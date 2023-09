Monsieur le ministre Drainville, lâchez prise, et retirez votre projet de loi!

Monsieur Bernard Drainville, jamais de ma vie de sociologue de l’éducation au Québec (plus d’une cinquantaine d’années), je n’ai vu une opposition aussi large et aussi diversifiée à un projet de loi du ministère de l’Éducation que celle que votre projet de loi 23 provoque. Dans sa forme actuelle, le projet se présente comme le bric-à-brac d’un panier d’épicerie improvisé dans lequel on retrouve des dispositions n’ayant aucun lien entre elles et qui laissent croire qu’elles sont de peu d’importance et qu’elles passeront toutes, mine de rien, à la moulinette, devant une majorité parlementaire acquise d’avance. Et vous appelez ça « une réforme ». Or, dans ce « mine de rien », il se trouve une véritable bombe à fragmentation, une loi dans la loi, celle qui crée un Institut d’excellence en éducation.

Cette création donnera à terme une valeur de dogme pédagogique « de foi révélée » au paradigme des données probantes, qui s’imposerait alors de façon totalitaire comme si l’enseignement était une science. Or, l’enseignement n’est pas une science. C’est un art. Et ce serait une erreur grossière que d’assujettir la pratique de cet art à un empirisme immature élevé au rang de dogme par étroitesse d’esprit. Un peu comme si on obligeait un peintre abstrait à asservir sa créativité et à peindre selon les techniques du Caravage.

Sans compter que cet institut assurerait une suprématie incontestable à une approche empirique qui exclurait comme valables et fiables les données de la recherche clinique, de l’intuition, du raisonnement, de l’observation, de l’analyse qualitative, de l’argument de raison logique. Ce qu’on oublie dans tout ça, c’est que le monde de l’éducation a autant besoin de psycho-socio-diversité que l’environnement global a besoin de biodiversité pour se développer.

Même si je suis à la retraite depuis quelque temps, j’ai gardé un contact assez étroit avec le milieu pour m’apercevoir que, parmi les gens qui s’opposent à votre projet de loi, il y a aussi des collègues qui ne sont habituellement pas du même côté de la barricade quand vient le temps de débattre. Des collègues qui sont d’idéologies pédagogiques différentes, voire opposées, mais qui, sous la menace d’un tel cataclysme, oublient leurs divergences et se rallient à un no pasarán pour faire objection au projet de loi 23.

Quand par exemple des tenants de l’approche qualitative se rallient à des mordus d’une approche empirique sur une position commune contre le projet de loi 23, c’est qu’une urgence plus grande oblige à taire les divergences. Or, il y a une foule de ces cas, Monsieur le Ministre, dans la lettre au scientifique en chef, par exemple, signée par plus de 200 professeurs d’université, pour s’opposer au projet de loi 23. Du jamais vu. C’est le signe évident que les oppositions au projet forment un très large front. Vous ne pouvez pas rester indifférent devant une telle levée de boucliers.

En cachette

Mais le « boutte du boutte » nous est donné par deux solides articles de Marie-Michèle Sioui, du Devoir (9 et 11 septembre), qui nous révèlent que tout le travail de préparation de la loi s’est fait en cachette, en catimini. Il aura fallu que le collègue Jacques Désautels ait recours à la Loi sur l’accès à l’information pour en apprendre plus sur les croustillants détails de ce complot, car il s’agit bien ici d’un complot. Le ministre a formé un comité composé de gens qui sont tous des disciples des données probantes. Les anglos diraient « birds of same feathers ».

Et il a insisté pour que les avis et les recommandations de ce comité restent confidentiels. Qu’avait-il donc à cacher ? Le nom du comité en dit long sur le clair-obscur de son mandat : Comité sur les résultats scientifiques et le milieu scolaire.

Tout cela est le signe de l’immaturité profonde de la recherche en éducation, encore très loin d’avoir atteint le statut de science. Dans l’état actuel des choses, cela prend plusieurs formes : des phénomènes comme l’immaturité de la recherche, la faiblesse de la formation en recherche, la consanguinité intellectuelle (inbreeding), qui fait qu’encore trop de départements de sciences de l’éducation engagent de jeunes professeurs qui ont fait un bac, une maîtrise et un doctorat dans le même département, souvent avec la même direction.

À cela s’ajoutent des phénomènes comme l’impossibilité pratique d’isoler une variable du comportement humain au point d’en faire la cause unique d’un effet donné, l’absence d’une véritable épistémologie garante de la rigueur d’une démarche de recherche, combinée à l’incommensurabilité des variables en cause. Tous ces facteurs combinés qui ne permettent pas d’entrevoir comme possibles, dans un avenir prévisible, ni même souhaitables des banques de données empiriques probantes généralisables à de grands ensembles, comme il en existe dans les sciences naturelles et physiques.

Monsieur le Ministre, vous n’avez pas le choix. Vous devez lâcher prise ! Retirez votre projet de loi. Retournez à la table à dessin, et cette fois, en tenant compte notamment des nombreux avis diversifiés fournis par le front commun des oppositions au projet de loi 23.

Ce texte fait partie de notre section Opinion qui favorise une pluralité des voix et des idées en accueillant autant les analyses et commentaires de ses lecteurs que ceux de penseurs et experts d’ici et d’ailleurs. Envie d’y prendre part? Soumettez votre texte à l’adresse opinion@ledevoir.com. Juste envie d’en lire plus? Abonnez-vous à notre Courrier des idées.