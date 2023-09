Par-delà l’effondrement

Chaque mardi, Le Devoir offre un espace aux artisans d’un périodique. Cette semaine, nous vous proposons un texte paru dans la revue Relations, automne 2023, no 822.

Encore peu conceptualisée au Québec, la théorie de l’« effondrement », qui s’appuie sur la multiplication des crises sociales et environnementales pour annoncer l’imminence d’un effondrement civilisationnel, a fait son entrée dans les débats politiques et les milieux environnementalistes en Europe au début des années 2010 […]. Popularisée en France et en Belgique par le best-seller Comment tout peut s’effondrer. Petit manuel de collapsologie à l’usage des générations présentes, de Pablo Servigne et Raphaël Stevens (Seuil, 2015 ; 2021 pour la 2e édition), cette notion et l’imaginaire de fin du monde qu’elle charrie se sont rapidement imposés dans l’espace public et médiatique, donnant lieu à des prises de position tranchées et souvent antagonistes. […]

Tout comme leurs critiques, les effondristes s’entendent généralement sur la réalité d’un monde faisant face à de multiples crises : climatique et écologique, mais aussi financière, économique et sociale. Ils s’entendent également sur l’urgence d’élaborer des solutions qui passent par des changements radicaux de nos modes de vie et de nos visions du monde, en résistance au dépassement des limites planétaires. Tout en reconnaissant la valeur et l’importance d’expliquer les effets désastreux de nos façons de vivre sur la nature et sur nos sociétés, les critiques des discours effondristes leur reprochent cependant de s’appuyer sur un catastrophisme difficilement surmontable et de ne pas tenir compte suffisamment de certaines des grandes causes systémiques à l’origine des catastrophes dont ils discutent, dont le capitalisme, le colonialisme et le patriarcat.

C’est sur la base de ces critiques qu’une partie importante de la gauche européenne en est venue à rejeter la théorie de l’effondrement et à la qualifier d’« apolitique », l’estimant porteuse de sentiments de peur et d’impuissance susceptibles de réfréner la mobilisation et l’action collective, voire de favoriser une idéologie du chacun pour soi bloquant toute perspective de changement social.

Pour le philosophe Michaël Foessel, par exemple, l’hypothèse d’un effondrement prochain et irréversible de nos sociétés institue une « nouvelle approche politique du temps, radicalement anti-utopique » (« L’apocalypse sans la promesse », Recherches de sciences religieuses, vol. 108, no 1, 2020, p. 67), au regard de laquelle l’émancipation collective devient impensable. Face à un avenir perdu d’avance, l’effondrisme ne parvient, dans cette perspective, qu’à réduire l’imaginaire des possibles au seul retranchement dans une éthique spiritualiste qui, au mieux, permet de « sauver » le présent à l’échelle individuelle sans pouvoir agir sur l’état du monde. Pour d’autres, l’essentiel du problème réside plutôt dans la posture de neutralité stratégique ou ouvertement apolitique assumée par certains effondristes eux-mêmes, dans une volonté de fonder « objectivement » leur théorie et d’y rallier le plus de gens possible.

Indifférence

À ce compte, il faut voir que la théorie de l’effondrement se distingue des postures catastrophistes qui la précèdent, la plupart issues de la philosophie, par son ancrage dans un discours à prétention scientifique. […] Plus qu’une simple menace, l’effondrement se trouve ainsi naturalisé en une situation irréversible et inextricable à laquelle il est plus que jamais nécessaire d’apprendre à s’adapter, à défaut de pouvoir la changer.

Or, en procédant de la sorte, soulignent leurs critiques, ces auteurs et ceux qui reprennent leurs idées contribuent à alimenter l’indifférence face aux causes sociopolitiques des effondrements déjà en cours, dont, au premier chef, les rapports de pouvoir et les inégalités qui se profilent derrière les tendances qu’ils observent. […] Sous prétexte d’éviter la division, enfin, ce refus du politique nourrirait aussi les positions de repli, amenant de l’eau au moulin des mouvements de droite et des solutions qui exacerbent les inégalités et les injustices sans s’attaquer aux véritables sources des problèmes.

Reste toutefois qu’à force de centrer notre attention sur les antagonismes, on en vient rapidement à oublier les aspects les plus intéressants des positions critiquées. En effet, par-delà leurs lacunes, les discours effondristes atteignent au moins leur cible première : nous faire sortir du déni collectif concernant l’ampleur des crises actuelles et susciter la discussion publique autour de questions décisives pour l’avenir de la planète et du monde tel qu’on le connaît. […]

Le catastrophisme n’est pas que négatif ; il peut être « éclairé », comme le propose Jean-Pierre Dupuy […], suivant en cela les Hans Jonas ou Günther Anders avant lui. […] Dans leurs versions les plus intéressantes, les postures « collapsonautes » […] ouvrent la porte à de nouvelles façons de penser le politique et la vie en commun à partir de l’effondrement, misant sur la critique des inégalités et des oppressions tout autant que sur l’éthique et le soin à apporter aux affects qui nous définissent, ceux-ci étant à leurs yeux inséparables. Pour d’autres enfin, l’effondrement appelle la création d’imaginaires politiques pluriels et pluralistes, capables de remettre en cause sous différentes formes l’hubris qui nous éloigne de l’essentiel. […]

