par la haine et par un désir de radicaliser d’autres personnes. Sohier-Chaput a été accusé et reconnu coupable de fomenter volontairement la haine contre un groupe identifiable en vertu du Code criminel. L’affaire a malheureusement pris une tournure inquiétante à la suite d’une recommandation de sentence commune, soit une peine d’emprisonnement de seulement trois mois et une probation de deux ans — recommandation que le juge Manlio Del Negro a écartée lors d’une audience. « Avec tout le respect que je vous dois, la peine que vous proposez banalise le crime, » a-t-il dit.

Nous sommes heureux de voir que Sohier-Chaput subira les conséquences de ses actes avec une sentence exemplaire de 15 mois, que les médias du Québec ont couvert le procès, et surtout, que les Québécoises et les Québécois ont rejeté cette idéologie haineuse. Cependant la suggestion de sentence initiale de trois mois proposée par la Couronne est inquiétante et aurait pu être perçue comme une banalisation de l’infraction.

Il pourrait être tentant de mettre cela sur le dos des avocats. Une peine plus sévère aurait en effet pu être imposée pour tenir compte des dommages causés par la déshumanisation de la communauté juive par Sohier-Chaput. Or, les poursuites contre des crimes haineux sont difficiles. Pour s’attaquer à des idéologies immondes, une formation et une expertise spécialisées sont nécessaires.

Les procureurs doivent consulter des experts, analyser le codex juridique et présenter des arguments convaincants, tout en jonglant avec un nombre énorme de dossiers. Il est irréaliste de s’attendre à ce que les procureurs maîtrisent le vocabulaire, les codes et les comportements sous-jacents aux crimes haineux dans toute leur complexité.

C’est pourquoi il conviendrait d’attitrer des procureurs spécialement formés pour traiter les dossiers d’incidents et crimes haineux qui auraient, grâce à leur formation, une connaissance approfondie des lois relatives à la haine et à la propagande, pour définir la haine et ses manifestations, et pour comprendre la mesure dans laquelle ces crimes dévastent les communautés. En particulier, l’antisémitisme, en raison de ses complexités uniques, nécessite une compréhension approfondie qu’il est possible d’acquérir au moyen d’une une formation adéquate.

Ces procureurs attitrés et spécialement formés pourraient en toute confiance porter les accusations appropriées et recommander des peines assorties de conditions efficaces pour empêcher de nouvelles infractions et réhabiliter les contrevenants.

En tant que communauté étant la cible du plus grand nombre d’incidents haineux motivés par la religion, les juifs savent très bien que la lutte contre l’antisémitisme nécessite une compréhension permettant d’en identifier toutes les nuances. Toutefois, si les personnes responsables de rendre justice ne connaissent pas les outils mis à leur disposition, des erreurs ou choix discutables comme dans cette affaire persisteront.

Le Québec est une société libre soutenue par un système judiciaire fort. Des accusations criminelles appropriées sont portées contre des personnes comme Sohier-Chaput qui menacent notre cohésion sociale. Grâce à une formation spécialisée, les procureurs et les autres intervenants du système judiciaire peuvent, avec toute la rigueur de la loi, tenir responsables les personnes qui cherchent à déchirer notre société, et veiller à ce que les valeurs qui nous sont chères soient protégées.

Ce texte fait partie de notre section Opinion qui favorise une pluralité des voix et des idées en accueillant autant les analyses et commentaires de ses lecteurs que ceux de penseurs et experts d’ici et d’ailleurs. Envie d’y prendre part? Soumettez votre texte à l’adresse opinion@ledevoir.com. Juste envie d’en lire plus? Abonnez-vous à notre Courrier des idées.