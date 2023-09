L’affaire Yaroslav Hunka, ou l’ignorance de l’histoire

L’auteur est professeur de littérature à Montréal, collaborateur de la revue Argument et essayiste. Il a notamment publié Ces mots qui pensent à notre place (Liber, 2017) et Pourquoi nos enfants sortent-ils de l’école ignorants ? (Boréal, 2008).

Par-delà le scandale politique qu’elle constitue, l’affaire Yaroslav Hunka, soit les applaudissements nourris avec lesquels a été salué au parlement canadien ce vétéran ukrainien de la SS, est révélatrice de l’ignorance abyssale de l’histoire qui caractérise notre personnel politique.

Cet homme âgé de 98 ans a en effet été présenté par le président de la Chambre comme « un Ukrainien-Canadien, vétéran de la Deuxième Guerre mondiale, qui s’est battu pour l’indépendance de l’Ukraine contre les Russes ». Ces quelques mots révélaient à eux seuls de quoi il en retournait.

Comme chacun sait, durant la Seconde Guerre mondiale, les Soviétiques (et non les Russes) faisaient partie des Alliés, c’est-à-dire de ceux qui, aux côtés des Anglais, des Canadiens, des Américains, etc., combattaient le nazisme. Si Yaroslav Hunka se battait quant à lui « contre les Russes », fût-ce « pour l’indépendance de l’Ukraine », cela signifiait hors de tout doute qu’il combattait dans les rangs hitlériens. On sait aujourd’hui qu’il servait au sein de la 14e division SS « Galicie », recrutée par les nazis dans l’ouest de l’Ukraine. Le célébrer comme « un héros ukrainien, un héros canadien » qu’il fallait remercier « pour son service » apparaît alors plus que gênant.

Je me demande d’ailleurs si les professeurs d’histoire ne devraient pas faire de ce scandale un cas d’école destiné à faire valoir auprès de leurs élèves ou étudiants l’importance de connaître, et donc d’étudier les événements du passé. Ce serait une manière de leur remontrer qu’il est des cas où leur méconnaissance risque d’entraîner bien des sottises.

L’occasion leur serait ainsi offerte de revenir en classe sur les événements de la Seconde Guerre mondiale. Un tel retour ne devrait cependant pas avoir pour unique but de jeter la pierre à ces soldats perdus de la division « Galicie ». La connaissance de l’histoire permet plutôt de méditer les deux seules, ou du moins les deux principales leçons que l’on peut en tirer : tout d’abord, qu’elle ne se répète jamais à l’identique ; et d’autre part, qu’elle est toujours plus complexe qu’on le croit.

Les Ukrainiens luttent aujourd’hui contre une invasion russe, mais de 1941 à 1945, la très grande majorité d’entre eux luttaient en tant que Soviétiques contre les Allemands. Dans cette guerre, ils ont d’ailleurs payé le prix fort : des millions de morts, militaires et civils, la plupart de leurs villes rasées, leurs prisonniers de guerre réduits à mourir de faim, de froid, de mauvais traitements aux mains des nazis, leurs compatriotes juifs assassinés par centaines de milliers, etc.

Et si certains d’entre eux, qui avaient subi la répression stalinienne, la russification, la dékoulakisation, la collectivisation de l’agriculture et les famines que celle-ci avait entraînées, ont néanmoins pu penser qu’il était légitime de servir Hitler pour combattre Staline, cela peut se comprendre. En juger, en tout cas, avec 80 ans de recul est un peu facile.

Ne pas céder à la propagande

Ces deux leçons de l’histoire permettraient en outre de ne pas céder aux sirènes de la propagande. Que celle-ci soit russe, et prétende rejouer la Grande Guerre patriotique en transformant l’invasion de l’Ukraine en un épisode de la lutte éternelle de la vaillante Armée rouge contre l’hydre nazie ; ou bien occidentale, avec la même propension à présenter ce conflit comme une réédition de l’annexion ou de l’invasion de ses voisins par le Reich hitlérien. Poutine n’est pas Hitler ; la Russie n’est pas l’Allemagne nazie en quête de son « espace vital ». L’Ukraine n’est pas non plus néonazie, évidemment. L’histoire ne se répète jamais servilement.

Elle n’est jamais simple non plus. Il faut rompre avec l’idée naïve selon laquelle l’histoire n’est qu’une lutte sans trêve entre le Bien et le Mal, conception manichéenne qui est à la base de ces discours propagandistes et qui nourrit chez la plupart des gens le sentiment rassurant qu’ils sont toujours dans le bon camp, c’est-à-dire du bon côté de l’histoire.

Comment leur expliquer dans ce cas qu’après la Seconde Guerre mondiale, alors que les canons s’étaient à peine tus et que revenaient au pays les soldats canadiens qui avaient combattu l’Allemagne et ses alliés sur le sol européen, le gouvernement Mackenzie King s’est empressé d’accueillir plusieurs centaines d’anciens soldats (dont Yaroslav Hunka) de la division SS « Galicie » qui étaient pour l’heure prisonniers des Alliés ? De ce fait historique, il n’est guère question, depuis vendredi dernier, dans les médias. Cette immigration se fit alors que la SS dans son ensemble venait d’être reconnue par le tribunal de Nuremberg comme une « organisation criminelle » et tandis que des soupçons persistants d’atrocités pesaient sur cette division.

C’est qu’entre-temps, la donne avait changé. Ceux qui, la veille encore, étaient des ennemis étaient perçus d’un oeil différent dès lors que la guerre froide pointait le bout de son nez et que l’URSS se profilait, en remplacement de l’Allemagne nazie et du Japon impérial, comme le nouvel adversaire irréductible de l’Occident. Dans ces circonstances, ces ultranationalistes ukrainiens qui avaient pris les armes contre Staline redevenaient fréquentables, et pouvaient même s’avérer utiles.

Garder de tels faits en mémoire serait plus profitable que de se confondre en excuses ou de déchirer sa chemise à propos de cette très embarrassante ovation debout offerte à un ex-SS.

