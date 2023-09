Le Festival de Toronto doit se séparer de la RBC

Sachant que RBC est le premier financier mondial des combustibles fossiles, ce qui en fait une entreprise extrêmement polluante. Sachant aussi que RBC soutient sans réserve des projets destructeurs sur les terres autochtones et les communautés BIPOC.

Nous, soussignés, sommes des cinéastes du Canada et de l’étranger, unis par des préoccupations concernant les droits de la personne et de la crise climatique, estimons qu’en sponsorisant l’événement le plus important de notre industrie, RBC achète une licence sociale pour ses actions destructrices.

La lecture des médias a permis d’attirer notre attention sur un ensemble de faits troublants concernant le principal partenaire du Festival international du film de Toronto (TIFF), la Banque Royale du Canada :

1. La Banque royale du Canada est l’une des entreprises les plus polluantes de notre pays en raison de ses « émissions financées ». C’est l’un des principaux facilitateurs mondiaux de l’extraction des combustibles fossiles, le plus grand en 2022.

2. Cette même banque a fait de nombreuses déclarations prétendant défendre la cause de la lutte contre le changement climatique, ce qui a donné lieu à une enquête fédérale pour avoir trompé ses clients.

3. De nombreuses organisations BIPOC (Black Indigenous People of Colour) et nations autochtones ont dénoncé le fait que la banque autorise sans discernement des projets sur leurs terres ou dans leurs communautés, ce qui, selon elles, ne respecte pas leurs droits fondamentaux. (1, 2, 3, 4)

4. La réaction de la banque a été dédaigneuse, les principaux dirigeants des nations autochtones se voyant refuser l’accès à son assemblée générale annuelle alors qu’iels étaient en possession des documents nécessaires. Les demandes d’excuses ont recueilli des milliers de signatures sans pourtant obtenir de réponse de la part de la RBC.

Nous pensons que ces faits troublants font de la BRC un mauvais sponsor pour l’événement le plus important de l’industrie cinématographique canadienne.

Si nous voulons jouer un rôle significatif dans la lutte contre la crise climatique et être solidaires des peuples autochtones, nous ne pouvons pas ignorer le rôle de notre industrie dans le façonnement de la culture. Surtout, nous ne pouvons pas donner notre aval tacite à la BRC en lui permettant d’être le principal partenaire du cinéma canadien.

Nos valeurs nous obligent à faire des choix courageux. Alors que la RBC continue de dénigrer et d’ignorer les groupes BIPOC et la société civile, quelle sera notre position ? Notre choix est celui de la solidarité, et la conclusion est donc inéluctable :

Tant que la BRC restera un bailleur de fonds massif des combustibles fossiles et tant qu’un nombre croissant de communautés marginalisées se battront pour tenir la banque responsable du financement de projets sur leurs terres et dans leurs communautés, nous ne pensons pas qu’elle soit un sponsor approprié du TIFF.

Nous demandons donc au TIFF de mettre fin à ses relations avec la BRC à temps pour leur édition de 2024.

Une organisation dont les revenus s’élèvent à 45 millions de dollars peut se permettre de remplacer le montant annuel estimé de 1 million versé par la BRC en trouvant des partenaires respectueux des êtres humains et de la planète, même pendant que Bell abandonne sa place de premier sponsor du festival.

Nous comprenons et notons également que l’argent de la RBC est une source importante de soutien pour les cinéastes qui cherchent à s’implanter. À terme, nous devrons trouver des sources de financement moins compromettantes. Dans un avenir rapproché, nous pensons que le Festival international du film de Toronto, avec son pouvoir symbolique, est un excellent ambassadeur pour démarrer ce processus : sevrer notre industrie de l’argent de la RBC.

Si la RBC élaborait et mettait en oeuvre des politiques solides garantissant que son financement ira à des projets qui soutiennent, affirment et respectent les droits des autochtones et à des actions climatiques décisives visant à réduire les émissions et soutenir les communautés, nous reconsidérerions notre position. Mais comme tout indique que la RBC est déterminée à faire exactement le contraire, nous pensons qu’il est temps de la retirer de nos écrans.

*Ont signé cette lettre (au 10 septembre 2023) :

Adam McKay, Writer / Director

Cooper Raiff, Director

Mark Ruffalo, Actor / director / producer

Joaquin Phoenix, Actor

Ed Norton, Actor

Astra Taylor, director

Rachel McAdams, actress

Ellen Gabriel, Director / producer

Bruce Cohen, Producer

Avi Lewis, Director

Thomas Burstyn, Director / Cinematographer

Helene Klodawsky, Writer / Director

Louise Lalonde, Writer / Producer

Sami Khan, Filmmaker

Anne Bolduc, Assistante réalisatrice

Daniel Davis, Productioñ designer

Rebecca Chaiklin, Documentary Filmmaker

Thomas Harjo, Grip

Marcos Castro, Boom Operator

Kaveh Nabatian, Director

Mina Sewell Mancuso, Director

Genevieve Long, Graphic Designer

Zaid Dagamseh, Filmmaker

Shirin Rashid, Set Designer

Melissa Cox, Documentary Filmmaker

Sam Vinal, Producer

Anna Quinn, Hair Designer

Lane Friedman, Hair department Head

Greg Gabrio, DIT

Esteban Sanchez, Assistant Director

Patricia Clum, Makeup Artist

Luis Sequeira, Costume designer

Lindsay Gilmer, Art Dept Coordinator

Julia Neville, Union representative

Éric Poirier, Concepteur de costume

Robert Holbrook, Sound boom

Luis Freitas, Assistant Picture Editor

Cathy Gulkin, Picture editor

Erica Pomerance, Writer / Director

Lauren Bratman, Producer

Kat Coiro, Director

Aaron Dunbar, Independent Animator

Clara George, Producer

Nika Belianina, Director

Sasha Odesse, Art Dept

Jane Walker, Script Supervisor, Filmmaker

Eric McKenzie, Writer / Director

Eve Lamont, Réalisatrice

Sara Bourdeau, Réalisatrrice

Josué Bertolino, Réalisateur, DOP

Michel Giroux, monteur

Marla Slavner, Producer

John Greyson, Filmmaker

Francine Pelletier, director and screenwriter

Marie-Claude Fournier, Director

Francine Gravel,

German Gutierrez, Film Director

Adrian Knight, Location Manager

Van Tran, Assistant Art Director

Sarah Gonzalez, Graphic Designer (TV / Film Art Department)

Isabelle Hayeur, Cinéaste

Anita Lubosch, Sound Designer / Sound Editor / Mixer / Composer

Mary Robbie, Retired accounting

Alex Brunelle, 1st Assistant Camera

Vincenzo Natali, Writer / Directoe

Shannon McPhail, Producer

Christopher Binney, First Assistant Director

Marie-Dominique Michaud, Productrice, réalisatrice

Chad Tremblay, Picture Editor

Olivier Sabino, Réalisateur

Matthew Neufeld, Post Production — 1st Asst Editor

Fiona Cully, Director and screenwriter

Catherine Pallascio, Cineaste

Michele Yu, Production Designer

Jeremy Kessler, Sound Editor

Alicia Remigio, DGC Member-Graphics person, art dept

Eric Houstoun, assistant director

Jeremy LaLonde, Filmmaker

Libby Hodgson, 1st Assistant Director

Anne-Marie Gelinas, Production

Pascale Ferland, Cinéaste

Dara Moats, Festival programmer

Tony Poffandi, AD

Kaye Adelaide, Writer / Director

Rebecca Pearson, Production Accountant

Lucette Lupien, Consultante

Sophie Bissonnette, Réalisatrice

Wendy Loten, Producer / director

Amir Kiani, Director, Production Designer

Reid Dunlop, First Assistant Director

Vincent Gravel Trudel, Compositeur

Ty LeBlanc, Writer and Assistant Director

Sue Bristow, Producer&Casting Director

Doreen Pretty, Retired

Bryan Power, Clearance Coordinator

Alba Gil, Director

Mac Bradden, Retired director / Wildlife biologist

Warren Carr, Producer

Amelia Moses, Director

Chloé Leriche, Cinéaste-productrice

Susan Rynard, filmmaker

Nicole Giguere, Réalisatrice, membre du CA et coordonatrice de Réalisatrices Equitables

Elza Kephart, Director

Maë Varela, Scripte

Madeleine Madeleine, Accounting

Christoper Danton, Line Producer

Kim Barr, Director / Writer

François Jacob, Documentariste

Viki Posidis, Filmmaker

Austin Graff

Fran√ßois Delisle, Cinéaste

Donna Lisa, Costume Designer

Anoma Modi, Set Designer

Emily Bosschaart, 2nd assistant art director

Gillian Nasser, Assistant Art Director

Douglas Williams, Director writer producer

Landon Ramirez, Assistant Director

Carlos Ferrand

Zach Lipovsky, Chair of National Directors Division of the DGC

Andrew Currie, writer / director

Robert Vaughn, Director

Tim Southam, Director

Olivier D. Asselin, Director

Solmaz Eshraghi, 1st Assistant Art Director

Carmen Garcia, producer

James Bastable, Sound Editor

Elle Favorule, Makeup dept head

Samantha Chadbourne, Camera Utility

Vic Roca, Grip

Katerine Martineau, Réalisatrice

Dan Yarhi, Production Designer

Peter Bohdal, Designer

Anoush Baravyan-Gauthier, AD

Hannah Fortin, 2nd AD / director

Etienne Roussy, Cinematographer

Jean-Christophe Yacono, Réalisateur multimédia

Gavin Fernandes, Re-recording mixer

Lee Paula Springer, Writer / Director

Lauren Ishak, Art Department Coordinator

Keegan Chambers, Accountant

Sean Buckley, onset dresser

Stephanie Dilnot

Katherine Clarke, Trainee assistant art director

Liz Bragale, PA / Director / Writer

Simon Sweetman, Concept Artist

Karla Meza, Filmmaker Director

Becca Blackwood, Costume designer

Trevor Stewart, Art Director

Lindsay McIntyre, Writer Director Producer

Terrance Odette, Writer / Director

Patricia Mputu, SECOND AD

Tara Federko, Writer / Actor / Assistant Director

Saaraa Rayani, Producer’s Assistant

Mary Galloway, Writer / Director / Actor

Angela Jekums, Film Editor

Fred Kamping, Location Scout and Manager

Ann Foo, Editor

Ewan McNeil, Grip

Julie Lambert, Realisatrice

Lou Scamble, Scénariste

Angela Ryan, film production assistant accountant

Aocha Raihani, Loaction Manager

Frédérick Pelletier, Cinéaste

Anais Barbeau-Lavalette, Scénariste et Réalisatrice

Matthew Maggi, Assistant Director

Ravinder Darshi, Cultural

Luke V Carpenter, Accountant

Daryna Rymareva, Independent Director

David Lewington, set designer

Marty Dejczak, Location Manager

Chrussy Byrd, Locations / Office

Jose Luis Gutierrez, Production Manager

Sydney Cowper, Editor

Katia Lo Innes, Video Producer / Journalist

Gabrielle Vigneault-Gendron, Réalisatrice

Craig MacLellan, Sound Editor

Joshua Pribanic, Director

Aidan Bell, Trainee Assistant Art Director

Camila Novais, Documentary director

Nadia Louis-Desmarchais, Screenwriter and Director

Naomie Décarie-Daigneault, Cinéaste

Janine Heath, Production Manager

Kiley Hodgson, Assistant Accountant

Astra Burka, Independent Director and Production Designer

Gioia Fajardo, Assistant Director

Graeme Hayward, Assistant Director

Mark Pettit, Actor

Corey De Lima Nutter, AD / PA

Erin McQueenie, Assistant Director

Sarah Brooks, Locations

Michelle A, Producer

Tracy Noga, Production Coordinator

Brandon Ng, Assistant Director

Robin Hays, Filmmaker

Priscilla Yeo, Production Manager

Lendl Quiapo, Non-Union Bestboy LX and DGCBC PA

Renata Wasylkewycz, Production Coordinator

Liane Prevost, Set Designer

Bruce Wrighte, Art Department (Graphic Design)

Adam Medley, Assistant Art Director

Dylan Rev, Motion Graphics Designer

Giselle Selim, Art coordinator

Sam Haque, Art Director

Hayley James, Graphics

Isobel Rose Binnie, Set designer

Jill Compton, First Assistant Director

Ryan Hyland, Ad

Sartaj Aulakh, Assistant Director

Martin Buzora, Director / Cinematographer

Nick Hector, Producer and Editor

Mike Munn, Film Editor

Alexander DeSouza, Film Director, Editor

Bahareh ZabihiAali, Picture Editor

Paul Germann, Sound Designer, Screenwriter

Jean Babin, Directeur artistique

Frank Ruszczynski, 1st AD

Flavien Demeure, Director

Marie-Hélene Cousineau, director / producer

Sebastien Regimbald, Production Coordinator

Hazel Thayer, Writer

Naomi Jaye, director

Mariel Sharp, Producer

Steve Patry, Réalisateur

Hans Dayal, Production Manager

Agam Darshi, Actor writer director

Stephen Philipson, Editor

Nutan Khanna, Clearances + Research

Gina Lazarowich, Producer / Documentary film director

Shelagh Rowan-Legg, writer / director

Nicolas Comeau, Producteur

Yanick Letourneau, President CEO — Senior Producer

Simon Lavoie, scénariste réalisateur

Hélène Muller

Samer Najari, réalisateur

Delphine Measroch

Jenny Cartwright, documentariste

Elizabeth Guildford, Line Producer

Cris Palacios, Locations Production Assistant

Colin Graham, Motion Graphics

Gabriel Teller, Assistant Directtor

Mima H, Set designer

Nadya Hanlon, Sound Editor

Samuel Gagnon, Producteur

Francis Desjardins, Director

Alexandre Burton, new media artist

Matthew Whelan, Vfx supervisor

Marie-Claude Paradis-Vigneault, Cinéaste documentaire

Patricio Henriquez, Scénariste, Réalisateur, Producteur

Erdem Calis, Assistant Director

Cecilia Divito, Graphic Designer

Loretta VanHart, Production Accountant / Consultant

Philippe Lavalette, dop

Akilah Thorington, Assistant Accountant

Anna Lupien, réalisatrice

Berenicci Hershorn, 1st Assistant Picture Editor

David Cherniak, director of photography

Claude Langlois, Editor and Sound Designer

Patricia Bergeron, Producer

Denys Desjardins, Filmmaker-producer

Anne Tran, Assistant Art Director

Christine Falco, Productrice

Gina Hara, film director

Kays Mejri, Writer / director

Philippe Goldmann, Chef monteur

Charles Binamé, Réalisateur-scénariste

Cordell Barker, Animation Director

Leanne Allison, Documentary Filmmaker

Laura Webster, Assistant Accountant

Izabel Grondin, réalisatrice-scénariste

Alexandra Knowles, Filmmaker

Genevieve Albert, Réalisatrice

Félize Frappier, Producer

Sean Devlin, Writer / Director / Producer

A. Robichaud, Producer / 1st Asst Dir

Charles Michaud, Réalisateur

Micky Marotti, Documentary Producer

Câmile Tremblay, Film editor

Josh Vignery, Location Manager

Daniel Lewis, Producer

Zoé Etzweiler, Production Assistant

Patricia Gomez Zlatar, 1st Assistant Accountant

Emanuel Licha, Réalisateur / Director

Ce texte fait partie de notre section Opinion qui favorise une pluralité des voix et des idées en accueillant autant les analyses et commentaires de ses lecteurs que ceux de penseurs et experts d’ici et d’ailleurs. Envie d’y prendre part? Soumettez votre texte à l’adresse opinion@ledevoir.com. Juste envie d’en lire plus? Abonnez-vous à notre Courrier des idées.