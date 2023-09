50 ans de recul pour le droit au logement

Bien que la ministre responsable de l’Habitation, France-Élaine Duranceau, ait déposé le projet de loi 31 (PL 31) à la toute dernière journée de la précédente session parlementaire, force est de consta­ter que les mouvements de contesta­tion ne se sont pas essoufflés durant la saison estivale, bien au contraire.

Non seulement le PL 31 ne comporte pas de réelles avancées pour les droits des locataires, et ce, malgré une flagrante crise du logement qui perdure depuis des années, mais il propose maintenant une modification majeure et lourde de conséquences sur les droits des locataires du Québec, soit de limiter le droit à la cession de bail.

La cession de bail est pourtant un des derniers remparts des locataires pour limiter la hausse fulgurante des loyers et soutenir la lutte contre la discrimination qui sévit actuellement dans le domaine de l’habitation.

Les signataires dénoncent vivement cette proposition de projet de loi, qui équivaut à verser de l’essence sur un feu qu’on prétend vouloir éteindre et qui aura des conséquences disproportionnées sur les populations qui sont actuellement les plus touchées par la crise du logement.

Le logement et la discrimination

Il est indéniable que la crise du logement affecte particulièrement les personnes issues de groupes marginalisés, déjà plus susceptibles d’être discriminées lorsque vient le temps d’interagir avec un proprié­­taire. Autochtones, familles monoparentales, femmes, jeunes, membres de la communauté 2SLGBTQIA+, personnes ayant vécu de la violence conjugale, personnes bénéficiaires de l’aide sociale, personnes issues de l’immigration, personnes racisées, personnes vivant avec un handicap et travailleuses du sexe ont beaucoup plus de difficulté à se trouver un toit à un coût qu’il leur est possible d’assumer.

En effet, la Commission des droits de la personne et des droits de la jeunesse (CDPDJ) rapporte un accroissement des plaintes en lien avec la discrimination dans les demandes de logement. Dans le contexte actuel de pénurie de logements, les propriétaires peuvent se permettre d’être de plus en plus sélectifs et d’exiger de leurs locataires qu’ils répondent à des critères spécifiques pourtant discriminatoires au sens de la Charte des droits et libertés de la personne du Québec.

Malheureusement, bien que les locataires discriminés aient des recours devant la CDPDJ, les plaintes sont exceptionnelles, les procédures peuvent durer plusieurs années et, dans tous les cas, la discrimination reste très difficile à prouver. Or, il va sans dire que le besoin d’avoir un toit au-dessus de sa tête est urgent et fondamental, et qu’il ne peut être à la remorque des procédures judiciaires.

La cession de bail est pourtant un moyen bien connu pour ces différentes populations d’avoir accès à un logement sans subir de discrimination de la part d’un propriétaire. Pourquoi le retirer ?

Le retrait de la cession de bail, un recul majeur

La ministre Duranceau propose de permettre aux propriétaires de refuser une cession de bail sans avoir à invoquer de motif, et même de résilier le bail s’il est en désaccord avec la cession. Ce faisant, elle semble oublier l’intention du législateur en 1973 : celui-ci a expressément accordé aux locataires québécois le droit de céder leur bail locatif afin d’équilibrer les rapports de pouvoir entre locataires et propriétaires.

En effet, la cession de bail, telle que rédigée depuis 50 ans maintenant, protège le droit à la mobilité des locataires en imposant au propriétaire l’obligation de l’accepter, à moins d’invoquer un motif sérieux. Il s’agit d’une protection particulière au Québec, qui constitue actuellement l’une des dernières mesures permettant d’assurer un contrôle des loyers, et ce, alors que le Québec vit une crise du logement sans précédent. Le gouvernement du Québec propose d’enlever cet outil pourtant essentiel au maintien d’un parc locatif à un coût qu’il est possible d’assumer.

Contrairement aux prétentions de la ministre, il est faux d’affirmer que les locataires « abusent » de la cession de bail. La cession de bail n’est pas le vrai problème. Les vrais problèmes sont nommés et ignorés depuis bien longtemps : le manque de logements à un coût qu’il est possible d’assumer, le manque de contrôle des loyers, la difficulté d’accès à la justice, l’insalubrité, etc.

Vu ce contexte, on peut mettre en question l’intention de la ministre derrière cette proposition législative. En pleine crise sociale et du logement, alors que des dizaines, voire des centaines de milliers de locataires au Québec n’arrivent plus à payer leur loyer et à se loger dignement, la ministre de l’Habitation propose de renforcer encore davantage les droits des propriétaires, au nom du libre marché. « Ce n’est pas au locataire de contrôler la hausse du loyer pour la personne suivante […]. Cette histoire-là de cession de bail, ou de magasinage de baux entre locataires, c’est une entrave au droit de propriété des propriétaires », a-t-elle déclaré en entrevue aux médias en juin dernier.

Le droit au logement

Rappelons enfin que le logement est un droit, et non une marchandise. Le gouvernement du Québec est d’ailleurs lié par plusieurs obligations législatives reconnaissant le droit au logement, tant par la ratification de traités internationaux que par les mesures sociales nécessaires à assurer un niveau de vie décent, garanties à l’article 45 de sa propre Charte des droits et libertés de la personne.

S’il est vrai que la plupart des grandes sociétés occidentales traversent des crises du logement similaires, la ministre doit cesser de se dédouaner et enfin prendre des mesures pour préserver le tissu social québécois. Dans le contexte actuel d’urgence en lien avec la crise du logement et étant donné les obligations du Québec envers sa population, il est de la responsabilité du gouvernement du Québec de répondre aux besoins de l’ensemble de la population québécoise pour permettre le respect de leur droit au logement, et pas uniquement d’une petite minorité de propriétaires de logements locatifs.

Alors que les consultations particulières sur le PL 31 ont commencé cette semaine et se poursuivront les 19 et 20 septembre prochains, nous invitons la population à exprimer massivement son désaccord envers la version actuelle du PL 31, notamment en participant aux manifestations organisées aujourd’hui à Montréal, Québec, Rimouski, Rouyn-Noranda et Sherbrooke.

Ont cosigné cette lettre :

Emilie Charette, intervenante psychosociale en itinérance et dépendance

Alexandra Bahary, doctorante et chargée de cours en droit des contrats, Université d’Ottawa

Émilie Dubois, avocate

Alexandra Dupuy, étudiante au doctorat en linguistique, Université de Montréal (UdeM)

Martin Gallié, professeur, Université du Québec à Montréal (UQAM)

Laurianne Dinucci, étudiante au baccalauréat en sciences de l’éducation, UQAM

Sibel Ataogul, avocate

Denis Breton, sociologue

Julien Thibault, avocat

Tamara Vukov, professeure, Département de communication, UdeM

Violaine Jolivet, professeure, Département de géographie, UdeM, membre du CRACH (Collectif de recherche et d’action sur l’habitat)

Marie-Èveline Touma, stagiaire en droit

Daniel Bitton, avocat travaillant exclusivement en droit du logement, du côté des locataires

Ted Rutland, professeur, Université Concordia

Malik Chaker-Margot, professeur adjoint, Faculté de médecine, UdeM

François Létourneau-Prézeau, avocat criminaliste

Vincent Garofano, enseignant au collégial

Alain Deschamps, avocat, Comité logement du Plateau-Mont-Royal

Souhila Baba, avocate

Richard Beaulé, avocat, Le Juste Milieu

Maxine Visotzky-Charlebois, avocate et candidate au doctorat en droit

Celeste Trianon, juriste clinicienne et intervenante communautaire, administratrice de l’AJP

Gabriel Fauveaud, professeur adjoint, UdeM

Maryse Lapointe, avocate

Arthur Van Neste, étudiant en sciences, lettres et art, collège Maisonneuve

Rémi Grenier, étudiant en science politique, UQAM

Sébastien Brodeur-Girard, avocat et professeur, Université du Québec en Abitibi-Témiscamingue (UQAT)

Lorraine Fontaine, directrice générale du Regroupement Naissances respectées

Yalda Machouf Khadir, avocate

Yannick Baumann, doctorant, Département de géographie, UdeM, membre du CRACH

Jacob Desjardins, titulaire d’une maîtrise en études urbaines de l’INRS

Julianna Duholke, avocate

Jérémie Dhavernas, avocat au Mouvement Action-Chômage de Montréal

Léa Pelletier-Marcotte, avocate et chargée de cours, UQAM

Julien Simard, chercheur en gérontologie sociale, UQAM

Montserrat Emperador Badimon, professeure associée, INRS, et membre du CRACH

Marie-Claude St-Amant, avocate

Leyli Machouf, candidate à l’exercice de la profession infirmière

Jennie Charbonneau, intervenante en travail social

Hélène Bélanger, professeure, UQAM, membre du CRACH

Alexandre Petitclerc, candidat au doctorat en philosophie, UdeM

Chloé Reiser, enseignante-chercheuse, Département de sciences sociales ENS de Lyon, membre du CRACH

Marie-Pier Jolicoeur, candidate au doctorat en droit

Maya Gauvreau, professionnelle en urbanisme

Carol-Anne Gagné, avocate

Marie Carpentier, avocate

Esther Baillargeon, intervenante à l’Association de défense des droits sociaux de la Rive-Sud

Jessica Leblanc, avocate et candidate au doctorat en droit

Élise Boivin-Comtois, avocate

Pierre Brabant, avocat, CRIA

Manuel Johnson, avocat

Hans Marotte, avocat

Annie Gagnon, avocate

Nicole Dionne, coordonnatrice, Bureau d’animation et information logement du Québec Métro

Gabrielle Comtois, co-coordonnatrice et analyste, RQCALACS

Andrée Bourbeau, avocate

Ré Poulin Ladouceur, avocat pour le droit au logement

Frédéric Lussier-Cardinal, avocat

Guillaume Béliveau Côté, animateur-coordonnateur, Comité des citoyens·nes du quartier Saint-Sauveur

Laurence Guénette, coordonnatrice, Ligue des droits et libertés

François Labbé, directeur général et Nicolas Drolet, agent de mobilisation citoyenne, La Ruche Vanier (Québec)

Catherine Descoteaux, avocate

Mélanie Ederer, travailleuse sociale et ancienne présidente de la FFQ

Marie-Andrée Gauthier, coordonnatrice générale, Réseau des Tables régionales de groupes de femmes du Québec

Audrey Gosselin Pellerin, militante féministe

Fabrice Vil, avocat et chroniqueur

Royse Henderson, militante féministe antiraciste

Caroline Hamel, militante féministe

Isabelle Thibault, co-coordonnatrice générale, Réseau des femmes des Laurentides

Sylvie Dalpé, coordonnatrice, Action dignité de Saint-Léonard

Yves Carrier, coordonnateur, Carrefour d’animation et de participation à un monde ouvert (CAPMO)

Vania Wright-Larin, coordonnateur, Regroupement d’éducation populaire en action communautaire des régions de Québec et Chaudière Appalaches (REPAC 03-12)

Renaud Blais, président, Cercle citoyen au coeur de Sainte-Foy

Alessandra Renzi, professeure, Département de communication, Université Corcordia

Francis Dolan, Regroupement Information Logement de Pointe-Saint-Charles

Marc Benoît, coordonnateur, Regroupement des organismes d’éducation populaire autonome de la Mauricie (ROEPAM)

Daniel Crespo Villarreal, avocat

Philippe T.Desmarais, organisateur communautaire, POPIR comité logement

Jean Ayotte, coordonnateur, Comité Chômage de l’est de Montréal.

Lethicia Benedicto, agente de développement, CDC des Hautes-Laurentides

Ophélie Gauthier-Barrette, étudiante à la maîtrise professionnelle en orthophonie, UdeM

Richard Vachon, directeur général, Centre Jeunesse unie

Ruddy Lelouche, professeur retraité, Université Laval

Denis Courtemanche, coordonnateur, Action-Logement Lanaudière

Muguette Ratelle, coordonnatrice, AQDR des Moulins

Mollie Poissant, avocate

Diana Lombardi, coordonnatrice, Réseau d’action des femmes en santé et services sociaux – RAFSSS (Montréal)

Amira Bensahli, co-coordonnatrice Femmes du monde à Côte-des-Neiges

Véronique Girard, directrice générale SQUAT Basse-Ville

Sylvia Bissonnette, co-coordonnatrice Comité des personnes assistées sociales (CPAS) de Pointe-Saint-Charles

Nyree Bridgman, enseignant

Nicolas Lemieux, co-coordonnateur Comité des personnes assistées sociales (CPAS) de Pointe-Saint-Charles

Monique Côté, responsable en droit du logement, Carrefour d’actions populaires de Saint-Jérôme

Samuel d’Haese, historien et membre du CLAC (Comité logement d’Ahuntsic-Cartierville)

France Boulanger, directrice générale ACTION location Drummond/APMCQ

Louise Bolduc, directrice du Centre Femmes la Rose des Vents

Renée-Claude Paré, directrice de l’association des parents des enfants handicapés Richelieu-Val-Maska

Nathalie Déziel, directrice du Regroupement des aidantes et aidants naturels de Montréal

Vincent Petit, avocat au Centre communautaire juridique de Montréal

Alexandre Prince, étudiant à la maîtrise en étude des médias, Université Concordia

Katherine Ruault, co-coordonnatrice Centre-femmes du Grand-Portage

Marie-Danielle Larocque, militante féministe

Mélanie Gamelin intervenante en droits des locataires ACTION location Drummond/APMCQ

Danielle Dubouil, coordonnatrice du RDAS Mont-Laurier

Marie-Claude Drainville, formatrice en alphabétisation, La Clé en éducation populaire, Louiseville

Myriam St-Denis Lisée, entrepreneure et autrice

Nina Vroemen, Masters student and Professor in Fine Art, Concordia University

Isabelle Prud’homme, étudiante au doctorat en géographie, UdeM

Louis-Frédéric Verrault-Giroux, agent de mobilisation et de communication, Table régionale des organismes volontaires d’éducation populaire de Montréal

Guillaume Dostaler, coordonnateur, Entraide logement Hochelaga-Maisonneuve

Lyn O’Donnell, intervenante et organisatrice communautaire, Comité d’action des citoyennes et citoyens de Verdun (CACV)

Kay Lockyer, intervenante et organisatrice communautaire, CACV

Julie Coderre, conseillère budgétaire ACEF Montérégie-Est

Anne-Valérie Lemieux Breton, Regroupement des groupes de femmes de la Capitale-Nationale (RGF-CN)

Alexis Poirier-Saumure, candidat au doctorat en communication et chargé de cours, Université Concordia

Valérie Leblanc, intervenante familiale à l’organisme Le Fablier, une histoire de familles à Longueuil

Jean-Pierre East, Entraide Logement Hochelaga Maisonneuve

Marie-Eve Surprenant, coordonnatrice, Table de concertation de Laval en condition féminine (TCLCF)

Pierre Clerjeune, organisateur communautaire, OEIL de Côte-des-Neiges

Amélie Blais, militante salariée au volet Arts et solidarité, Regroupement des femmes sans emploi du nord du Québec

Nancy Bilodeau, INCLUSION, Organisme en défense de droits de Saint-Jean-sur-Richelieu

Razan AlSalah, Senior Lecturer, Communication Studies Department, Concordia University

Maximilien Dion, avocat

Edith Perrault, avocate et étudiante au doctorat en droit

Lorrie Edmonds, bibliothécaire universitaire, diplômée à la maîtrise en étude des médias (Communications Studies), Concordia

Julie Robillard, co-coordonnatrice, Mouvement d’éducation populaire et d’action communautaire du Québec (MEPACQ)

Chloé Surprenant, avocate

Sébastien Laliberté, organisateur communautaire, RIL de Pointe-Saint-Charles

Marilee Descôteaux, coordonnatrice, AQDR Section Brandon

Stéphane Lapointe, avocat

Dave Desrosiers, psychoéducateur

Karine Triollet, équipe de coordination, Action-Gardien, CDC de Pointe-Saint-Charles

Julie Samson, Sources vives au Coeur de la famille

Rosalie Côté-Tremblay, organisatrice communautaire, Comité logement de la Petite Patrie

Charlène Muco, agente de milieu de vie au Domaine du parc Savard (Québec)

Joni (Snack Witch) Cheung, Artist and Cultural Practitioner, MFA Concordia University 2023

Annik Lafrenière, avocate aux Services juridiques communautaires de Pointe-Saint-Charles et Petite-Bourgogne

Annie Pressé, directrice générale de Ressources Parents Vanier

Benoît Allard, co-coordonnateur du Groupe de recherche et de formation sur la pauvreté au Québec (GRFPQ)

Véronique Laflamme, organisatrice communautaire et porte-parole du Front d’action populaire en réaménagement urbain (FRAPRU)

Cassandre Vassart-Courteau, coordonnatrice du Comité logement Bas-Saint-Laurent

Catherine Pouliot, coordonnatrice Mouvement d’éducation populaire autonome de Lanaudière

Alex Megelas, Manager of Research Innovation and Business Development, Applied AI Institute, Concordia

Kathy Morissette, intervenante à Rayon de partage en santé mentale à Amqui

Anne Thibault, coordonnatrice, Comité logement de la Petite Patrie

Laurence Bolduc, directrice, Corporation Jeunesse l’Évasion l’Ormière

Vanessa Mercier, coordinatrice du programme d’insertion socioprofessionnelle, Cuisine-Atout

Michel Laberge, enseignant à la retraite

Guillaume Couture, intervenant chargé de projet, Centre d’alphabétisation populaire de Villeray La Jarnigoine

Janna Frenzel, candidate au doctorat en communication, Concordia

Amélie Giurgiuca, coordonnatrice, Organisation d’éducation et d’information logement de Côte-des-Neiges (OEIL CDN)

Sylvie Lefebvre, travailleuse sociale

Amy Darwish, coordonnatrice, Comité d’action de Parc-Extension

André Trépanier, responsable des droits des locataires, Comité d’action de Parc-Extension

Marc-André Larose, organisateur communautaire, Association des locataires de l’Abitibi-Témiscamingue

Camille Trudel, scénariste, réalisatrice

Andrew Brisson, consultant en réalités autochtones, Québec

Les militantes de l’Organisation populaire des droits sociaux (OPDS)

Manon Hélène Desjardins, directrice générale Famille à coeur (maison de la famille, Centre de ressources périnatales Le Préambule, Maison Oxygène Haut-Richelieu)

François Saillant, militant pour le droit au logement et auteur

Sophie Dulude, directrice, Association coopérative d’économie familiale – Montérégie-Est

Mercédez Roberge, coordonnatrice de la Table des regroupements provinciaux d’organismes communautaires et bénévoles

Anthony Brunelle formateur en alphabétisation populaire (Le Tour de Lire)

Mélanie Normand, cogestionnaire et formatrice en alphabétisation populaire au CLE Montréal (Centre de lecture et d’écriture)

Laurence Jutras, cogestionnaire et formatrice en alphabétisation populaire au CLE Montréal

Natalia Espinel-Quintero, étudiante à la maîtrise en étude des médias, Concordia

Myriam Fisette, adjointe administrative, Centre de femmes Entre Ailes

Martin Boire, directeur général, Corporation de développement communautaire de l’agglomération de Longueuil

Alice Marcoux, intervenante/coordonnatrice, Centre Femmes d’aujourd’hui

Mathilde Trou, coresponsable des dossiers politiques, Regroupement des maisons pour femmes victimes de violence conjugale

Geneviève Richard, avocate et candidate au doctorat en droit (UQAM)

Akira Oikawa, étudiant à la maîtrise en étude des médias, Concordia

Victoria Legault, directrice générale, Aide aux trans du Québec (ATQ)

Michel Maurais, organisateur communautaire, Organisation d’éducation et d’information logement de Côte-des-Neiges (OEIL CDN)

Sebastien Pentland-Hyde, intervenant, Organisation d’éducation et d’information logement de Côte-des-Neiges (OEIL CDN).

Claudette Bardin PhD MD, retraitée, Femmes du monde Côte-des-Neiges

Maria Chekhanovich, artiste, Plateau

Hugo Rinfret-Paquet, étudiant en droit, UQAM

Blossom Belzile, étudiante au bac en sociologie, Université Laval

Joannie Blais, étudiante au bac en sociologie, Université Laval

Faiz Abhuani, directeur, Brique par brique

Gabriel Demers-Hamel, étudiant à la maîtrise en sociologie, Université Laval

Rosemarie Bégin Tanguay, étudiante au bac en sociologie, Université Laval

Mohammad Abdalreza Zadeh, PhD, candidate, Concordia

Ava Williams, étudiante en environnement et géographie, Université McGill

Diego Bravo, photojournaliste et réalisateur, Ville-Marie

Kevin Lambert, auteur de Que notre joie demeure

Karine Ouellet, directrice, La Maison de l’espoir de Mont-Joli

Eddie Hareven, coordonnatrice, bureau de la vie étudiante, Concordia

Gisèle Dallaire, coordonnatrice, RECIF 02

AM Trépanier, artiste et étudiant·e à la maîtrise en études des médias, Concordia

Chantal Dubé, Table régionale des organismes communautaires autonomes en logement de Laval (TROCALL)

Françoise Bouchard, directrice adjointe, SHU l’Amour en action, Montréal-Nord

Marcelo Ortiz, président, Centre culturel Guayasamín de Québec

Michel Dubé, coordonnateur, Action populaire Rimouski-Neigette

Lauren Goodman, créatrice et professeur de design, Pointe-Saint-Charles

Joanie Béland, agente santé et bien-être, Table de concertation de Laval en condition féminine

Caroline Lafrance, directrice, Maison de la famille Louis-Hébert

Isabelle Giguère, directrice, Aide pédagogique aux adultes et aux jeunes

Evelyne Heeremans, directrice, Association des locataires Centre-du-Québec

Alex Filion, étudiant à la maîtrise en gestion du développement international et de l’action humanitaire, Université Laval

Robert Marinov, étudiant au doctorat en communication, Concordia

Sarah Chênevert Beaudoin, avocate à la Commission canadienne des droits de la personne

Stéphanie Jean, intervenante sociale du Carrefour jeunesse emploi des Cantons-de-l’Est

Rose Moisan-Paquet, doctorante en sociologie, Université Laval

Ariane Migneault, Regroupement de femmes de l’Abitibi-Témiscamingue

Carl Lafrenière, intervenant, Plein Milieu

Renaud Goyer, chercheur, Collectif de recherche et d’action sur l’habitat, Observatoire des profilages

Marie-Kathryn Fortier (BSc, MSc) étudiante en droit, École du Barreau du Québec

Leona Nikolić, doctorante en communication, Concordia

Lucie Dal Molin, conseillère budgétaire, ACEF de l’est de Montréal

Josée Simoneau, coordonnatrice, Centre de femmes de Shawinigan

Amandine Cucherat, organisatrice communautaire, Madame prend congé, centre de femmes de Pointe-Saint-Charles

Julie Brissette, conseillère budgétaire, ACEF de l’est de Montréal

Éric Locas, responsable du service aux locataires, Comité logement Rosemont

Mathilde Valentini, avocate

Marie Auer-Labonté, Le Tour de lire, groupe populaire en alphabétisation, Hochelaga-Maisonneuve

Dominique Duchesne, étudiante à la maîtrise en sociologie, Université Laval

Léa Charbonneau-Lacroix, avocate et directrice adjointe, Le Collectif juridique

Stéphane Gagné, coordonnateur, Organisation pour la santé mentale oeuvrant à la sensibilisation et à l’entraide (OSMOSE)

Charles-Olivier P. Carrier, organisateur communautaire, Comité logement d’aide de Québec Ouest

Nicolas Villamarin-Bonilla, organisateur communautaire, Comité logement d’aide de Québec Ouest

Mélina Chasles, étudiante à la maîtrise en sociologie, Université Laval

Véronique Martineau, coordonnatrice de la Table des groupes de femmes de Montréal

Bruno Grenier, avocat

Gabrielle Lauzon, avocate

Tristan Ouimet-Savard, Réseau québécois de l’action communautaire autonome (RQ-ACA)

Anaïs Hélie-Martel, Corporation de développement communautaire du Plateau-Mont-Royal, coordonnatrice du comité Habitation et aménagement du territoire du Plateau-Mont-Royal

Valérie Doran, Corporation de développement communautaire du Plateau-Mont-Royal, coordonnatrice du comité itinérance du quartier Plateau-Mont-Royal.

Laurence Ingenito, Corporation de développement communautaire du Plateau-Mont-Royal, coordonnatrice du Projet SALADE

Catherine Tragnée, organisatrice communautaire, Front commun des personnes assistées sociales du Québec

Karine Hébert, Corporation de développement communautaire Plateau-Mont-Royal

Vivian Labrie, chercheuse autonome

Geneviève Latour, coordonnatrice, Organisme de défenses des droits sociaux du Richelieu (ODDS)

Dominic Gosselin, coordonnateur, Action Logement Pierre-De Saurel

Marja Murray, directrice générale SAIME et Atout Services Rimouski – Inclusion sociale

Ariane Giroux, Relais La Chaumine

Pascale Dufour, professeure adjointe, Faculté de droit, UdeM

Franceska Samson, étudiante au baccalauréat multidisciplinaire en histoire, sociologie et relation industrielle

Ashley Marie Arbis, chargée de projet, LogisAction NDG

Alison Stevens, president, St-James Drop-In Centre, Montreal

Mylène Sauvageau, Programme Plein Logis, Plein Milieu

Christian Loupret, militant, Justice sociale

Bernard Mercier, professionnel, éducation des adultes et francisation

Paule Ouellette, avocate au Centre communautaire juridique de Montréal

Evelyn Coyne, Youth Educator, Verdun

Serena Lisus-Reiter, Masters student, Montréal

Julie Chartrand, coordonnatrice clinique, Montréal

François Trépanier-Huot, militant écologiste et étudiant à la maîtrise en sociologie, Université Laval

Nathalie Bernier, coordonnatrice générale, Table de concertation des groupes de femmes du Bas-Saint-Laurent

Joanne Blais, directrice, Table de concertation du mouvement des femmes de la Mauricie (TCMFM)

Geneviève Royer, militante féministe

Hélène Gadoury, coordonatrice adjointe, Carrefour d’éducation populaire de Pointe-Saint-Charles (CEP-PSC)

Sonia Palato, politologue, militante féministe

Denis Charron, président du CA de la Cité des bâtisseurs de Pointe-Saint-Charles

Azure Dumas Pilon, étudiante en droit, McGill

Maggie Lebeau, directrice adjointe, Centre de ressources et d’action de La Petite-Patrie (CRACPP)

Jean-Christophe Gascon, enseignant en sociologie au cégep de Matane

Mohammad-Afaaq Mansoor, organisateur communautaire du Comité d’action de Parc-Extension

Josée Gagnon, coordonnatrice, Centre de femmes Mieux-Être de Jonquière

Collectif des femmes immigrantes du Saguenay–Lac-Saint-Jean

Marjorie Larouche, intervenante, Centre de femmes du Pays Maria-Chapdelaine, Dolbeau-Mistassini

Gabrielle Richard, codirectrice, RESO

Patricia Mercier, Infologis de l’est de l’île de Montréal

JC Chayer, coordonnatrice, centre de femmes L’Essentielle

Stéphanie Vallée, L’R des centres de femmes du Québec

Pierre L. Auger, médecine du travail et de l’environnement

Michael Bizzarro, co-coordonnateur du Mouvement autonome et solidaire des sans-emploi

Annie Pelletier, coordonnatrice générale, La Maison d’Aurore, Montréal

Antonin Benoît, organisateur communautaire, La Maison d’Aurore, Montréal

Pascale Pinette, présidente, Comité des citoyens et citoyennes pour la protection de l’environnement maskoutain

Chloé Beaulieu, agente de mobilisation pour le secteur Bellechasse

Wassila Yassine, directrice générale, Regroupement des organismes communautaires autonomes jeunesse du Québec

Mirja Trilsch, professeure, Département des sciences juridiques, UQAM

Manon Noël de Tilly, coordonnatrice, Alphabeille Vanier

L. Alexis Emelianoff, musicienne autonome

Valérie P. Costanzo, professeure au Département des sciences juridiques, UQAM

Sara Arsenault, avocate et responsable des dossiers politiques à la Fédération des femmes du Québec

Marie Émilie Lacroix, maîtrise en travail social, chargée de cours à l’UQAR, citoyenne autochtone engagée pour la justice sociale

Sarah Teixeira St-Cyr, coordinatrice communautaire

Gaële Gidrol-Mistral, professeuse, Département des sciences juridiques, UQAM

Stéphanie Bernstein, professeure et avocate, Département des sciences juridiques, UQAM

Louis Gaudreau, professeur, UQAM

Bruce Broomhall, professeur, Département des sciences juridiques, UQAM

Catherine Gosselin, professeure, UQAM

Sébastien Roard, coordonnateur, Association des locataires de Villeray

Catherine Héon Cliche, doctorante en travail social, UQAM, et coordonnatrice du Collectif de recherche et d’action sur l’habitat (CRACH)

Joey Hanna, avocat et chargé de cours, Département des sciences juridiques, UQAM

G. James Galantino, directeur général du Conseil québécois LGBT

Isabelle Rodrigue, intervenante au centre de femmes Entre Ailes

Nathalie Latreille, coordonnatrice au centre de femmes L’Éclaircie

Sylvie Riendeau Langlais, directrice au centre de femmes Entre Ailes

Gabrielle Crevier, directrice générale, Regroupement étudiant de maîtrise, diplôme et doctorat de l’Université de Sherbrooke (REMDUS)

Paule Dalphond, directrice générale, Regroupement des Auberges du coeur du Québec

Anouchka Bruneau, chargée de projet en équité, diversité et inclusion (EDI) à Partageons l’espoir

Karine Lussier, directrice du Groupe Actions Solutions Pauvreté (GASP)

Line St-Amour, Direction Plein Milieu, Plateau-Mont-Royal

Maude Bouchard, intervenante et agente de liaison à la Maison des femmes de Drummondville

Aux Trois Mâts, organisme de réinsertion sociale en alcoolisme et toxicomanie

Johana Kim Francoeur, intervenante sociale

Catherine L’Heureux Savoie, ACEF de l’est de Montréal

Ginette Lewis, retraitée

Christine Fortier, intervenante au centre de femmes Entre Ailes

Kevin T. Landry, réalisateur

Andréane Chabot, intervenante et co-coordonnatrice au Centre Femmes d’aujourd’hui

Audrée Houle, intervenante et co-coordonnatrice au Centre Femmes d’aujourd’hui

Alice Marcoux, intervenante et co-coordonnatrice au Centre Femmes d’aujourd’hui

Josée Turbis, intervenante et co-coordonnatrice au Centre Femmes d’aujourd’hui

Roxane Girard, technicienne en diététique CIUSSS Saguenay–Lac-Saint-Jean

Shira Avni, professeure, Concordia

Nicolas Des Ormeaux, ACEF de l’est de Montréal

Patrick Landry, artiste

Céline Camus, membre du CA provisoire, Comité Logement Citoyen Saint-Michel

Vincent Vallée, responsable du volet sociopolitique et des communications, Association des groupes d’intervention en défense des droits en santé mentale du Québec

Janie Bergeron, coordonnatrice, Regroupement des organismes ESPACE du Québec

Andrés Fontecilla, député de Laurier-Dorion et porte-parole de Québec solidaire en matière de logement et d’habitation

Marianne Laplante, candidate au doctorat en linguistique, Université York

Shi Tao Zhang, étudiante en droit

Lucas Parent-Painchaud, étudiant à la maîtrise en sociologie, Université Laval

Shirley Germain, agente de projets, ConcertAction femmes Estrie

Nathalie Lapointe, directrice générale, Centre de Femmes au Quatre-Temps, Alma

Philippe Paulin

Marie-Pier Ouellet, vice-présidente, Conseil central Saguenay–Lac-Saint-Jean – CSN

Linda Crevier, directrice générale, Table de concertation des groupes de femmes de la Montérégie (TCGFM)

Diane Bouchard, retraitée, Syndicat de l’agriculture et coordonnatrice de la Montérégie pour les femmes.

Luisa Olaya, responsable du bénévolat, Projet Changement Centre communautaire pour aînés

Catherine Gauthier, co-coordonnatrice, Regroupement des groupes de femmes de la région de la Capitale-Nationale

Le Centre Rayons de femmes Thérèse-de Blainville

Lucie Simard, administratrice au régional et représentante au provincial pour l’AFEAS

Asma Medjedoub, avocate

Vincent Lachance, avocat et médiateur en pédiatrie sociale

Louise St-Laurent, intervenante

Pierre Martin, d.g., La Maison des amis du Plateau-Mont-Royal

Émilie Laliberté, militante et locataire concernée

Martine Faille, coordonnatrice, D’Main de femmes

Sabrina Ouellet, intervenante, Centre des femmes du Ô Pays

Mélissa Horan, agente sociopolitique, Centre de femmes de la Vallée de La Matapédia

Émilie Pelletier, coordination sociopolitique, CALACS de l’est du BSL

Simon Lacoste, avocat, Centre communautaire juridique de Montréal en droit de la santé

Chloé Bernard Bouchard, agente aux communications et à la mobilisation

Kathy Côté, représentante syndicale

Isabelle Bergeron Tremblay, directrice générale, Passe-moi la puck (Travail de rue Saint-Jean-sur-Richelieu)

Vicky Truchon, présidente du CA, ROCASM-BF

Josée Hébert, directrice, ROCASM-BF

Caroline Magnier, organisatrice communautaire, Comité logement Rosemont

Alexandra Bourcier, avocate, Centre de pédiatrie sociale La Ruelle d’Hochelaga

Sandra Wesley, directrice générale, Stella, l’amie de Maimie

Brigitte Paradis, citoyenne concernée

Katica Spillane, avocate

Vanessa Collin-Lavoie, avocate

Jamie Salomon, locataire

Amélie Dolbec, conseillère syndicale

Marc-Antoine Gignac, avocat au Centre de justice de proximité du Grand Montréal

Lily Schwarzbaum, locataire et travailleuse communautaire (Carrefour d’éducation populaire de Pointe-Saint-Charles)

Vicente Guzman Barra, conseiller syndical et avocat

Michel Larcher, titulaire d’une maîtrise en affaires publiques et internationales et étudiant en droit

Eric Marcil, étudiante en droit

Vickie Pelletier, intervenant en travail social

Amélie Gaudet, étudiante en droit

Solidarité sans frontières

Nancy Aumais, citoyenne concernée et professeure, management, UQAM

Rémi Bachand, professeur, Département des sciences juridiques, UQAM

Cynthia Damboise, Centre des femmes du ô Pays

Jennifer Sarraf, intervenante, CALACS de l’est du Bas Saint-Laurent

Maryse Meunier, conseillère syndicale

Kim Blanchet, adjointe administrative

Isabelle Grenier, adjointe administrative

Josée Croisetière, adjointe administrative

Gabrielle Tremblay, professeure, UQAM

Linda Auger Morissette, intervenante sociale, centre de femmes de Portneuf, coach privée, Capitale-Nationale

Serge Petitclerc, coordonnateur du Collectif pour un Québec sans pauvreté

Megan Audet, intervenante, Centre de femmes l’Érige

Dani Tardif, anthropologue et artiste

Minerva Gutierrez, militante internationaliste et pour les droits de la personne et la justice sociale

Leigh Hoffman, infirmière

CRUES (Coalition de résistance pour l’unité étudiante syndicale)

Christine Drolet, Centre d’éducation et d’action des femmes de Montréal

Audrey Dahl, professeure, UQAM

Dominique Podvin, coordonnatrice, Centre de femmes de Portneuf

Nancy Ramsay, coordonnatrice, Moulin Marcoux

Gaétan Roberge, organisateur communautaire, Comité logement Ville-Marie

Tiffany Butler, directrice exécutive, Association nationale Femmes et Droit

Suzanne Zaccour, directrice des affaires juridiques, Association nationale Femmes et Droit

Mario Beauchamp, agent de pastorale sociale, quartier Côte-des-Neiges

Audrey Sirois, directrice générale du Regroupement des organismes communautaires québécois pour le travail de rue (ROCQTR) et de l’Association des travailleuses et travailleurs de rue du Québec (ATTRueQ)

AGECAR (Association générale étudiante du Campus à Rimouski de l’UQAR)

Rosalie Audet-Paradis, directrice et représentante de l’équipe de l’ACEF-ABE

Nathalie Monique Dupuis, Madame prend congé, Centre de femmes de Pointe-Saint-Charles

Anath Barwane, chargée de projet, ACEF de l’est de Montréal

Nadine Désy, coordonnatrice des bénévoles, Centre d’action bénévole de Contrecoeur

Alexandre Boucher Bonneau, président, Comité logement citoyen Saint-Michel

France Labelle, C.M., directrice générale, Refuge des jeunes de Montréal

Valérie Gobeil, coordonnatrice de services, Centre féminin du Saguenay

Julie Lavigne, professeure, UQAM

Kimmyanne Brown, avocate en droit du logement

Jean-Pierre Mercier, professeur, UQAM

RadLaw McGill (McGill Radical Law Students’Association/Communauté juridique radicale étudiante de McGill)

Camille Patry-Desjardins, Carrefour d’éducation populaire de Pointe-Saint-Charles

Marie-Emmanuelle Côté, Réseau de développement des communautés de la Capitale-Nationale

Jacinthe Nantel, Association coopérative d’économie familiale des Basses-Laurentides

La Fédération des associations de familles monoparentales et recomposées du Québec

Mélissa White, organisatrice communautaire, Comité Logement Montréal-Nord

Joël Laban citoyen de Côte-des-Neiges

Julie Perreault, éditrice et étudiante en droit

Ce texte fait partie de notre section Opinion qui favorise une pluralité des voix et des idées en accueillant autant les analyses et commentaires de ses lecteurs que ceux de penseurs et experts d'ici et d'ailleurs.

