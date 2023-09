Pour plus de sièges à l’Assemblée nationale

À intervalles réguliers, la carte électorale du Québec doit être redessinée pour tenir compte des transformations démographiques qui labourent le territoire. On veut ainsi s’assurer que l’Assemblée nationale représente de manière équitable l’ensemble des citoyens et des citoyennes. Cet exercice de redécoupage entraîne inévitablement des tensions et surtout des insatisfactions. Cette fois-ci, on note que, pour s’assurer que les circonscriptions représentent des électorats de tailles relativement comparables, il faut sacrifier une circonscription montréalaise et surtout une circonscription gaspésienne.

Plusieurs principes tout à fait légitimes s’opposent ici. Certains considèrent qu’il est nécessaire de faire ce type de changement pour s’assurer que les circonscriptions sont de tailles démographiques relativement équivalentes. Sinon, une iniquité apparaît avec des votes qui soudainement valent moins que d’autres. Plusieurs s’y opposent au nom d’un besoin démocratique d’assurer un équilibre entre la ville, la banlieue et les régions rurales et ainsi éviter que les circonscriptions à la périphérie soient marginalisées.

Il faudrait donc protéger ces circonscriptions sous-peuplées, même si cela signifie des déséquilibres démographiques pérennes. Finalement, d’autres défendent l’idée que la fusion de circonscriptions mène à la création d’espaces de représentation beaucoup trop étendus pour permettre à un député ou à une députée d’effectuer son travail correctement. Comment trouver une façon de tenir compte de tous ces principes ?

Ajouter des circonscriptions

Une solution simple existe. Il suffit d’ajouter des circonscriptions. Rien n’oblige l’Assemblée nationale à rester figée à 125 sièges. En fait, nous sommes dans une période unique de l’histoire du Québec, alors que l’Assemblée nationale n’a pas augmenté son nombre de sièges depuis l’élection générale de 1989. Durant la même période, la Chambre des communes à Ottawa est passée de 295 à 338 sièges. Une augmentation de près de 15 %. Et une autre augmentation est prévue.

Les raisons pour justifier le statu quo à Québec me semblent pour le moins inusitées. On parle d’une comparaison avec l’Ontario, ou encore des coûts associés à un tel exercice. Et si c’est l’Ontario qui avait une assemblée législative trop petite pour sa taille ? Et si l’ajout de sièges permettait une meilleure représentation de l’électorat québécois ?

Si on se fie aux travaux les plus cités sur le sujet, l’Assemblée nationale est sous la norme mondiale. En effet, en fonction de sa population, notre assemblée pourrait aisément avoir des dizaines de sièges en plus. De plus, si le point de comparaison n’est plus l’Ontario mais le Massachusetts — on note que leur assemblée a 160 sièges pour sept millions de personnes —, on se sent tout à coup mal représentés à « seulement » 125 sièges. Mais au-delà des comparaisons, qu’y gagnerait-on ?

Tout d’abord, on peut facilement réconcilier les trois principes présentés plus haut sans faire de perdants. On peut en effet rétablir un certain équilibre en créant de nouvelles circonscriptions au sein des territoires en pleine croissance démographique. En plus, on protège une masse critique de sièges en milieux ruraux, essentiels pour la mise à l’agenda de sujets qui leur sont chers. Finalement, on s’assure de maintenir des circonscriptions de superficie raisonnable pour ainsi permettre un accès à son représentant pour tout le monde.

Et il y a plus. Des travaux empiriques récents tendent à démontrer que, toutes choses étant égales par ailleurs, une assemblée de taille supérieure entraîne moins de distorsion entre le pourcentage de votes et le pourcentage de sièges des partis. En d’autres mots, plus de sièges permet plus de proportionnalité. De récentes recherches indiquent aussi que les assemblées plus larges permettent une meilleure représentation des femmes et des minorités au sein des députations. Pourquoi se refuser un outil représentatif aussi puissant ?

L’argument massue qui vient trop souvent étouffer le débat s’articule autour des coûts associés à l’ajout de sièges. Ce sont en effet des salaires et des budgets en plus. Je répondrai que le coût additionnel est marginal par rapport à la taille des budgets de l’Assemblée nationale mais aussi de l’État québécois. Je dirai aussi que les mauvaises lois et les mauvaises décisions budgétaires qu’une assemblée de taille suffisante peut permettre d’éviter justifient largement l’investissement. La représentation démocratique est une question complexe. Lorsque des solutions simples sont disponibles, il ne faut pas hésiter.

Ce texte fait partie de notre section Opinion qui favorise une pluralité des voix et des idées en accueillant autant les analyses et commentaires de ses lecteurs que ceux de penseurs et experts d’ici et d’ailleurs. Envie d’y prendre part? Soumettez votre texte à l’adresse opinion@ledevoir.com. Juste envie d’en lire plus? Abonnez-vous à notre Courrier des idées.