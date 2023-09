Le Québec doit honorer son engagement de 1997

L’annonce du premier ministre François Legault, le 8 septembre, que le gouvernement du Québec fera appel d’une récente décision de la Cour supérieure favorable aux droits constitutionnels de la communauté anglophone en matière d’éducation souligne, une fois de plus, la trahison continue d’une promesse solennelle que le Québec a faite à la communauté en 1997.

Lorsque le Québec a entrepris, en 1997, de transformer les commissions scolaires confessionnelles en commissions linguistiques, il a dû persuader Ottawa d’accepter l’amendement bilatéral nécessaire à l’article 93 de l’Acte de l’Amérique du Nord britannique. Le point de friction était la communauté anglophone. Elle craignait de perdre ses droits acquis avec le changement.

Mais après que la ministre de l’Éducation, Pauline Marois, eut donné publiquement l’assurance que « la communauté » ne perdrait pas ses droits de « la maîtrise et le contrôle de ses écoles, » et après que ces assurances eurent été placées dans une résolution adoptée par l’Assemblée nationale, les anglophones se sont rangés du côté du gouvernement Bouchard.

Mais le Québec est revenu sur sa parole — d’abord avec le projet de loi 86, déposé par le gouvernement Couillard en 2015, mais rapidement retiré ; et plus récemment, avec le projet de loi 40 du gouvernement Legault, adopté en début de 2020.

Le 2 août dernier, le juge Sylvain Lussier, de la Cour supérieure, a déclaré inconstitutionnelles de nombreuses dispositions du projet de loi 40, y compris ses règles électorales restrictives pour le secteur anglophone. Lussier a également cité la promesse non tenue du Québec comme facteur dans sa décision.

Le juge a déclaré : « Le gouvernement du Québec a rallié la majorité des anglophones et des protestants à ce projet en leur garantissant le maintien du pouvoir de gestion et de contrôle de leurs institutions scolaires… Cet engagement de maintenir la gestion et le contrôle des institutions par la minorité doit préalablement guider l’interprétation de l’article 23 à la situation. »

Le projet de loi 40 a aboli les commissions scolaires (tant pour les francophones que les anglophones) et les a remplacées par des centres de services scolaires étroitement contrôlés par le ministère de l’Éducation. Il a également aboli les élections dans le secteur francophone. Mais pour tenter de satisfaire l’article 23, qui concerne les droits des minorités de langue officielle en éducation, le gouvernement Legault a maintenu les élections dans le secteur anglophone. Cependant, les nouvelles règles électorales retirent à plus de la moitié de la communauté anglophone dite historique le droit de se présenter aux élections aux conseils d’administration des nouveaux centres de services scolaires, ainsi qu’à 99 pour cent de tous les parents des enfants actuellement inscrits.

Les anglophones n’auraient jamais appuyé le changement constitutionnel de 1997 s’ils avaient su à ce moment-là que le Québec allait réduire sa capacité à gérer ses propres écoles. Tandis que l’article 23 a à juste titre un objet « réparateur » à l’extérieur du Québec pour réparer les injustices passées envers les communautés francophones en matière d’éducation, au Québec, a dit Lussier, il devrait avoir un rôle « préventif » de protection contre l’érosion des droits.

Lussier statuait sur une contestation du projet de loi 40 portée devant les tribunaux par un groupe de plaignants mené par la Quebec English School Boards Association, qui regroupe les neuf commissions scolaires anglophones au Québec. Les plaignants ont obtenu un sursis de mise en oeuvre de la loi dans le secteur anglophone, confirmé par la Cour d’appel du Québec fin 2020, en attendant la conclusion de la contestation judiciaire.

En vertu de l’Acte de l’Amérique du Nord britannique, les provinces ont compétence en matière d’éducation. Cependant, les tribunaux ont déterminé que les communautés de langue officielle en situation minoritaire en vertu de l’article 23 ont une mesure de « gestion et de contrôle » sur « comment » respecter les normes et objectifs établis par les provinces, ainsi que sur « qui » dans leurs communautés devraient avoir le droit de superviser le « comment ». C’est tout ce que l’article 23 fait. Il ne donne pas aux anglophones un droit de veto sur les politiques provinciales. Et le droit de gérer ses propres écoles ne constitue aucune menace pour le français au Québec.

À l’extérieur du Québec, plusieurs provinces ont conclu que les commissions scolaires avaient perdu de leur pertinence et ont commencé à les abolir. Le Yukon, l’Île-du-Prince-Édouard et la Nouvelle-Écosse ont tous aboli leurs commissions scolaires — mais seulement pour leur population majoritairement anglophone. Pour respecter l’article 23, ils ont gardé intactes les commissions scolaires pour leurs minorités francophones.

Avec la décision de faire appel du jugement Lussier plutôt que de s’asseoir avec la communauté anglophone et de s’entendre sur les modalités, le Québec redouble d’efforts sur ce qui me semble être une voie politique dangereuse. Car l’article 23, contrairement à certaines parties de la Charte des droits, ne peut être annulé par la clause dérogatoire. Si le Québec n’honore pas son engagement de 1997 envers les anglophones et s’entête à piétiner l’article 23 comme les péquenauds de Brockville, en Ontario, ont essuyé leurs pieds sur le drapeau du Québec lors du débat sur l’accord du lac Meech, alors nous nous dirigeons vers de véritables problèmes politiques au Canada.

