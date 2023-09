Le Québec est devenu de facto une colonie intérieure

Permettez-moi de revenir sur le référendum québécois du 20 mai 1980. Celui-ci fut davantage un plébiscite qu’un véritable référendum. En effet, le gouvernement du premier ministre René Lévesque n’avait mis sur le bulletin de vote que sa seule option constitutionnelle, excluant les autres.

Alors membre de l’Assemblée nationale, j’estimais qu’en cas de défaite prévisible, une telle rebuffade de l’option du gouvernement par l’électorat était de nature à placer le Québec à la merci du gouvernement fédéral canadien de Pierre Elliott Trudeau.

En toute logique démocratique, un véritable référendum, comme celui tenu à Terre-Neuve en 1948, lequel comportait un choix entre trois options, aurait dû compter aussi trois options, soit : celle du gouvernement du Parti québécois (un mandat de négocier l’option de la souveraineté-association telle qu’explicitée dans un livre blanc) ; l’option d’un fédéralisme renouvelé de Claude Ryan (expliquée dans le livre beige du Parti libéral du Québec) ; et celle d’un statut d’État autonome de type confédéral pour le Québec (avec les pouvoirs tels qu’explicités dans mon livre La troisième option).

Si aucune option n’avait obtenu 50 % des voix au premier tour, un second tour aurait été nécessaire, comme ce fut le cas à Terre-Neuve en 1948.

La défaite référendaire fut sans équivoque avec un résultat e 40 % pour le Oui et de 60 % pour le Non. Elle procura un prétexte utile au gouvernement fédéral de Pierre Elliott Trudeau d’annoncer qu’il entendait procéder unilatéralement au rapatriement de l’Acte de l’Amérique du Nord britannique (AANB) du Parlement britannique, et d’y ajouter des éléments nouveaux.

Avec cette défaite, tant le gouvernement québécois que l’opposition officielle furent placés dans une position désavantageuse pour empêcher le gouvernement fédéral d’aller de l’avant avec son projet.

D’une part, le chef du camp du Non, Claude Ryan, avait moralement « gagné » le plébiscite, mais il n’était pas au pouvoir pour défendre son option en faveur d’un fédéralisme renouvelé, assorti de pouvoirs accrus pour le Québec. D’autre part, le premier ministre fédéral Pierre Elliott Trudeau était en poste à Ottawa et il pouvait tirer profit de la situation et imposer sa propre option constitutionnelle, laquelle n’avait jamais été discutée et débattue démocratiquement durant la période référendaire québécoise de 1980.

Le gouvernement Lévesque, à cette époque, en plus de ne point démissionner après sa défaite référendaire, choisit de se joindre à sept autres gouvernements provinciaux et former le Groupe des huit, dans une ultime tentative pour faire échec aux visées constitutionnelles unilatérales du gouvernement fédéral.

Ce plan B pour contrer les visions du gouvernement fédéral comportait de grands risques. En effet, il a suffi au premier ministre canadien, pour isoler le gouvernement du Québec et rallier les neuf provinces anglophones à sa cause, de faire des concessions mineures à ces dernières. Cela se produisit lors d’une nuit fatidique au Château Laurier à Ottawa, connue au Québec comme la Nuit des longs couteaux, le 4 novembre 1981, et cela, en l’absence des représentants du gouvernement québécois.

C’est ainsi que le Québec et sa population devinrent les victimes d’un « coup de force » constitutionnel historique, lequel pava la voie à l’adoption de la Loi constitutionnelle de 1982, officiellement ratifiée le 17 avril 1982 par la reine Élisabeth II. Cette loi, imposée au Québec et sans n’avoir jamais été signée par le gouvernement du Québec ni acceptée par le peuple québécois lors d’un référendum constitutionnel en bonne et due forme, a retranché des pans entiers de droits et de pouvoirs historiques, notamment en matière de langue, d’éducation, de culture et de laïcité, tous des domaines qui relevaient auparavant de sa compétence exclusive.

La Cour suprême du Canada, un organe exclusivement fédéral, contribua pour beaucoup à l’injustice faite au Québec. En effet, cette dernière statua, le 28 septembre 1981, que le droit de veto historique du Québec, une des quatre provinces signataires du pacte confédératif de 1867, et dont les modifications reposaient sur la règle de l’unanimité jusqu’alors, n’avait pas un fondement légal, mais uniquement politique.

Elle avait conclu que le rapatriement de la Constitution canadienne de Londres et sa modification en profondeur pouvaient se faire pourvu qu’un « nombre suffisant » de gouvernements provinciaux soient d’accord, sans tenir compte des intérêts et prérogatives de la seule province à majorité francophone au Canada, le Québec.

La Loi constitutionnelle de 1982 a conféré d’énormes pouvoirs à la Cour suprême du Canada, laquelle avait déjà profité énormément du rapatriement des pouvoirs du Conseil privé de Londres, en 1949, pour non seulement statuer sur la forme des lois adoptées démocratiquement par les parlements, mais aussi sur le fond.

La centralisation politique et juridique au niveau fédéral canadien, injustement imposée au Québec depuis 1982, tend de facto à ramener le Québec, seul foyer majoritaire des francophones dans la fédération canadienne, au statut d’une colonie intérieure, soumise politiquement aux diktats du Canada anglais. Il en résulte une entorse majeure à la justice, à la démocratie et au droit des peuples de s’autogérer.

Une telle centralisation politique et juridique accrue et imposée a fait reculer les droits et pouvoirs historiques du Québec et de sa population de plus de 100 ans, soit depuis l’adoption de l’Acte de l’Amérique du Nord britannique de 1867.

Étant donné que la Loi constitutionnelle de 1982 a imposé une réduction des droits et pouvoirs historiques du Québec, notamment en matière de langue, d’éducation, de culture et de laïcité, tous des domaines qui relevaient auparavant de sa compétence exclusive, et qui sont nécessaires pour assurer sa survie dans le temps comme seule province à majorité francophone ;

Étant donné que le Québec n’est pas une province comme les autres, parce qu’elle est la seule province à majorité francophone au Canada et parce qu’il est inadmissible qu’on lui ait retiré de force des droits et pouvoirs existentiels, sans son consentement ;

Étant donné qu’une telle situation peut mener, à terme, à la louisianisation du Québec et possiblement à sa disparition en tant que seul État à majorité francophone à l’intérieur de la fédération canadienne ;

Étant donné que ni le gouvernement du Québec ni la population québécoise n’ont été démocratiquement et directement consultés sur l’acceptation ou non de la Loi constitutionnelle de 1982 ;

Il s’ensuit que des correctifs de nature politique se doivent d’être apportés avant que des dommages irréparables ne résultent de la mise sous tutelle du gouvernement du Québec et de l’assujettissement de la population québécoise à la majorité anglo-canadienne.

En conséquence, le Parlement du Québec devrait déclarer solennellement qu’il n’a jamais entériné la Loi constitutionnelle de 1982 et proclamer, dans les meilleurs délais, qu’il est un État autonome à l’intérieur de la fédération canadienne, avec tous les droits historiques et pouvoirs nécessaires à sa survie et à son développement.

Il ne s’agit nullement d’un statut injustifié dans les circonstances, dans l’histoire et dans le droit, car il existe de tels États ou régions autonomes dans une quarantaine de pays dans le monde, tous établis pour permettre à d’importantes minorités linguistes de survivre en toute justice et de prospérer dans la paix.

