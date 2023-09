Ce qu’il faut comprendre des fractures diplomatiques Inde-Canada

Le 18 septembre dernier, la ministre des Affaires étrangères du Canada, Mélanie Joly, annonçait l’expulsion du diplomate indien Pavan Kumar Rai, en raison d’indications par le Service canadien du renseignement de sécurité (SCRS) de l’implication directe du gouvernement indien dans l’assassinat au Canada d’un leader sikh canadien en juin dernier en Colombie-Britannique, M. Hardeep Singh Nijjar.

La diaspora sikhe et la montée du nationalisme hindou

Le Canada et l’Inde entretiennent depuis longtemps des relations tendues. L’une des principales raisons est liée à la présence importante de la communauté sikhe au Canada, mais avant tout à l’implication présumée de certains d’entre eux dans un mouvement séparatiste dont le projet politique est la création d’un État sikh indépendant (Khalistan) dans la région du Pendjab, dans le nord de l’Inde.

Ce mouvement était très actif entre 1970 et 1990. L’arrivée au pouvoir du Bharatiya Janata Party (BJP) en 2014, un parti nationaliste hindou dirigé par Narendra Modi, a contribué à sa réactivation. La volonté du gouvernement de Modi de créer un « Hindu Rashtra » (État hindou) se traduit par l’adoption de politiques discriminatoires envers certaines communautés, majoritairement musulmanes, chrétiennes et sikhs.

Conséquemment, on observe en Inde une montée des tensions intercommunautaires, avec le gouvernement indien qui qualifie de « terroristes » et « d’anti-national », tout mouvement qui s’oppose à ses politiques. La question du Khalistan est un sujet très sensible et est qualifiée de « risque majeur » à la sécurité nationale du pays.

Il est important de rappeler qu’en 2020, en Inde, un mouvement a vu le jour pour dénoncer la libéralisation du secteur agricole. Les personnes sikhes étaient extrêmement mobilisées en raison de leur forte dépendance économique à l’agriculture. Les protestations ont pris une ampleur considérable, avec des millions de personnes aux portes de Delhi, menant à de la répression violente de la part de l’État dans la capitale.

Le premier ministre Trudeau s’était alors prononcé en solidarité au mouvement protestataire au nom de la défense de la liberté d’expression. Pour le gouvernement Modi, toutefois, cette prise de position constituait une ingérence du Canada dans ses affaires internes, l’associant à la relation historique du pays avec les Sikhes.

Seulement quelques jours après le fin du sommet du G20, à Delhi, les récents événements marquent une tournure diplomatique importante. Plusieurs aspects seront à surveiller dans les prochains mois.

Les répercussions au Canada

Il faudra rester à l’affût des tensions intercommunautaires et de la manière par laquelle cet événement affectera le paysage politique canadien. Bien que la diaspora sikhe soit importante avec 770 000 personnes et que cela constitue un enjeu électoral clé, le Canada abrite l’une des plus importantes diasporas indiennes avec au total 1,4 million de personnes, toute confession religieuse confondue.

L’Inde reproche au Canada d’héberger des membres d’un mouvement extrémiste et terroriste pour la création du Khalistan. Il est vrai que des mobilisations sikhes au Canada ont porté un caractère très violent qui n’a pas fait l’objet d’une grande portée médiatique.

Or, ce ne sont pas juste les communautés sikhes qui sont actives politiquement au Canada. Le 9 novembre 2022, était publié un article dans La Presse en réaction à un drapeau hissé devant le Parlement canadien pour le mois de l’héritage hindou au Canada par le député fédéral libéral, Chandra Arya. Ce drapeau est la bannière officielle du Rashtriya Swayamsevak Sangh (RSS), une faction paramilitaire hindoue d’extrême droite très active et étroitement liée au BJP et à Modi. Même si ce drapeau est lourd de sens, encore une fois cet incident n’aura pas eu un grand rayonnement dans les médias.

S’il faut porter une attention particulière à la montée des discours haineux, il ne faut pas non plus être aveugles aux stratégies discursives. Par exemple, on voit émerger au Canada depuis quelques mois le qualificatif « anti-Inde » ou, en anglais, « Hinduphobie », pour référer aux mouvements sociaux qui critiquent le gouvernement indien. Cet amalgame entre la nation hindoue et l’État indien est très problématique et a pour effet de stigmatiser toute personne d’origine indienne qui s’oppose au gouvernement indien.

Exacerbation des tensions et appel à la solidarité

L’Inde prend de plus en plus de place au sein de la géopolitique et de l’économie mondiale. C’est une actrice clé de la stratégie américaine de sécurité en Indo-Pacifique. Dans la stratégie du Canada pour cette région, elle est identifiée en raison de son énorme potentiel de croissance économique.

Or, trop peu d’attention est portée à la situation sociopolitique du pays et à la gouvernance populiste de Modi. Le Canada doit réfléchir à la manière dont il souhaite coopérer et collaborer avec un pays dirigé par un gouvernement nationaliste hindou de droite qui est responsable de l’effritement de la démocratie indienne.

Depuis l’annonce par le gouvernement canadien du renvoi d’un diplomate indien, les médias de ce pays font état de la frustration de la sa population. Le gouvernement indien en profite pour réitérer le support de certains États occidentaux, dont le Canada, au mouvement d’indépendance sikhe qui menace l’État indien — et la création de son Hindu Rashtra.

Avec la tenue des prochaines élections législatives fédérales, 2024 sera une année importante pour la démocratie indienne. Mobiliser près d’un milliard de personnes pour le vote est un exercice fastidieux et important, surtout dans un contexte marqué par des tensions sociales, religieuses et politiques. Ajouté aux ruptures diplomatiques attendues, ce contexte électoral a le potentiel d’exacerber les violences.

Quoi qu’il en soit, nous devons rester solidaires des personnes indiennes et canado-indiennes, que l’on ne doit en aucun cas amalgamer à une quelconque orthodoxie.

