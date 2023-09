Ce qu’annoncent les manifestations anti-LGBTQ +

Le 20 septembre dernier, plus d’une centaine de manifestations transphobes ont eu lieu un peu partout au Canada, sous prétexte de lutter contre l’idéologie sous-jacente aux contenus pédagogiques en éducation sexuelle. Les organisateurs de la 1 Million March 4 Children n’ont peut-être pas réussi à rassembler autant d’appuis qu’ils l’auraient souhaité, mais le nombre de villes où ils se sont fait entendre est impressionnant et en dit long sur l’état de notre société.

Partout au pays, les manifestations ont favorisé la diffusion de propos violents et profondément hostiles aux droits des personnes trans et des membres de la communauté LGBTQ+. Les participants de la 1 Million March 4 Children et ceux qui prennent leur défense proclament leur droit à la liberté d’expression. Le problème est que ces manifestations ne revendiquent pas de façon cohérente des droits et libertés, mais en manipulent le sens pour dénigrer les droits des groupes minorisés, une technique de plus en plus fréquente. On rétorquera qu’il s’agit de protéger les enfants, pas d’attaquer les personnes trans. Mais les protéger de quoi au juste ?

Les organisateurs prétendent agir pour l’élimination de l’éducation à l’orientation sexuelle et à l’identité de genre (OSIG) dans les écoles. S’il s’agit d’éduquer les enfants à respecter les droits de toutes les personnes et de lutter contre l’homophobie et la transphobie, on ne voit pas où est le mal.

On répondra que les enfants aussi ont des droits. Très bien, alors prenons ces droits au sérieux. Prenons au sérieux la cohérence et l’interdépendance des droits, le droit à l’éducation, le droit d’être protégé contre toutes les formes de discrimination, le droit d’avoir des conditions de vie décentes et d’être protégé contre la violence, le racisme, l’homophobie, le sexisme, la maltraitance et l’exploitation.

Les premières victimes de ces manifestations sont bien entendu les personnes LGBTQ+. Ce sont bien elles, les cibles désignées, comme on peut le voir ailleurs. En Floride, par exemple, le gouverneur républicain Ron DeSantis a signé récemment pas moins de quatre nouveaux projets de loi restreignant les droits LGBTQ+.

Le Canada n’est pas à l’abri de ces idées politiques réactionnaires. Et comme aux États-Unis, les attaques contre les groupes minorisés ne sont qu’une étape vers quelque chose de plus violent encore. Le conservatisme politique au Canada change peu à peu de visage. Après celui d’une droite bon teint, les années Harper ont imposé un changement de cap qui proposait de mettre de côté les batailles sur l’économie — puisque la droite néolibérale avait déjà gagné — pour se concentrer sur les moeurs.

La deuxième étape de cette transformation politique est sur le point d’échapper maintenant aux ténors des partis politiques conservateurs, qui peinent à se forger une image pouvant inspirer la droite populiste plutôt que d’être dépassés par elle. Entraînés par le souci de plaire à un électorat rageur qui ne fait pas la différence entre l’information et le divertissement, les politiciens de droite, au pire, appuient les manifestants ou, au mieux, appellent au calme et se veulent sensibles aux inquiétudes des parents, sans se soucier outre mesure des insultes contre les groupes LGBTQ+. Ils se disent à l’écoute d’opinions différentes pour alimenter leur réflexion tout en rejetant du revers de la main les arguments et les faits présentés par les sciences sociales, y voyant des élucubrations wokistes.

Malgré ses chicanes de famille, le conservatisme politique au Québec et au Canada est de plus en plus dominé par la montée des mouvements intolérants. Au Québec, comme partout au Canada, il y a une droite conservatrice dure qui s’assume entièrement, en particulier dans les médias. Il y a aussi ce qui reste d’une droite conservatrice modérée, qui s’imagine encore vivre dans une pub où on prend son café matinal au volant de son gros pick-up, en saluant au passage des voisins que l’on aime parce qu’ils ont les mêmes valeurs, les mêmes opinions et écoutent la même radio le long des mêmes grandes routes.

Mais voilà, il suffit que les choses changent un peu et, comme aux États-Unis, cette droite acceptera volontiers de voir son conservatisme tranquille mis au rancart au profit d’une récupération de tous les messages d’intolérance, de xénophobie, de déni des droits et de refus des institutions.

Si les médias et la classe politique jouent un rôle important dans cette triste histoire, il n’en demeure pas moins que nous avons tous et toutes notre part de responsabilité. Nous ne pouvons pas croiser les bras lorsque les personnes LGBTQ+ sont prises pour cible. Nous ne le pouvons pas d’abord pour elles, et aussi parce qu’il est très clair que ces manifestations ne sont qu’une étape parmi de nombreuses autres attaques à venir contre l’égalité démocratique et le respect des droits fondamentaux.

