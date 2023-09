Un bémol pour le transport en commun sur le mont Royal

D’entrée de jeu, nous tenons à applaudir chaleureusement la décision de la Ville de Montréal de mettre fin à la circulation de transit automobile sur le mont Royal. Il n’y a pas de raison que ce parc serve de raccourci pour faire passer des milliers de véhicules privés. C’était la décision à prendre et il s’agira d’un legs de cette administration. Bravo !

Toutefois, nous déplorons le peu de considération accordé au transport en commun dans l’annonce du 13 septembre dernier. Bien que le communiqué de la Ville indique que « la STM bonifiera également, à terme, son offre de service afin d’assurer un accès rapide et efficace à la Montagne », rien n’a encore été annoncé, la desserte étant encore au stade de l’étude. Les promesses actuelles sont pour le moins vagues. Selon nous, pour peu que l’accessibilité par transport collectif soit considérée comme un critère important, des solutions existent, même pour l’accès par l’est, à condition que la STM et la Ville s’autorisent à penser en dehors de la boîte.

S’il reste du temps pour ajuster le tir d’ici 2027, cette négligence s’inscrit dans une tendance inquiétante à tasser les transports collectifs au profit de préoccupations émergentes ou antiques, tout aussi légitimes soient-elles : verdissement, déplacements actifs, terrasses, stationnement, etc.

Dans la capitale, le Vieux-Québec a perdu graduellement sa desserte depuis 15 ans au nom d’une modeste piétonnisation estivale. Encore aujourd’hui, on s’apprête à affaiblir pour toujours le service sur Saint-Vallier, dans le quartier Saint-Sauveur, au nom d’un verdissement qui prend garde, cependant, à préserver des places de stationnement. Si c’est ce genre de décision qui devait attendre le Vieux-Montréal dans la volonté, que nous saluons, de donner plus de place aux piétons, l’avenir est inquiétant.

Pourtant, le transport en commun est le mode de transport le plus équitable et le plus accessible, en plus d’être très écologique. Il permet à celles et ceux qui ont des limitations physiques pour conduire ou marcher d’avoir néanmoins accès à la ville et à la nature. Si les plus vulnérables d’entre nous sont vraiment prioritaires, on ne peut pas négliger le transport en commun. Surtout, le monde de demain, celui de la nécessaire transition socioécologique, devra donner des options en transport en commun partout, pour tout le monde. Nous pouvons certainement faire mieux pour assurer la cohabitation entre piétons, cyclistes et transport en commun, sans négliger terrasses et verdissement.

Parce que nous ne pouvons trop le répéter : si le transport en commun doit devenir une excellente option pour tous et toutes, pour les plus vulnérables, il est très souvent la seule option. Le droit à la ville, c’est le droit à la mobilité et le transport en commun en est la pièce maîtresse.

Pour le mont Royal, la décision la plus importante est prise : Camillien-Houde ne sera plus une voie de transit semi-autoroutière. Encore bravo. Pour tous les projets de repartage de l’espace à venir, il faut avoir encore plus d’ambition et trouver les solutions qui donneront accès à chaque personne, peu importent ses capacités physiques ou financières, à ces endroits vivants et conviviaux que l’on crée quand on reprend l’espace à la voiture. Quant à l’accès en transport en commun au mont Royal, il nous reste du temps pour travailler à concevoir de meilleures solutions. Prenons-le, et ne laissons personne derrière.

Ce texte fait partie de notre section Opinion qui favorise une pluralité des voix et des idées en accueillant autant les analyses et commentaires de ses lecteurs que ceux de penseurs et experts d’ici et d’ailleurs. Envie d’y prendre part? Soumettez votre texte à l’adresse opinion@ledevoir.com. Juste envie d’en lire plus? Abonnez-vous à notre Courrier des idées.