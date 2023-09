Fier et proche de la relève infirmière

Alors que tout le Québec attend avec optimisme les fruits de l’étude du projet de loi visant à améliorer l’efficacité de son système de santé, les quelque 83 000 infirmières et infirmiers du Québec continuent d’oeuvrer sans relâche auprès des patients pour leur prodiguer des soins de qualité, avec confiance et humanité. Bien sûr, une relève infirmière est attendue avec impatience pour augmenter les effectifs et améliorer l’accès aux soins de première ligne, en étroite collaboration avec tous les professionnels de la santé. La notion de gouvernance clinique intégrée au projet de loi 15 par le ministre Christian Dubé reflète cette nécessaire collaboration interprofessionnelle.

Par ailleurs, les Québécois veulent que les infirmières et infirmiers soient bien outillés et puissent déployer complètement leur expertise en vue non seulement d’offrir des soins de qualité et sécuritaires, et ce, de manière accessible et en nombre suffisant, mais également pour se trouver en position de jouer un véritable rôle de pivot en santé.

Qu’en est-il de la relève à venir, concrètement, à court terme ? Plus de 3100 candidates et candidats à l’exercice de la profession infirmière (CEPI) passeront l’examen de l’Ordre des infirmières et infirmiers du Québec (OIIQ), à Montréal et à Québec, le 18 septembre prochain. Joignez-vous à nous pour leur souhaiter une réussite en toute confiance ! Il nous tarde de les accueillir dans la profession ; les résultats des examens seront sans doute transmis en novembre prochain.

Une mobilisation dynamique à structurer

Au cours de la période de préparation à l’examen ces derniers mois, l’OIIQ s’est fait proche de la relève. De fait, nous avons déployé auprès des candidats des mesures utiles et pertinentes pour les accompagner en offrant un accès gratuit à plusieurs outils ainsi que des activités de préparation.

Mais, soulignons-le l’OIIQ ne s’est pas attelé seul à ce devoir d’accompagnement de la relève infirmière pour optimiser sa réussite : il a fait appel à ses partenaires des milieux cliniques et de l’enseignement pour préparer davantage les candidats. L’OIIQ a ainsi pu constater une mobilisation remarquablement dynamique dans l’écosystème infirmier clinique et d’enseignement.

L’OIIQ souhaite ardemment que cette récente expérience d’efforts concertés jette les bases d’un véritable programme québécois de transition entre la diplomation et l’exercice de la profession autonome, y compris la préparation des candidats à l’examen de la profession infirmière. Et cela, en cohésion avec la réflexion sur l’avenir de cet examen, actuellement en discussion ouverte et de concert avec l’Office des professions du Québec.

L’OIIQ tient à préciser qu’il applique les recommandations du dernier rapport du Commissaire à l’admission aux professions, notamment sur la détermination de la note de passage. De plus, l’OIIQ a convenu des éléments suivants : aucune mention d’échec n’est portée au dossier des candidats qui font le choix de ne pas s’inscrire ou de ne pas se présenter à l’examen de septembre 2023 pour poursuivre leur préparation ; le droit d’exercice à titre de CEPI est maintenu en cas d’échec définitif ou d’atteinte du délai maximal pour réussir l’examen ; le nombre limite de tentatives permises pour réussir l’examen a été levé ; et le temps alloué à la passation de l’examen a été augmenté.

Enfin, devant tous les citoyens du Québec et pour leur bénéfice, l’OIIQ tient à dire haut et fort que ses priorités vont dans le sens de l’avenir de la profession infirmière, pivot de notre système de santé, dans toutes les régions. L’OIIQ prend l’engagement de continuer à collaborer avec toutes les parties prenantes afin de faire bénéficier le Québec d’un nombre maximum d’infirmières et d’infirmiers bien outillés et confiants envers leurs connaissances et compétences, prêts à répondre à la complexification des besoins de santé de la population. L’OIIQ reçoit avec reconnaissance et dévouement la confiance grandissante que lui portent 83 % des Québécois, selon une enquête Léger réalisée pour l’OIIQ au cours de l’été 2023.

Aux candidats et à leur entourage, nous réitérons notre confiance en notre relève infirmière ! Nous travaillons sans relâche pour réussir à les accueillir officiellement au sein de cette profession stimulante et riche de possibilités. Le Québec a besoin de l’expertise de la relève infirmière !

