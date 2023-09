D’ECR à CCQ, le débat sur l’éducation à la sexualité se trouble

Le cours Culture et citoyenneté québécoise (CCQ) n’est pas encore officiellement en vigueur dans les écoles québécoises qu’il fait déjà débat. Des manifestants opposés à l’enseignement de « l’identité de genre » se sont en effet retrouvés face à des contre-manifestants dénonçant la haine contre les personnes LGBTQ+. Plusieurs personnalités politiques, dont Justin Trudeau et Valérie Plante, ont aussi tweeté par exemple que : « La démonstration de la haine que nous avons vue lors de la manifestation anti-LGBTQ+ à Montréal est choquante et inacceptable ».

Ceux qui se souviennent des débats relatifs au cours Éthique et culture religieuse (ECR) en 2008 se rappellent sûrement que ceux-ci n’étaient pas moins vifs, mais à ma connaissance, nous n’y avons pas vu d’affrontement tel que celui observé dans et autour de la récente manifestation. Est-ce que les gens sont devenus plus radicaux ? Je ne crois pas. En 2008, il y a certes eu des arguments moralisateurs, sexistes et démagogiques, mais la plupart des intervenants continuaient de parler de la même chose : la religion à l’école. Or, aujourd’hui, une différence me semble frappante : nous ne parlons pas le même langage ni ne convoquons les mêmes registres de « vérités » comme points de départ.

Malgré les rappels à l’ordre de Justin Trudeau et de Valérie Plante, les manifestants et d’autres, plus silencieux, continueront de se questionner ou de ressentir un malaise à l’égard des contenus proposés en éducation sexuelle dans CCQ. N’est-ce pas à ce niveau qu’il serait intéressant de situer la discussion, un peu comme on le ferait dans le cadre même du cours CCQ ?

D’abord, en clarifiant de quoi on parle vraiment. Aucun slogan aperçu sur les pancartes ne ciblait vraiment un thème ou une notion du programme CCQ. Si on se référait à son contenu, on verrait d’abord que les notions en matière d’éducation sexuelle sont significativement différentes du primaire au secondaire, et qu’elles sont probablement plus consensuelles sur le plan des termes utilisés au primaire (ex. conscience de soi et construction identitaire ; relations entre humains), tout en respectant les sensibilités parentales et le développement des enfants.

Ensuite, au secondaire, on découvrirait que parmi les notions obligatoires d’éducation à la sexualité, seulement un concept particulier (« socialisation du genre ») aborde explicitement l’exploration de nouvelles normes en matière de sexualité, notamment pour critiquer « les stéréotypes et les normes de genre » ainsi que « les rôles sexuels et de genre ». Il n’est pas question ici d’imposer aux élèves la « découverte » de son genre, mais plutôt d’être sensibilisé à cette nouvelle réalité sociale.

En partant de l’hypothèse que le débat sur l’éducation sexuelle est un conflit de vérités plutôt qu’un lieu a priori de violence (ce qui n’exclut pas le fait que certains incidents haineux aient eu lieu), nous pourrions peut-être mieux l’appréhender à la manière d’une « cartographie des controverses » en mettant en perspective la complexité des différentes perspectives au coeur de l’éducation à la sexualité.

Cette reconnaissance d’une pluralité des points de vue met plus fondamentalement en question l’horizon de la pensée critique à valoriser au sein de CCQ et en matière d’éducation à la sexualité, ce que Michel Fabre qualifie de « dialectique du en question [problématisation] et du hors question [faits] ». Comme le rappelle ce philosophe de l’éducation dans Éducation et (post) vérité, le doute est important dans le contexte scolaire, mais ne doit pas s’imposer à et sur tout ; il doit s’articuler sur certaines « croyances pivots », sans quoi, il n’a pas de réelle signification.

Or, c’est ce « fond » d’éléments indiscutables, inévitable et si important à définir, qui semble précisément en jeu en matière d’éducation à la sexualité. Cela me semble aussi l’une des raisons principales pour recadrer le débat et distinguer explicitement les propositions de base des éléments à discuter dans le programme. Or, dans le cadre épistémologique du programme (hors question), se retrouvent implicitement plusieurs références au constructivisme social, tel qu’on le retrouve dans Troubles dans le genre de Judith Butler, souvent considéré comme « radical » par sa posture antinaturaliste.

Cette parenté est, par exemple, visible dans la définition du sexe fournie dans le glossaire du programme : « Catégorie sociale qui répartit la population entre femmes et hommes à partir de caractéristiques physiologiques ». Ce choix d’évacuer le substrat biologique de la sexualité, même pour le critiquer, devrait-il être mis en discussion, problématisé et mis en relation avec d’autres perspectives sur la sexualité (ex. psychoaffectives, sociales) ? Il me semble en tout cas qu’il s’agit là d’une importante question qui illustre peut-être l’envergure plus complexe du débat actuel ou à venir sur l’éducation sexuelle.

