Les entreprises ne fleurissent pas dans un désert social et culturel

Le gouvernement Legault est engagé dans une vaste opération de rajeunissement et de parachèvement du cadre législatif de la planification territoriale au Québec. Une nouvelle mouture de la Loi sur l’aménagement et l’urbanisme a été adoptée le 1er juin dernier. Le 6 juin, la toute première Politique nationale de l’architecture et de l’aménagement du territoire a été rendue publique ; un plan de mise en oeuvre de cette politique est actuellement en préparation. Et une consultation est en cours en vue d’élaborer de nouvelles orientations gouvernementales en aménagement du territoire et une autre consultation a été lancée le 21 juin pour « moderniser » la Loi sur la protection du territoire et des activités agricoles, ladite loi sur le zonage agricole.

Une composante importante est toutefois absente de ce cadre législatif de planification territoriale : une politique (ou stratégie) de développement local et régional.

Ce projet avait pourtant été entrepris à l’automne 2019, mais a été abandonné en mai 2021 à la suite de la démission de la ministre déléguée, Marie-Ève Proulx, qui en présidait les travaux. En lieu et place, il y a un ensemble de programmes et de mesures d’aide aux entreprises et aux nouveaux entrepreneurs. Ces outils d’ordre technique et financier ont des effets bénéfiques certains, mais sont appliqués sans politique d’ensemble, ni plan de mise en oeuvre.

À défaut d’une vision et d’orientations clairement définies, les dossiers soumis sont analysés sur la base de critères variables dont la transparence n’est pas la première qualité, ce qui donne lieu à de nombreuses critiques.

Sortir les régions de leur statut de mal aimées

Parmi ses multiples fonctions, le ministre de l’Économie, de l’Innovation et de l’Énergie, Pierre Fitzgibbon, est à la fois responsable du développement économique régional et responsable de la Métropole et de la région de Montréal.

Théoriquement, il y a une logique à réunir dans un même ministère ces deux responsabilités. Il faut toutefois comprendre que cette position oblige le ministre à des arbitrages cruciaux, alors qu’il est confronté aux ambitions d’une croissance illimitée de la région de Montréal d’une part, et à la vision d’un Québec fort de chacune de ses régions, d’autre part.

Il y a ici nécessité de repenser le modèle de concentration.

Le ministère de l’Économie a réalisé des bons coups au cours des derniers mois, concrétisés par des projets d’investissement de plusieurs centaines de millions de dollars, notamment dans la filière batterie. D’autres investissements majeurs qui en consolideront l’essor, pouvant atteindre les 10 milliards de dollars, devraient être annoncés d’ici la fin de 2023 . Les avantages des subventions et prêts « pardonnables » accordés pour obtenir ces mégaprojets industriels devront confirmer dans la durée les analyses coût-bénéfice.

Au Québec, une large part de l’économie repose sur les petites et moyennes entreprises. En décembre 2020, le Québec comptait 250 724 petites entreprises, 5098 entreprises de taille moyenne et 682 grandes entreprises. Les PME jouent un rôle essentiel dans l’économie québécoise : elles contribuent à près du tiers du PIB et le pourcentage d’emplois dans ce secteur d’entreprises était de 86,1 % en 2020.

Bien que de portée moins spectaculaire que les projets des grandes entreprises, il est souhaitable que des succès nombreux et durables émergent partout en région dans les PME des domaines de la transformation et de la fabrication, de l’agriculture, des pêcheries (incluant l’aquaculture), de la foresterie, du numérique, des sciences et de la technologie, de la culture, etc. Les PME sont souvent en symbiose avec leur milieu et à la base du dynamisme des communautés locales en région.

Pour une véritable politique de développement local et régional

Une politique globale et intégrée de développement local et régional aurait pour principal objectif de contribuer à un meilleur équilibre de l’occupation et de la vitalité économique de la mosaïque territoriale du Québec.

Une telle politique engloberait les dimensions économique, sociale, culturelle et environnementale. L’attractivité d’un milieu dépend des emplois disponibles et du climat propice à l’entrepreneuriat, mais aussi de la qualité de vie assurée par la diversité et la qualité des infrastructures, des équipements et des services publics offerts à la population (santé, éducation, formation professionnelle, culture, protection et mise en valeur des milieux naturels, etc.).

On ne fait pas fleurir des entreprises dans un désert social et culturel. Un terreau fertile est nécessaire. Il faut édifier des écosystèmes de développement local et régional, constitués d’appartenance territoriale, de solidarité, d’expertise, de gouvernance progressiste, de qualification et de formation, de soutien technique et financier, de cadres de vie agréables, etc.

Un axe fort de cette politique de développement local et régional consisterait à déconcentrer la croissance économique et démographique du Québec en faveur des régions, en consolidant l’attractivité et la compétitivité des cités régionales et des municipalités de centralité qui polarisent les MRC, sans négliger le rôle des villages.

