En éducation, les raccourcis mènent à des culs-de-sac

Monsieur le Premier Ministre,

Vous avez des enfants, comme la plupart d’entre nous, signataires de cette lettre ouverte. Sur toutes les tribunes, vous affirmez haut et fort que l’éducation est votre priorité. C’est aussi vrai pour nous.

À la fois à titre de citoyennes et de citoyens, et d’expertes et d’experts en éducation, nous ne souhaitons qu’une chose du système scolaire : qu’il soutienne le plaisir d’apprendre de tous les enfants afin de leur permettre de développer les compétences nécessaires pour s’épanouir pleinement et contribuer positivement à la société.

Monsieur le Premier Ministre, est-ce que cette visée est partagée entre nous ?

Nous espérons que la réponse à cette question est positive, et c’est pourquoi nous sommes persuadés que votre ministre de l’Éducation fait fausse route en proposant de réduire la formation initiale à l’enseignement. Dans un contexte de plus en plus complexe, miser sur des raccourcis pour contrer la pénurie d’enseignantes et d’enseignants ne mènera qu’à des culs-de-sac individuels et collectifs. Tenir un discours réducteur par rapport à cette formation contribue à démobiliser des personnes hautement engagées dans les milieux éducatifs et à dévaluer une profession qui a pourtant bien besoin d’être valorisée.

Il faut repenser l’articulation entre la formation initiale et l’insertion professionnelle en enseignement comme un continuum afin de favoriser une entrée progressive dans la profession, période névralgique pour la rétention du personnel enseignant, son bien-être et, en corollaire, celui des enfants que nous lui confions. Cette période de transition exige un accompagnement continu, réalisé en étroite collaboration entre les milieux universitaires et scolaires, et des conditions de travail favorables.

Depuis le rapport Parent, la formation à l’enseignement au Québec est en constante transformation et amélioration, car les chercheuses et chercheurs des sciences de l’éducation font de la recherche sur, avec, dans et pour le milieu scolaire. Cette formation s’est d’ailleurs grandement complexifiée depuis le tournant des années 2000, à l’époque où vous étiez ministre de l’Éducation.

Les besoins de nos enfants se sont décuplés, et la pandémie a mis à mal bien des apprentissages fondamentaux chez les plus vulnérables d’entre eux. Les soutenir dans leur parcours scolaire exigera de toutes et de tous des compétences professionnelles de haut niveau. Ce n’est assurément pas en formant moins, et moins longtemps, les personnes enseignantes que les avancées de la recherche en éducation pourront être transférées dans les salles de classe au bénéfice des jeunes.

Cela dit, peut-on faire mieux ? Certainement, et c’est ce à quoi toutes nos équipes s’activent de façon continue avec audace, engagement et humanité.

Mais peut-on en faire moins ? La réponse est sans appel : non.

Pour contrer la pénurie actuelle d’enseignantes et d’enseignants, pour favoriser l’attractivité de la profession enseignante et la rétention du personnel au fil de la carrière, vous vous êtes engagé, dernièrement, à soulever toutes les pierres rencontrées sur ce chemin. Avant de soulever une à une des pierres disparates, nous vous invitons à avoir une vue d’ensemble du trajet à parcourir, en cernant les véritables problèmes du système scolaire par une consultation la plus ouverte et la plus démocratique possible.

Pour nos enfants, et l’avenir de notre nation à construire ensemble.

* Ont aussi signé cette lettre :

Adolphe Adihou, professeur titulaire, Département d’études sur l’adaptation scolaire et sociale ; Jean-Philippe Ayotte-Beaudet, professeur agrégé, Département de l’enseignement au préscolaire et au primaire ; Chantale Beaucher, professeure titulaire, Département de pédagogie ; Sylvie Beaudoin, professeure titulaire, Faculté des sciences de l’activité physique ; Marie-Ève Bédard, conseillère pédagogique aux stages, Département de l’enseignement au préscolaire et au primaire ; Christiane Blaser, professeure titulaire, Département de pédagogie ; Geneviève Bourassa, coordonnatrice académique, Département de pédagogie ; Geneviève Brisson, professeure agrégée, Département de pédagogie ; Guylaine Charron, conseillère pédagogique, Département de l’enseignement au préscolaire et au primaire ; Jean-François Desbiens, vice-doyen à la formation, Faculté des sciences de l’activité physique ; Pierre-Alain Filippi, professeur adjoint, Département de l’enseignement au préscolaire et au primaire ; Claudia Gagnon, professeure titulaire, Département de pédagogie ; François Larose, professeur titulaire, Département de l’enseignement au préscolaire et au primaire ; Angélique Laurent, professeure agrégée, Département de l’enseignement au préscolaire et au primaire ; Martin Lépine, vice-doyen à la formation et à la culture, Faculté d’éducation ; Judith Marcil-Levert, conseillère pédagogique, direction de la Faculté d’éducation ; Vincent Martin, professeur agrégé, Département de l’enseignement au préscolaire et au primaire ; Sylvain Manseau, conseiller pédagogique, Département de pédagogie ; Florian Meyer, professeur agrégé, Département de pédagogie ; Sabrina Moisan, professeure agrégée, Département de pédagogie ; Daniel Moreau, professeur agrégé, Département de l’enseignement au préscolaire et au primaire ; Maia Morel, professeure agrégée, Département de l’enseignement au préscolaire et au primaire ; Marie-France Nadeau, professeure titulaire, Département de l’enseignement au préscolaire et au primaire ; Sandy Nadeau, professeure adjointe, Département de l’enseignement au préscolaire et au primaire ; Marie-France Noël, conseillère pédagogique, direction de la Faculté d’éducation ; Matthieu Petit, professeur agrégé, Département de pédagogie ; Christophe Point, professeur adjoint, Département de l’enseignement au préscolaire et au primaire ; Martin Roy, professeur titulaire, Faculté des sciences de l’activité physique ; Saïdou Segueda, professeur adjoint, Département de pédagogie ; Hassane Squalli, professeur titulaire et directeur du Département de pédagogie ; Laurent Theis, professeur titulaire et directeur du Département de l’enseignement au préscolaire et au primaire ; François Vandercleyen, professeur agrégé, Faculté des sciences de l’activité physique ; Myriam Villeneuve-Lapointe, professeure adjointe, Département de l’enseignement au préscolaire et au primaire.

