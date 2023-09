Avançons ensemble, pour Joyce Echaquan

L’auteur est pédiatre urgentiste et professeur agrégé à la Faculté de médecine et des sciences de la santé de l’Université McGill. Il s’implique dans le collectif Soignons la justice sociale et a écrit le livre primé Plus aucun enfant autochtone arraché. Pour en finir avec le colonialisme médical canadien (Lux éditeur).

La confusion cultivée par la Coalition avenir Québec (CAQ) pour nier l’existence du racisme systémique est désolante, mais, en fin de compte, elle sert essentiellement à distraire, comme l’a dit Toni Morrison, lauréate du prix Nobel de littérature. « La fonction, la très sérieuse fonction du racisme, est la distraction. Il vous empêche de faire votre travail. Il vous force à expliquer, encore et encore, votre raison d’être. »

La reconnaissance du racisme systémique de la part du gouvernement est certes nécessaire, mais pas suffisante pour améliorer les relations entre le Québec et les peuples et nations autochtones tant que le gouvernement maintient son approche coloniale. Ultimement, le but dans le milieu de la santé n’est pas de convaincre la CAQ de l’existence du racisme systémique dans l’espoir qu’il adopte le Principe de Joyce (PdJ).

Ce qui importe plutôt pour la société québécoise, c’est de reconnaître le PdJ comme pierre angulaire et outil de décolonisation et d’autodétermination des peuples autochtones en mettant ses six piliers en oeuvre, notamment dans notre réseau de santé et des services sociaux. En chemin, il est certain que le refus obstiné du gouvernement dont nous discutions vendredi dans ces pages va devenir de plus en plus gênant et accablant. Déjà, en 2021, un sondage Léger confirmait qu’à 66 %, la proportion de la population québécoise reconnaissant le racisme systémique comme étant une façon appropriée de décrire le niveau de préjudice et de discrimination dans la province était quasi identique à celle de certaines provinces (Colombie-Britannique, Manitoba, Ontario) et à la moyenne canadienne.

En janvier 2018, notre campagne Tiens ma main était lancée afin de mettre un terme aux évacuations aéromédicales d’enfants seuls au Québec. Le ministre de la Santé d’alors, le député libéral Gaétan Barrette, avait initialement refusé d’accéder à la revendication principale de la campagne — qu’une politique de transfert axée sur l’enfant et la famille s’applique à tous ces transferts pédiatriques —, mais à la suite de pressions publiques et médiatiques inouïes, il avait finalement cédé.

Depuis octobre 2018, rares sont les enfants nécessitant un transfert par avion-hôpital qui sont envoyés seuls. C’est tout à l’honneur de l’équipe d’évacuation aéromédicale du Québec (EVAQ), qui a réussi à changer une culture ancrée depuis longtemps pour faire les choses différemment, et pour le mieux. Ça démontre que le progrès est possible.

Cette campagne était intentionnellement axée sur une catégorie d’enfants touchée d’une façon disproportionnée par cette pratique, à savoir les enfants autochtones vivant dans les régions éloignées des centres urbains, notamment les Eeyou (Cris) et les Inuits du nord du Québec. Notre message n’a jamais dévié de cette injustice enracinée dans l’histoire du colonialisme médical. Mais nous n’avons jamais cessé d’exiger l’abolition de la règle de non-accompagnement pour tous les enfants. La campagne a donc permis d’améliorer la situation de toutes les populations pédiatriques touchées par la pratique, autochtones ou non, tant à Salluit, à Chisasibi et à Natashquan qu’à Gaspé, à Sept-Îles et à Blanc-Sablon.

On peut faire un parallèle avec la sécurité culturelle et, plus largement, le PdJ. Dans son mémoire à propos du projet de loi 32 sur la sécurisation culturelle au sein du réseau de la santé, le Bureau du PdJ a indiqué que « la sécurité culturelle […] parle d’une vision plus large de la société — une vision dans laquelle chaque individu, quelle que soit son origine, sa culture ou sa langue, est traité avec dignité, respect et équité » et qu’en « travaillant vers cette vision, non seulement nous rendons justice aux [Premières Nations et aux Inuits] ainsi qu’à leur contribution à ce que la société québécoise pourrait devenir, mais nous bâtissons également une société plus juste, inclusive et résiliente pour les prochaines générations ».

Contrastant avec cette vision bienveillante, le gouvernement de la CAQ a maintenu sa position intenable lors des audiences portant sur le PL 32. Le PdJ y est nommé explicitement, mais Québec refuse de l’adopter. Presque toutes les interventions ont permis de plaider en faveur de l’adoption du PdJ. Jusqu’au juge retraité Jacques Viens qui est sorti de son mutisme auto-imposé depuis le dépôt de son rapport, en 2019, pour faire de même.

Avant de claquer la porte des audiences, Jennifer Petiquay-Dufresne, la directrice du Bureau du PdJ, a dit : « Aujourd’hui, je suis plus fière des Québécois que de son gouvernement en constatant l’ampleur du soutien que reçoivent à la fois le Principe de Joyce ainsi que les efforts de reconnaissance du racisme et de la discrimination érigée en système dans plusieurs services publics québécois. »

Depuis le décès violent, pourtant évitable, de Joyce Echaquan le 28 septembre 2020, le peuple québécois a connu une prise de conscience majeure. C’est ce qui explique pourquoi les facultés de médecine et de soins infirmiers, les hôpitaux, les syndicats du secteur de la santé, les ordres professionnels et les universités, entre autres, ont déjà adopté le PdJ. Cet engagement défie la position régressive de la CAQ afin d’honorer la mémoire de Joyce Echaquan et de promouvoir des changements culturels et épistémiques fondamentaux qui sont susceptibles d’assurer des services dignes et respectueux à toutes les personnes ayant besoin de soins de santé. Ça inspire surtout l’espoir que le peuple québécois est sur la bonne voie.

En dépit de toutes les critiques du PL 32, le ministre Ian Lafrenière persiste dans son approche : « Même si c’est imparfait, avançons. » Rester sur place pendant que les autres avancent donne l’impression de reculer ; dans le cas du gouvernement, ce dernier préfère « avancer », mais dans la mauvaise direction, c’est-à-dire sans — voire contre — les Autochtones.

Dans la conclusion de son mémoire, le Bureau du PdJ prône une approche rassembleuse : « C’est le moment de s’unir dans une cocréation sincère, de réfléchir et d’agir. Pour Joyce, pour toutes les voix qui ont été réduites au silence, pour toutes celles qui continuent d’être éteintes par notre inaction et pour l’avenir de tous les citoyens du Québec. » Des veillées sont prévues le 28 septembre dans plusieurs villes pour souligner le troisième anniversaire de la mort de Joyce Echaquan. Avançons ensemble.

