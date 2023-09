Un terroriste, vous avez dit?

Les yeux de la planète sont rivés sur le Canada. Sur toutes les tribunes, beaucoup d’encre a coulé sur l’exclusion d’un diplomate indien par le Canada – puis réciproquement — et sur les conséquences sur les relations canado-indiennes de ces événements. Mon propos est lié, mais se concentre sur le petit mot qui ne passe pas inaperçu dans le résumé des faits : la personne assassinée en Colombie-Britannique en juin était considérée par l’Inde comme un terroriste. Mais qu’est-ce que cela veut dire ? Qu’est-ce que cela implique ?

Je saisis la balle au bond, parce que cet exemple illustre le problème fondamental de ce mot assassin : le mot « terroriste » veut tout dire, donc rien. On tend à penser qu’il est réservé aux actes de violence les plus graves ; il est plutôt extrêmement malléable.

Le contexte

Reprenons. Hardeep Singh Nijjar est arrivé au Canada en 1997. Il était, au moment de sa mort, un citoyen canadien. Il était de religion sikhe et sur le plan politique, un militant pour l’indépendance du Khalistan, un État revendiqué par des Sikhs du Penjab. Ceux-ci ont été séparés par la frontière lors de la partition et l’indépendance du Pakistan et de l’Inde en 1947, et sont devenus des groupes religieux minoritaires dans ces deux États, respectivement majoritairement musulman et hindou.

Il y a, depuis, des tensions entre l’Inde et sa minorité sikhe. Ces tensions ont été renforcées par les purges contre les Sikhs après l’assassinat de la première ministre indienne Indira Gandhi en 1984. C’est à cette époque également, après l’explosion en 1985 d’un avion de ligne, attribuée à des militants pour le Khalistan, qu’on a commencé à associer ce mouvement à la violence (au « terrorisme »).

Le mouvement pour le Khalistan compte encore des appuis, mais il n’est plus très actif en Inde, il l’est davantage dans les diasporas sikhes. L’Inde aurait néanmoins, en particulier depuis l’arrivée au pouvoir de l’administration Modi en 2014, présenté le mouvement pour le Khalistan comme une menace sécuritaire et renforcé la répression à l’égard des séparatistes sikhs. Au moins cinq groupes sikhs figurent à la liste indienne de groupes terroristes, au côté de groupes tamouls et islamiques, notamment. L’Inde demande depuis plusieurs années aux pays occidentaux comptant des diasporas sikhes — celle du Canada est la plus importante — que des actions soient prises contre les indépendantistes sikhs, qualifiés d’« extrémistes » ou de « terroristes ».

Il faut savoir que de nombreux États mobilisent avec le terme « terrorisme », l’arsenal politico-juridique de lutte internationale contre le terrorisme, et le consensus sur la nécessité de lutter contre la violence idéologiquement motivée, à l’encontre de minorités nationales, ethniques, religieuses ou politiques. Il n’est pas rare que des journalistes, des dissidents, des personnalités politiques ou même de simples membres d’une communauté minoritaire soient tagués de « terroristes », même en l’absence de lien ou d’implication dans des actes violents.

Quand certains individus appartenant à une minorité ou à un mouvement politique sont engagés dans des actes violents, il n’est pas rare que l’étiquette « terroriste » soit appliquée largement à l’ensemble du groupe, confondant la cause et les moyens. De nombreuses sources dénoncent exactement ce type de répression, menée notamment à travers des accusations pénales bidon, à l’égard de différentes minorités en Inde, y compris les Dalits, les musulmans et les sikhs.

Selon ce qu’on en sait, Nijjar aurait été impliqué, au moment de sa mort, dans l’organisation en Inde d’un référendum non officiel pour l’indépendance du Khalistan. L’Inde, de son côté, prétend qu’il était le chef du Khalistan Tiger Force et membre d’autres groupes qualifiés de terroristes. Il figurait également sur la liste de personnes terroristes de l’Inde depuis 2020. Surtout, de multiples accusations criminelles pesaient contre lui en Inde — pour son implication présumée dans de récents actes de violence sur son territoire.

Hardeep Singh Njjar était-il réellement impliqué dans le soutien, la planification, le financement d’actes de violence en Inde ou est-ce que ces accusations étaient une façon pour l’Inde de délégitimer ou de réduire au silence un activiste pacifique, mais dérangeant pour l’administration Modi ? Nous ne le saurons probablement jamais. Ce qu’il faut retenir, c’est que Hardeep Singh Nijjar a fui l’Inde pour le Canada en 1997 pour sa sécurité et sa liberté.

Qu’il ait ou non été impliqué dans des activités violentes, cela ne change rien à la qualification de son meurtre. Si les allégations d’implication de l’Inde dans sa mort sont vraies, c’est très grave. Et pas seulement pour la souveraineté du Canada comme l’a laissé entendre Justin Trudeau, mais surtout pour le droit à la vie qui, de toute façon, est garantie à toute personne, qu’elle soit ou non, à tort ou à raison, qualifiée de « terroriste ».

