Racisme systémique, quand le gouvernement fait semblant de dormir

L’échec subi par le gouvernement de la Coalition avenir Québec (CAQ) lors des audiences portant sur le projet de loi 32 (PL 32) sur la sécurisation culturelle au sein du réseau de la santé était retentissant. Le chef de l’Assemblée des Premières Nations Québec-Labrador, Ghislain Picard, a boycotté les audiences, citant « le mépris envers notre droit inhérent à l’autonomie gouvernementale » . Le Bureau du Principe de Joyce a claqué la porte pour « dénoncer les pratiques coloniales toujours présentes au gouvernement » .

Ces réactions ne devraient surprendre personne. En juin, j’évoquais dans ces pages qu’en déposant le PL 32, la CAQ dépolitisait la sécurité culturelle — un outil d’autodétermination — et faisait fi d’un processus rigoureux qui aurait dû mener à son élaboration.

Au-delà de la question de la sécurité culturelle, le Protecteur du citoyen et le Collège des médecins du Québec (CMQ) — pas exactement des apôtres de la dangereuse « gauche radicale » fantasmée et décriée par le chef du Parti québécois qui a dû modérer ses propos dans une lettre — ont, parmi plusieurs autres, exhorté le gouvernement à reconnaître le racisme systémique et à adopter le Principe de Joyce. Le président du CMQ a sérieusement malmené le ministre responsable des Relations avec les Premières Nations et les Inuit : « en médecine, après évaluation, on pose des diagnostics et par après on propose au patient un traitement, une conduite à tenir, etc. Donc, dans le diagnostic, pour moi, il y a la reconnaissance d’un problème. … Nous, on est mal à l’aise avec la situation, mais vous, vous semblez mal à l’aise avec le mot ».

Dans son opinion politique concernant le PL 32, le Conseil des Atikamekw de Manawan souligne que cette reconnaissance n’est pas un « débat sémantique », mais plutôt « un enjeu qui est réel pour les peuples autochtones au Québec et au Canada » . En effet, beaucoup d’intervenants dans le système de santé peuvent témoigner des préjudices évitables et des souffrances inutiles — menant parfois même à la mort — alimentées par un racisme anti-autochtone systémique bien ancré au Canada et au Québec.

C’est pour ces raisons que le refus obstiné de la CAQ de reconnaître le racisme systémique depuis des années m’exaspère. En fait, comme je l’explique dans l’introduction de mon livre Plus aucun enfant autochtone arraché. Pour en finir avec le colonialisme médical canadien (Lux éditeur, 2021), l’idée de l’écrire m’est venue précisément parce que François Legault, nouvellement élu premier ministre du Québec, continuait à nier la réalité du racisme systémique au Québec, tout comme il le faisait depuis au moins 2017, quand il était le chef du deuxième groupe d’opposition.

Dans le livre, j’explore le colonialisme médical, défini comme « une culture ou une idéologie enracinée dans un racisme anti-autochtone systémique et faisant appel à des pratiques et à des politiques médicales pour établir, maintenir ou faire avancer un projet colonial génocidaire ». Je me suis efforcé de simplement étaler les faits en m’appuyant sur un grand nombre de sources, dont des commissions et enquêtes gouvernementales canadiennes et québécoises (parfois menées par des sommités autochtones), ainsi que de nombreux ouvrages historiques académiques, afin d’exposer les crimes génocidaires perpétrés contre les enfants autochtones par le système de santé au Canada, y compris au Québec.

La recherche et l’écriture du livre furent un exercice d’humilité : même si je me considérais comme quelqu’un de relativement instruit sur l’histoire de la violence médicale y compris celle vécue par les peuples autochtones au Canada, j’étais moi-même choqué d’apprendre l’existence — historique et contemporaine — de certaines pratiques, politiques et lois dans le cadre du colonialisme médical. Les jeunes autochtones étaient souvent ciblés : expérimentations médicales, stérilisations forcées, enlèvements et disparitions, et j’en passe. Comme pédiatre, j’étais horrifié d’apprendre que les médecins menaient souvent la charge.

Déni

Le premier ministre a changé d’avis sur des engagements phares, notamment la réforme du mode de scrutin et le troisième lien, mais la CAQ reste campée sur sa position dogmatique et idéologique — qu’une myriade de faits empiriques et d’études scientifiques rend pourtant intenable — en niant l’existence du racisme systémique dans notre système de santé. Cela témoigne d’un mépris absolu non seulement envers l’histoire, la réalité et la résilience des peuples autochtones, y compris les enfants, mais également d’un déni des côtés sombres qui forment pourtant les racines de la profession médicale canadienne et de notre système de santé.

En mars 2021, mon éditeur avait envoyé un exemplaire du livre, publié avec les contributions de Cindy Blackstock et de Katsi’tsakwas Ellen Gabriel, à l’attention du premier ministre.

À propos de la position de M. Legault, Wanda Gabriel, Kanien’kehà : ka de Kanehsatake et alors professeure en travail social à l’université McGill avait fait un constat important en entrevue au Réseau de télévision des peuples autochtones : « Lorsque les dirigeants affirment que le racisme systémique n’existe pas, ils autorisent les personnes et les professionnels de continuer avec des pratiques discriminatoires ».

Depuis 2018, j’ai fait des centaines de présentations (y compris lors de la commission Viens et de l’enquête publique de la coroner Géhane Kamel) et des entrevues médiatiques au Québec, au Canada, mais aussi au niveau international. Les membres du public, mais particulièrement les intervenants, les enseignants, et les chercheurs du milieu de la santé, m’ont confié à maintes reprises qu’ils n’étaient tout simplement pas au courant de l’envergure de cette réalité du colonialisme médical et que nous devons absolument agir pour changer le statu quo.

Arundhati Roy, autrice renommée et militante indienne, a déjà cité dans les villages de la vallée du fleuve Narmada : « On peut réveiller quelqu’un qui dort, mais on ne peut pas réveiller quelqu’un qui fait semblant de dormir. » Pendant que la population se réveille véritablement pour prendre en compte ces réalités ignorées ou occultées pendant trop longtemps, le gouvernement de la CAQ continue de faire semblant de dormir. Ce sont les peuples autochtones, mais aussi toute la société québécoise, qui écopent de leur sommeil feint.

La suite, demain : « Avançons ensemble, pour Joyce »

