Priorité à l’accès aux services d’avortement et de santé reproductive

Monsieur le ministre Christian Dubé, le gouvernement du Québec affirme vouloir légiférer pour protéger le droit à l’avortement au Québec, ce qui a suscité de vives réactions dans les derniers mois. Nous avons pris connaissance du rapport Garantir le droit à l’avortement en renforçant l’accès aux services envoyé le 7 septembre par la Fédération du Québec pour le planning des naissances (FQPN) avec les contributions de Véronique Pronovost, doctorante en sociologie à l’UQAM, de l’Association nationale Femmes et Droit (ANFD), ainsi que des membres du Comité de veille stratégique en avortement du Québec.

Nous, médecins, croyons que la meilleure façon au Québec de sécuriser l’accès à l’avortement est de s’assurer d’une équité dans l’accès aux services, de s’assurer de la qualité des soins, ainsi que de s’assurer de l’accès aux deux méthodes d’avortement, et ce, à travers la province.

Plutôt qu’une loi, décriée par les acteurs du milieu, dont le potentiel de nuire au droit à l’avortement est significatif, nous demandons la mise en place de mesures favorisant l’accès aux services d’avortement et de santé reproductive en général.

Plus spécifiquement, nous souhaitons attirer votre attention sur deux des mesures du rapport mentionné précédemment, qui, selon nous, amélioreront les enjeux d’accès actuels.

La gratuité des contraceptifs sur ordonnance

Nous demandons que le gouvernement du Québec adopte les mesures nécessaires pour rendre les contraceptifs sur ordonnance gratuits pour toutes et tous. Il est clair que la contraception gratuite améliore l’accès et l’équité.

Des provinces canadiennes, la Colombie-Britannique et (en partie) l’Ontario, ont déjà opté pour de telles mesures. L’Alan Guttmacher Institute estimait que chaque dollar dépensé dans le programme de planning familial permettait d’éviter 3,74 $ en dépenses.

Tout comme dans l’étude CHOICE et celle de C. Korachais et collaborateurs, les chercheurs ont observé que la réduction du coût des contraceptifs pouvait en augmenter l’utilisation et réduire les grossesses non planifiées, en particulier chez les personnes les moins fortunées. Roth et collaborateurs, tout comme Goldin Evans et collaborateurs, ont montré que la réduction du coût des stérilets médicamentés ou même de toutes les méthodes contraceptives à longue durée d’action augmentait le nombre d’utilisatrices de ces contraceptifs, les plus efficaces, sur une base prolongée.

Selon la Dre Catherine St-Cyr, le droit à l’avortement inclut aussi le droit d’empêcher les grossesses imprévues. Quand la contraception n’est pas accessible, soit par question de coût ou de disponibilité de rendez-vous médical pour le débuter, le choix et la liberté des femmes est aussi brimée.

Nous encourageons le Québec à travailler fort pour améliorer l’accessibilité à l’avortement et à la contraception. En effet, le coût des contraceptifs, même lorsque partiellement subventionnés, pour les personnes qui désirent éviter une grossesse non planifiée ou planifier leur famille constitue un obstacle à leur utilisation et la suppression de cet obstacle représenterait un bénéfice important pour la vie des individus, de même qu’un avantage humain et économique réel pour la société.

La Dre Marily Pépin note que la Colombie-Britannique a récemment annoncé la gratuité de nombreux contraceptifs sur ordonnance. Il s’agit d’une mesure importante pour l’égalité contraceptive ainsi que pour la santé et le bien-être de nos populations, en plus de faire ses preuves sur le plan économique. Ce serait une excellente mesure de prévention et de santé à instaurer à court terme au Québec.

La création d’un comité visant l’implantation de normes d’accès minimales

Nous demandons un réel engagement du gouvernement à assurer l’accès au service d’avortement partout à travers la province, dans des délais optimaux. Nous demandons la création d’un comité qui aura pour tâches d’implanter des normes minimales pour garantir l’accès à des services d’avortement, coordonner les couloirs de services et assurer un réel libre choix, en se fondant sur les meilleures données probantes.

À ce sujet, la Dre Geneviève Bois affirme qu’au Québec, l’on se vante régulièrement d’avoir environ la moitié des points de services en avortement au Canada, mais que ce nombre cache des problèmes d’accès qui méritent notre attention. L’accès varie largement à travers les régions et dans le temps, sans que des standards minimaux garantissent un accès aux personnes désirant un avortement.

Trop de femmes vivent un parcours du combattant, avec des rendez-vous multiples, des délais insensés, sans avoir accès à toutes les options auxquelles elles ont droit. Il ne suffit pas d’avoir le droit à l’avortement, ni d’avoir simplement accès à l’avortement, mais surtout d’avoir accès à l’avortement que l’on désire, dans notre communauté.

Les enjeux d’accès à l’avortement sont observables au sein de nombreuses régions du Québec. En effet, six régions sociosanitaires disposent d’un seul point de services. De nombreuses études (Wagner et collaborateurs [2020], Ennis et collaborateurs [2022], Guilbert&Bois [2022] et Guilbert&Bois [2023]) ont montré que l’accès à l’avortement au Québec demeure trop souvent problématique, et l’expérience des acteurs du terrain arrive aux mêmes conclusions que les études.

On remarque par exemple que les femmes ne peuvent pas toujours exercer un choix éclairé quant à l’approche d’avortement qu’elles souhaitent, sont soumises à des délais problématiques et parfois à un nombre de rendez-vous qui entrave l’accès. Il est crucial que l’avortement, par aspiration ou par médicament, soit disponible dans toutes les régions et soit un réel soin de proximité, ce qui n’est pas le cas actuellement partout au Québec.

Des normes minimales d’accès à l’avortement, connues du grand public, ainsi qu’un accès facilité aux services d’avortement (en virtuel, présentiel ou hybride) pourraient rendre l’accès à ce service de santé plus équitable et conforme aux meilleures données probantes.

La médecin-conseil et chercheuse Édith Guilbert soutient qu’il est temps que, 45 ans après la création des premières cliniques d’avortement au Québec, l’avortement soit réellement accessible aux Québécoises et que son accès suive les standards internationaux et les données probantes. Par exemple : que l’avortement médicamenteux soit offert virtuellement dans un délai de 48 heures après le premier appel (donc, dans la période où il est le plus efficace), que l’avortement chirurgical puisse être effectué dans la semaine qui suit le premier appel pour réduire les avortements tardifs, et que les informations sur les deux options d’avortement (par chirurgie ou par médicaments) soient davantage accessibles permettant ainsi de faire un choix éclairé entre les deux.

Ces demandes sont fondées sur des données sans équivoque et suivent une logique de prévention. Nous demandons au gouvernement d’appliquer ces mesures cruciales de façon prioritaire, particulièrement dans le contexte où le gouvernement dit vouloir protéger l’avortement.

Les femmes du Québec n’ont pas besoin d’une loi, mais d’un réel accès à des soins de santé reproductive.

*Les 402 médecins qui ont signé cette lettre :

