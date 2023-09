Jean-Talon, une circonscription plus complexe qu’il n’y paraît

Le soir des dernières élections générales québécoises, la coloration cartographique de la région de la Capitale-Nationale était passablement uniforme. Cependant, la cartographie des résultats par section de vote, publiée par Le Devoir en 2018 et en 2022 (que l’on peut toujours consulter) a fait apparaître des configurations politiques plus complexes. C’est le cas de la circonscription de Jean-Talon, dont la « micro-géopolitique » se révèle plus éclatée que dans les circonscriptions voisines, plus uniformément bleu poudre ou orangées.

D’un point de vue urbain, sociologique et politique, Jean-Talon est à mi-chemin entre les circonscriptions solidaires du centre-ville et les circonscriptions caquistes du pourtour. Aussi, son profil socioéconomique est caractérisé par la mixité, où la classe moyenne prédominante est flanquée de notables franges de plus et de moins nantis.

Deux Jean-Talon

La circonscription est constituée de l’ancienne ville de Sillery, devenue un quartier de Québec après la fusion de 2002, et de la partie sud de l’ancienne ville de Sainte-Foy, correspondant aujourd’hui aux quartiers Saint-Louis, Plateau et Cité-Universitaire.

On entend souvent que, depuis sa fondation en 1965 jusqu’en 2019, « Jean-Talon a toujours été libérale ». L’affirmation est à nuancer, car c’est oublier que la partie Sainte-Foy de l’actuelle circonscription faisait partie de Louis-Hébert jusqu’à la refonte de la carte électorale mise en vigueur en 2003. Or cette dernière a déjà été péquiste, notamment sous le ministre Paul Bégin (1994-2002).

Dynamiques temporelles

En 2014, quand Philippe Couillard reprend le pouvoir au PQ, le PLQ est localement à son faîte, Yves Bolduc remportant 15 492 voix (44,5 %).

En 2018, en dépit de la victoire de la CAQ de François Legault, Sébastien Proulx, élu lors de la partielle de 2015, garde la circonscription dans le giron libéral — malgré un score réduit (32,6 %) —, devant la caquiste Joëlle Boutin (28,6 %). Le vote péquiste est au plus bas. Continuant sa lente progression, QS atteint la troisième place.

À l’élection partielle de l’année suivante, forte de 9950 appuis, Boutin enlève finalement Jean-Talon aux libéraux.

En 2022, avec 11 105 voix, Boutin conserve la circonscription sans en faire une forteresse caquiste (32,5 %). Avec Olivier Bolduc qui se représente, QS augmente son score (23,8 %) pour accéder à la deuxième place. En sourdine, le PQ (18,7 %) reprend déjà du poil de la bête comme dans le reste de la région de Québec. Le PLQ n’obtient que 13,5 % des suffrages et la quatrième place.

Les transferts de votes ne sont pas univoques ni toujours évidents, notamment en 2014 et en 2022.

Dynamiques spatiales

L’analyse fait découvrir que lors des deux dernières élections générales, les partis ont rencontré un écho inégal dans les quatre quartiers composant la circonscription dont les profils socioéconomiques sont contrastés.

Le quartier de Sillery est le plus huppé de Québec. En 2015, le revenu moyen brut des résidents de 15 ans et plus s’élève à 79 081 $, alors qu’il est de 44 113 $ à l’échelle de la ville. En 2016, 72 % des ménages sont propriétaires. Aussi, l’âge médian s’élève à 51 ans. En 2018, Sillery demeure massivement libéral. En 2022, le quartier bascule du côté caquiste, le PQ arrivant souvent deuxième.

Sur le plan socioéconomique, l’est du quartier Saint-Louis se rapproche de Sillery alors qu’à l’ouest les réalités sont hétérogènes. Le revenu moyen brut des résidents du quartier est de 51 743 $. Presque la moitié (49 %) des ménages sont propriétaires. L’âge médian est de 43 ans. En 2018, alors que l’ouest du quartier devient caquiste, l’est demeure majoritairement libéral. Quatre ans plus tard, sur fond de votes divisés, l’est passe du côté de la CAQ en même temps que QS essaime autour de l’autoroute Henri-IV.

Le quartier Plateau présente une grande mixité socioéconomique. En même temps que 60 % des ménages sont locataires, le revenu moyen brut des résidents est de 38 915 $. L’âge médian est de 36 ans. C’est ici que l’on retrouve la plus forte proportion de nouveaux arrivants, soit 17 % en 2016. Le quartier devient majoritairement caquiste en 2018. Au dernier scrutin, les secteurs longeant l’autoroute deviennent solidaires.

Dans le quartier Cité Universitaire, l’âge médian n’est que de 35 ans. Bien que 69 % des ménages soient locataires, le revenu moyen brut est de 37 960 $. Par ailleurs, 15 % des résidents sont des immigrants. En 2022, QS domine nettement dans les zones plus modestes. Là où la CAQ l’emporte, QS et le PQ ne sont pas loin.

Un ciel politique variable

En 2018, en pleine déferlante bleu poudre dans la région de Québec, Jean-Talon demeurait rouge, Sillery faisant figure de bastion. En 2022, la chute la plus vertigineuse qu’a connue le PLQ dans la circonscription s’est produite à Sillery où plusieurs se sont dirigés vers la CAQ, qui se posait comme parti de l’économie. Ce retournement historique a fortement contribué à la victoire caquiste.

L’analyse des chiffres à l’échelle micro fait aussi découvrir que le vote des deux dernières élections générales dans Jean-Talon se révèle plus nuancé et volatil que supposé.

À présent, les sondages de la dernière année indiquent une forte remontée du PQ, ce qui vient ajouter à la complexité des récentes tendances.

Au-delà de l’impact des candidats et des débats, vu le caractère mixte de la circonscription, les formations politiques sont susceptibles de trouver leurs bassins d’électeurs. Cependant, les résultats risquent de varier sensiblement d’un quartier à l’autre.

Enfin, force est de constater que lors du dernier scrutin, dans plus de la moitié (54 %) des sections de vote, le parti arrivé en tête a rallié moins du tiers des électeurs. C’est dire à quel point bien des revirements locaux sont possibles.

Ce texte fait partie de notre section Opinion qui favorise une pluralité des voix et des idées en accueillant autant les analyses et commentaires de ses lecteurs que ceux de penseurs et experts d’ici et d’ailleurs. Envie d’y prendre part? Soumettez votre texte à l’adresse opinion@ledevoir.com. Juste envie d’en lire plus? Abonnez-vous à notre Courrier des idées.