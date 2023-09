Je suis gai et je me questionne sur les incohérences du discours queer

J’ai commencé la lecture du Devoir du 23 septembre par l’article « L’éducation à la sexualité divise en Europe », que signe le journaliste Stéphane Baillargeon. Le malaise qui m’habite depuis fort longtemps s’en est trouvé un peu plus confirmé.

Toute forme de réticence à la théorie des genres ou à certaines de ses conceptions est rapidement ramenée à une « phobie ». Je retrouvais pleinement l’expression de mon malaise dans une récente chronique de Jean-François Lisée qui se terminait par une injonction : « Pause ! » Comme beaucoup de personnes LGB, je me questionne sérieusement devant les incohérences du discours queer actuel.

J’ai pour ma part marché dans les défilés de la Gay Pride à Montréal, à Toronto, à Paris et à Istanbul (pas mal plus rough à Istanbul, où les enjeux semblaient soudainement plus importants ; pas de chars allégoriques de grandes banques, mais des regards hostiles partout), marché pour le droit à l’indifférence, en premier lieu pour ce qui a trait aux stéréotypes de genre. La théorie trans s’inscrit dans une essentialisation du masculin et du féminin. Le drapeau trans et ses couleurs ajoutées à l’arc-en-ciel coalisé queer : le rose et le bleu poudre. Tout ça pour en revenir à cette conception binaire ?

Naître dans le mauvais corps, c’est accepter l’idée qu’il y aurait un soi spirituel sexualisé, une âme féminine ou masculine. Nous serions tous « two spirited ». Que fait-on des homosexuels athées ? Ce sont sans doute des bad gays qui ne veulent pas boire le Kool-Aid, comme ils disent.

Et, en effet, je ne raffole pas du Kool-Aid. Ce que fait le GRIS (Groupe de recherche et d’intervention sociale) dans les écoles québécoises avec le plein soutien du ministère de l’Éducation s’apparente pour moi à une version de la thérapie de conversion. « Si tu as six ans, que tu aimes porter des robes et danser comme Beyoncé dans ses vidéos, peut-être que tu es vraiment une fille ? » Je ne sais pas ce qui s’est passé pour qu’en quelques années, ce qu’on tentait de faire sortir par la porte d’en avant — l’essentialisme des sexes — nous revienne par la porte d’en arrière.

Pour ma part, je suis pleinement d’accord pour que l’on soit cohérent avec les règles sociales que l’on a établies : à 18 ans, je ne vois pas au nom de quel principe on interdirait à qui que ce soit le droit de modifier son identité et son corps comme il le désire — tatouages, scarifications symboliques, botox, hormonothérapie ou transitions. Mais avant 18 ans ?

Le fils d’une défunte amie avait fait un doublé : un coming out assorti de la nouvelle qu’il avait trouvé l’amour par l’entremise d’un site Web : un homme d’une quarantaine d’années. Il avait alors 14 ans. Il était déjà actif sexuellement. Mon amie et son mari lui ont dit : ton homosexualité ne nous pose aucun problème ; par contre, il est hors de question que tu ailles à la rencontre de cet homme. Il a traité ses parents de fascistes et d’homophobes, l’a dit sur les réseaux sociaux. Savait-il vraiment ce qui était le mieux pour lui à 14 ans ?

Où sont dans la presse québécoise les sonnettes d’alarme sur l’« affirmative care » qui ont commencé à sonner en Europe, dans les pays qui ont été à l’avant-garde sur ce sujet depuis au moins 2003-2004 ? Ils se mettent tous sur pause, le temps d’analyser vingt années de données recueillies auprès des personnes trans. Toute cette info est disponible non pas sur des sites de religieux orthodoxes ou conspirationnistes, mais dans The Economist (« What America Gets Wrong About Gender Medecine », du 8 avril dernier) ou encore dans un récent article du New York Times, un média pas spécialement antiwokiste (« How a Small Gender Clinic Landed in a Political Storm »).

Sur ce point seulement, et bien que je sois gai, que j’aie voté à gauche toute ma vie et que je souhaite qu’on foute la paix à tous les adultes vaccinés et consentants sur leur vie intime, je suis assez violemment classé comme étant un réactionnaire paniqué moralement, talking point systématique des partisans du genrisme.

Mes amis LGB et moi n’avons aucunement l’intention de voter pour Pierre Poilievre et Marine Le Pen, et nous sommes accablés par le fait que politiquement, jusqu’ici, la remise en question du genrisme n’est le fait que de politiciens populistes, qui sont par ailleurs antigais, antiavortement et qui se trouvent des alliés naturels chez les orthodoxes religieux.

Pour autant, suis-je prêt à laisser croire à un enfant ou à un ado de 12-13 ans troublé comme je le fus, moi qui me réveillais chaque matin dans les années 1970 en me demandant « pourquoi c’est tombé sur moi ? », qu’il est peut-être dans le « mauvais corps » et que cette conception théorique devienne la nouvelle doxa ?

Curieusement, j’ai trouvé l’antidote (temporaire, j’en ai peur) à mon malaise matinal dans l’article du Devoir sur Catherine Lemieux et son livre Lourdes. Elle dit ceci : « Ce qu’il y a de violent, c’est le nous féminin. […] C’est-à-dire qu’on inclut une personne dans un collectif sans lui demander son avis. Ce n’est pas propre aux féministes. C’est ainsi que fonctionne toute forme d’oppression idéologique. » Une réactionnaire, sans doute, mais pas spécialement paniquée, on dirait. Je lirai son livre.

Ce texte fait partie de notre section Opinion qui favorise une pluralité des voix et des idées en accueillant autant les analyses et commentaires de ses lecteurs que ceux de penseurs et experts d’ici et d’ailleurs. Envie d’y prendre part? Soumettez votre texte à l’adresse opinion@ledevoir.com. Juste envie d’en lire plus? Abonnez-vous à notre Courrier des idées.