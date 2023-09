La transformation de Camillien-Houde s’inscrit-elle en continuité avec l’héritage d’Olmsted?

Le parc du Mont-Royal a été conçu comme une séquence de mises en scène poétiques se déployant au fil d’une douce montée. Ce faisant, il faisait paraître notre modeste montagne plus vaste, plus majestueuse, plus royale. Surtout, il insistait pour qu’un lieu si singulier ne serve pas simplement à respirer de l’air pur et à faire de l’exercice, mais que toucher profondément l’âme des visiteurs devait être son objectif principal. Tous, y compris les plus démunis ou les moins mobiles, devraient être capables de jouir des paysages d’un mont Royal magnifié par l’art du paysage. Aucun lieu ne devrait être accaparé par un groupe sélect. Telle est la géniale vision de Frederick Law Olmsted.

De nombreuses voix ont répété à l’unisson que la transformation de Camillien-Houde en une route cyclable et un chemin piétonnier s’inspirait directement de cette vision. Cet argument de vente résiste-t-il à l’analyse ?

La pente de la voie Camillien-Houde atteint 10 %, ce qui excède le maximum acceptable pour être universellement accessible, même en y installant un garde-corps. Seuls des cyclistes et des piétons aguerris prendront plaisir à grimper très rapidement un tel dénivelé. Le père de l’architecture de paysage en Amérique du Nord insistait pour que les pentes maximales ne dépassent pas 2 % sur l’actuel chemin Olmsted et les autres sentiers.

La descente est encore plus problématique. La création d’une large route cyclable en pente forte incitera de nombreux cyclistes à se laisser griser par une descente vertigineuse. Il y a quelques années, un détecteur de vitesse a été installé à l’endroit où un cycliste est mort au contact de la portière d’un véhicule effectuant un demi-tour. Ce compteur révélait que les cyclistes roulaient généralement bien plus vite que les automobilistes. Imaginez un peloton de cyclosportifs roulant à un train d’enfer arrivant face à face avec un grimpeur dépassant un cycliste épuisé qui zigzague ou une famille traversant la route cyclable dans un joyeux désordre. Même les arbres risquent d’être létaux en cas de dérapage.

Lors de l’annonce du projet, la mairesse Valérie Plante insistait fortement sur la présence de nombreux organismes liés au cyclisme sportif, dont l’Union cycliste internationale. La route cyclable Camillien-Houde serait-elle destinée à devenir un centre de développement de l’élite ?

La perspective montre aussi un large chemin destiné aux piétons. N’oublions pas que la pente sera trop prononcée, autant pour convenir à la plus grande partie des promeneurs et que pour résister au ruissellement des eaux. Ses surfaces s’apparenteront probablement plus à celles observées dans les milieux densément urbanisés plutôt qu’au chemin Olmsted.

La voie Camillien-Houde est l’héritière surdimensionnée et asphaltée d’un tramway qui emmenait les citoyens de l’Est jusqu’à la maison Smith, au coeur du parc du Mont-Royal. L’évolution de ce territoire est décrite avec sensibilité dans un texte merveilleusement illustré, Le chemin de la montagne, de l’historienne Denise Caron. Ce texte fait partie de la riche documentation rendue accessible dans le cadre d’une consultation publique (OCPM) à laquelle des milliers de Montréalais ont participé.

Lors de cette consultation, tout comme à chacune des dizaines tenues depuis plus de trois décennies, les Montréalais ont répété inlassablement et avec une force toujours plus grande que tout geste posé sur le mont Royal devait atteindre l’excellence à tous points de vue.

Comment mettra-t-on en valeur parois rocheuses, percées visuelles, ruisseaux et autres éléments naturels de la montagne ? Le projet ne doit pas simplement chercher à maximiser le nombre d’arbres plantés. Les interventions doivent prioritairement s’inscrire dans le cadre de la protection et de la mise en valeur des singularités de la montagne, y compris ses riches milieux naturels.

Le mont Royal est le lieu iconique et emblématique de Montréal, parce que son caractère de montagne a été magnifié et enchanté par l’art d’Olmsted. C’est l’un des chefs-d’oeuvre absolus de ce grand maître.

Tous s’entendent sur le fait que la voie Camillien-Houde est surdimensionnée et qu’elle doit être transformée en profondeur. D’autres options que celle présentée existent pour minimiser les surfaces asphaltées et dissuader la circulation véhiculaire de transit. Depuis cinq ans ont sûrement été élaborées différentes versions d’un chemin de promenade répondant aux critères énoncés par l’OCPM. Une autre solution serait d’implanter à nouveau un tramway roulant sur un tapis vert et de créer un chemin piétonnier plus sinueux, qui comporte des insertions alvéolées plantées de vivaces, permettant à un camion de pompier ou à une ambulance de répondre aux urgences. Le mont Royal mérite une discussion éclairée.

Pouvons-nous sortir des a priori, fussent-ils pieux ? On dit souvent que « l’enfer est pavé de bonnes intentions ». Nous devons réussir un projet qui atteigne vraiment l’excellence tant pour ses valeurs démocratiques, que paysagères et écologiques, un projet digne de cet héritage exceptionnel dont nous bénéficions depuis presque 150 ans et que nous devons magnifier.

