Justin Trudeau ou la contrition élevée au rang de politique

Le 6 novembre 2015, le premier ministre nouvellement élu s’était rendu au ministère des Affaires étrangères où il avait été acclamé par des fonctionnaires enthousiastes, tout contents de prendre des égoportraits avec Justin Trudeau pour célébrer le départ des conservateurs. Huit années plus tard, ces mêmes fonctionnaires doivent regretter l’ère Harper et leurs accolades avec le chef libéral. Si on analyse la place et la réputation du Canada dans le monde aujourd’hui, force est de conclure qu’on est loin, très loin du Nobel pour le gouvernement Trudeau.

Reconnu pour son devoir de réserve et sa longue tradition de non-partisanerie, le ministère a vu plusieurs fonctionnaires délaisser « leur neutralité » pour aller occuper des postes politiques dans les cabinets ministériels. Canada is back ! Le Canada est de retour sur la scène internationale, nous disait un Justin Trudeau encensé à l’époque. L’agenda du ministère des Affaires étrangères et celui du gouvernement Trudeau ont alors été fondus en un. Même plus besoin de cacher ses allégeances.

Justin Trudeau promettait alors de faire mieux et d’obtenir un siège non permanent au conseil de sécurité de l’ONU. Le Canada, dans les faits, a reçu moins d’appuis en 2020 que sous Stephen Harper en 2010.

Certes, il y a eu les années du président Trump. Mais avec le retour des démocrates au pouvoir, la relation Canada–États-Unis avec Joe Biden promettait d’atteindre de nouveaux sommets. Le président Biden a annoncé en mai 2022 le Cadre économique pour l’Indo-Pacifique (IPEF) regroupant 13 partenaires. Le Canada en est absent. Il n’y avait pas de place pour un quatorzième siège ?

Le Canada a aussi été exclu d’une alliance de sécurité dans l’Indo-Pacifique baptisée AUKUS en septembre 2021 par l’Australie, le Royaume-Uni et les États-Unis pour soutenir l’Australie face à l’expansion de la Chine dans le Pacifique.

La relation du Canada avec la Chine, sous Trudeau, est empreinte de naïveté. Justin Trudeau a vraiment pensé qu’il pourrait conclure un accord de libre-échange avec la Chine, accord que les conservateurs avaient écarté avant lui. La Chine lui a répondu avec une douloureuse fin de non-recevoir.

Il faut dire que la relation Canada-Chine était déjà mauvaise avant l’épisode de Meng Wanzhou et l’emprisonnement des deux Michael. Idem pour sa relation avec l’Inde avant les révélations de l’implication du gouvernement indien dans le meurtre de Hardeep Singh Nijjar.

Si la relation entre le Canada et l’Inde est si glaciale sous Justin Trudeau, c’est que sa délégation en 2018 comportait un invité plus que douteux, Jaspal Atwal, reconnu coupable d’avoir tenté de tuer le ministre indien Malkiat Singh Sidhu, sur l’île de Vancouver en 1986.

Jaspal Atwal avait été invité par un député libéral, Randeep Sarai, qui avait pris le blâme pour cette invitation malheureuse. Le cabinet du premier ministre avait pour sa part nié toute responsabilité. Cela vous rappelle quelque chose ? Un ancien nazi applaudi en présence du président ukrainien Volodymyr Zelensky au Parlement à Ottawa, peut-être ?

Il est fascinant de constater les mêmes réflexes et ressorts narratifs dans ces deux ratages. Dans les deux cas, un communiqué du cabinet du premier ministre nous a précisé qu’il ne savait rien de cette invitation scellée sans son accord. Les répercussions sont aussi les mêmes : embarras, honte, scandale avec, en fin de compte, une image du Canada ternie.

Le premier ministre Stephen Harper se rendait dans l’Arctique canadien chaque été pour observer les exercices militaires Nanook. Justin Trudeau a rompu avec cette tradition servant à affirmer notre souveraineté. On nous dit qu’il faut aider l’Ukraine à défendre l’intégrité de son territoire, mais ce serait bien que le premier ministre Justin Trudeau fasse de même à la maison.

En politique étrangère, il faut aussi se donner les moyens de nos ambitions. Cela inclut les dépenses militaires et la modernisation du Commandement de la défense aérospatiale de l’Amérique du Nord (NORAD). Sept années d’indécision autour de l’achat des avions F-35 se sont soldées par un retour à la position défendue par… Stephen Harper.

Ironie du sort, c’est le gouvernement Trudeau qui a donné un contrat à l’usine GDLS de London, en Ontario, pour des véhicules blindés pour l’Ukraine. Si le gouvernement Harper n’avait pas remporté le contrat de 14 milliards, l’usine de London aurait été fermée et Justin Trudeau, à la limite, n’aurait pas pu faire son annonce à l’Ukraine.

Si le Canada est de retour, force est de conclure que c’est sur les voies ombragées du premier ministre Justin Trudeau.

C’est très grave ce qui s’est passé en Chambre. L’embarras pour l’Ukraine est immense. Le premier ministre a pourtant tardé à présenter ses excuses et celles du Parlement à M. Zelensky et à son peuple. Ce n’est pas comme s’il avait été frileux à faire acte de contrition par le passé. Mais c’est presque devenu une habitude chez lui. Non seulement il lit mal le monde, mais quand il le fait, c’est à retardement.

