Revaloriser la profession enseignante en lui donnant le prestige qu’elle mérite

Chaque année, des enseignants manquent à l’appel dans nos écoles à l’aube de la rentrée scolaire. C’est toujours le même problème, qui prend même de l’ampleur, et pourtant, rien ne change.

Les enseignants sont nombreux à quitter la profession et, pendant ce temps, les discussions médiatiques et gouvernementales semblent demeurer en surface. Les profs sont mal payés ! Les élèves ont de plus en plus de difficultés d’apprentissage ! Il faut abolir les cellulaires en classe !

Je n’ai rien contre l’idée d’augmenter le salaire des professeurs. Aussi, les élèves ont-ils des problèmes d’apprentissage ou le système est-il rendu désuet à un point tel qu’il ne convient plus aux élèves ? Les cellulaires peuvent être utiles à certaines fins pédagogiques. Bref, toutes des questions à aborder dans un autre billet.

L’enjeu quant à moi est beaucoup plus profond.

Contrairement à beaucoup de professeurs qui décident d’opter pour un autre métier, j’ai fait le choix inverse. Après de longues études, notamment en anthropologie et en droit, j’ai compris que je préférais de loin inspirer des jeunes plutôt que de les retrouver plus tard dans un contexte de judiciarisation. Je suis aujourd’hui enseignante d’univers social. Je ne regrette aucunement mon choix et j’adore mon travail.

Or, plus jeune, je n’aurais jamais demandé mon admission dans un programme en enseignement. Pourquoi ? Parce que c’était mal vu, d’une certaine façon. Avec ma côte R de 35 au cégep, ça aurait été un gaspillage, voyons ! Avec mes notes, on devient médecin ou avocat, pas prof.

À 33 ans, mes priorités ont changé. Je suis plus à l’aise avec qui je suis et je ne vis plus dans le regard des autres.

D’ailleurs, quand j’ai annoncé à mes amis ce changement de carrière à l’aube de la trentaine, deux phrases me sont venues en tête : « mais voyons, avec tout ce que tu as fait, tu devrais être prof d’université » ou, ma préférée : « tout ça, pour ÇA ? » Qu’est-ce que ces commentaires veulent dire sur notre perception de l’enseignement ? Que les bons profs vont à l’université et que les moins bons enseignent aux jeunes ?

Très honnêtement, pour avoir pris part à plusieurs séminaires universitaires en anthropologie et en droit, je trouve que mes élèves de 15 ans sont souvent plus stimulants, car ils ne sont pas limités dans leurs réflexions par le cadre rigide de la discipline qu’ils étudient.

Or, saviez-vous que pour devenir enseignants, on demande une des côtes R minimales les plus basses de tous les programmes universitaires, soit de 22 ? C’est insensé.

Cela me semble dangereux, si on considère que des élèves entre 12 et 17 ans sont dans des périodes charnières de leur vie, en quête identitaire. On ne peut pas juste déverser du contenu sur eux, on doit prendre soin de leur bien-être à tout moment.

On devrait les confier à nos meilleurs, il me semble, non ?

Il faut impérativement revaloriser la profession à la source. Pour faire cela, ça prend des gens passionnés, passionnants, qui ont un réel souci d’instruire et aussi d’apprendre des élèves. À 22 de cote R, je crains que beaucoup fassent ce choix par défaut.

Il faut que le rêve de jeunes passionnés, un jour, ne soit pas d’être médecin ou avocat, mais bien enseignant. D’ailleurs, si on a tous des profs mémorables qui ont changé le cours de nos vies (merci, Mme Hendy), on a aussi eu des profs incompétents qui sont là pour le chèque et qui appuient sur la cassette qu’ils répètent depuis 25 ans.

Donc, comment fait-on pour rendre le travail de prof plus glamour ?

Premièrement, modifier les critères de sélection est un bon début. En Finlande, les enseignants sont plus valorisés que les docteurs et les avocats.

Le gouvernement doit faire le choix contre-intuitif de resserrer les critères d’admission à la profession en plus de soutenir une initiative visant à rendre ce travail plus prestigieux aux yeux des futurs enseignants.

Deuxièmement, créer un programme de transition, par exemple pour les adultes en mi-carrière qui veulent se réorienter. Un peu comme l’initiative Now Teach en Angleterre, par laquelle des banquiers deviennent profs de math, des statisticiens profs de biologie.

Les enseignants avec du vécu et un parcours atypique ont souvent beaucoup à offrir à leurs élèves, car ils ont souvent une facilité à présenter l’information au-delà du cursus.

En 1960, Jean-Paul Desbiens, un des instigateurs de la Révolution tranquille, faisait paraître son livre Les insolences du frère Untel, qui dénonçait l’incompétence des enseignants à l’époque où l’éducation était contrôlée par le clergé. Aujourd’hui, le ministère de l’Éducation semble démuni face aux problèmes de pénurie d’enseignants. Il est temps de vivre à la hauteur des idéaux fixés par nos ancêtres, dont les mérites sont pourtant vantés dans nos livres d’histoire.

