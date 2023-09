Parce qu’on doit en prendre soin

J’écris quelque temps après la commémoration du sinistre coup d’État de 1973 au Chili. Un coup d’État contre le gouvernement démocratique de Salvador Allende, fomenté par l’armée, dirigé par Augusto Pinochet et soutenu activement par le gouvernement Nixon. Pourquoi j’en parle ? Parce que le Québec de l’époque a accueilli avec ferveur des milliers de réfugiés chiliens fuyant la persécution, la torture et la mort. Plus tard, nous avons aussi ouvert nos bras aux « boat people » vietnamiens, aux Haïtiens dévastés par un gigantesque tremblement de terre, aux Syriens fuyant la guerre et, plus récemment, aux Ukrainiennes et à leurs enfants.

Je suis fière de ce Québec-là. Fière de ce peuple d’à peine 8,5 millions d’habitants « qui est quelque chose comme un grand peuple » (ce sont les mots choisis par René Lévesque, en 1976) quand il ouvre ses bras. Vous comprenez pourquoi je m’insurge quand, prétextant « la louisianisation du Québec », un gouvernement décide de limiter l’immigration dite « humanitaire » à quelques milliers de personnes de 2024 à 2027.

Petit rappel

En 2019, le gouvernement de François Legault a diminué globalement les seuils d’immigration de 20 %. Il fallait, disait-il, « en prendre moins pour en prendre soin ».

Durant la pandémie, M. Legault est allé jusqu’à limiter sérieusement le programme spécial de régularisation des « anges gardiennes », souvent des travailleuses immigrantes sans statut. Vous savez, ces femmes formidables qui prenaient soin de malades ou d’aînés dans des CHSLD. Il acceptait les préposées aux bénéficiaires, mais pas les employées à l’entretien ménager. « Ça aurait fait trop de monde », disait-il. Misère…

Mais le nombre de travailleurs étrangers temporaires a commencé à grossir sérieusement. Ils seraient plus de 360 000 aujourd’hui à vivre, à travailler et à étudier en sol québécois. Ça, le gouvernement caquiste s’est longtemps gardé d’en parler, mais tout le Québec en prend conscience aujourd’hui. Il faudra bien en parler, et le plus tôt sera le mieux !

Justement, des discussions ont cours actuellement sur la capacité d’accueil du Québec en matière d’immigration. Je laisse les experts débattre d’immigration économique ; au premier chef, les organismes qui accueillent et intègrent les personnes immigrantes. Ce qui m’interpelle, c’est le manque de sensibilité dont le gouvernement du Québec fait preuve à l’endroit des personnes qui arrivent ici, fuyant la misère absolue, les persécutions sociales, religieuses ou politiques, les conflits armés, les désastres climatiques. Ces personnes ont souvent séjourné dans des camps de réfugiés, traversé des continents, bravé mille dangers avant de fouler le sol québécois. Laisser tout derrière soi et demander l’asile n’est surtout pas une partie de plaisir !

Aujourd’hui, dans les discussions sur les seuils d’immigration, il paraît bien difficile de parler simplement de devoir humanitaire. Bien sûr, l’économie ! Oui, la protection du français. Mais pourquoi demeurer tellement frileux devant la possibilité d’accueillir davantage de personnes réfugiées ? Accueillir veut dire : demander à Ottawa de donner la résidence permanente à des personnes réfugiées, qui, je le rappelle une fois encore, vivent et travaillent déjà ici.

Le nombre de réfugiés reconnus au Québec qui attendent leur résidence permanente — le passeport vers la citoyenneté canadienne — est autour de 30 000, lisait-on en août dernier sous la plume de Lisa-Marie Gervais, dans Le Devoir, alors que la cible du gouvernement Legault est de 3650 par année de 2024 à 2027. Ces 30 000 personnes vont donc attendre au moins huit ans avant d’obtenir la résidence permanente tant convoitée. Ahurissant !

Il faut savoir que les demandeurs d’asile ont un permis de travail du gouvernement fédéral et reçoivent, dans beaucoup de cas, le certificat de sélection du Québec (CSQ). Le CSQ donne accès à certains services comme : carte d’assurance maladie, éducation collégiale, allocations familiales, garderies subventionnées, etc. Mais attention : tant que la personne réfugiée n’a pas obtenu sa résidence permanente, sa vie reste en suspens. Elle ne peut faire venir ici des personnes de sa famille proche, son conjoint ou sa conjointe, ses enfants, ses parents. C’est inhumain !

Comment comprendre, comment approuver des politiques gouvernementales qui privent trop longtemps des personnes de la présence de celles et ceux qu’ils aiment ? Tout ça parce qu’on a peur pour l’avenir du Québec ? Franchement, je nous ai connus plus confiants !

On a le choix. Ou bien on se contente de laisser le gouvernement caquiste refuser à beaucoup de personnes réfugiées vivant et travaillant déjà au Québec une vie normale, sereine avec tous les droits des résidents permanents. Ou bien on réclame plus d’humanité dans notre politique d’acceptation — la résidence permanente — des personnes réfugiées au moment où des guerres et des catastrophes de moins en moins naturelles poussent des populations au désespoir.

Si pour ce faire, il faut dépasser le fameux seuil de 60 000 proposé par la ministre de l’Immigration, de la Francisation et de l’Intégration, Christine Fréchette, je plaide que nous devons le faire. Parce que nous savons qu’il y a 130 millions de personnes déplacées dans le monde. Parce que nous voulons apporter notre contribution. Parce que nous voulons prendre soin de personnes meurtries qui vivent déjà ici et nous appellent à l’aide.

Ce texte fait partie de notre section Opinion qui favorise une pluralité des voix et des idées en accueillant autant les analyses et commentaires de ses lecteurs que ceux de penseurs et experts d’ici et d’ailleurs. Envie d’y prendre part? Soumettez votre texte à l’adresse opinion@ledevoir.com. Juste envie d’en lire plus? Abonnez-vous à notre Courrier des idées.