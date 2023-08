Qui sont ces personnes non légalement qualifiées qui viennent en renfort dans les classes?

La question des personnes non légalement qualifiées (NLQ) en enseignement, pour soutenir un milieu scolaire en pénurie d’enseignants, fait couler beaucoup d’encre dans la sphère publique depuis quelques années déjà.

Pour être « qualifiées », les personnes qui souhaitent faire carrière en enseignement doivent entreprendre des études universitaires de quatre ans à temps plein. Ce parcours est le plus fréquemment emprunté par les étudiantes et étudiants en provenance du collégial, sans expérience d’enseignement et sans diplôme reconnu pour enseigner. À l’issue d’une formation réussie, ces personnes recevront la reconnaissance officielle du ministère de l’Éducation qu’est le brevet d’enseignement.

Revenons maintenant aux personnes dites « non légalement qualifiées » en enseignement. Au-delà de l’appellation administrative, qui sont-elles ?

Derrière ce titre s’affiche une variété de portraits, façonnés par des expériences de vie et des compétences développées au fil du temps, menant désormais ces personnes vers une nouvelle carrière dont elles ont fait le choix éclairé d’exercer et dont elles sont fières. Bon nombre sont détentrices d’un diplôme universitaire dans un domaine parfois connexe, mais qui ne répond pas au règlement portant sur les conditions d’obtention du brevet d’enseignement. Parmi ces personnes, certaines cumulent même plus d’une décennie de pratique enseignante au Québec.

Alors que la pénurie d’enseignants était moins criante à une certaine époque, le milieu scolaire a reconnu ces personnes comme étant suffisamment compétentes pour que leur soit renouvelé leur contrat année après année. Sans risque de se tromper, on peut supposer qu’elles ont depuis développé des compétences professionnelles enseignantes. Pour terminer ce bref portrait, bon nombre d’entre eux et elles souhaitent parfaire leur formation en enseignement et, ultimement, obtenir un brevet d’enseignement.

Les écrits scientifiques sur le sujet reconnaissent aussi à ces personnes qui entament une « nouvelle carrière » une capacité à s’adapter, à résoudre des problèmes, à gérer des situations complexes et une certaine aisance pour interagir avec leurs collègues et collaborer. De plus, compte tenu de leur bagage, elles ont une autre lecture de la situation professionnelle qui peut contribuer à aborder autrement les défis en éducation, si on leur en donne l’occasion.

Alors, quelle formation doit-on leur proposer ?

Considérant le bref portrait brossé des enseignantes et enseignants NLQ, peut-on concevoir leur offrir une formation identique à celle pour qui le baccalauréat de quatre années a été conçu ? La réponse la mieux adaptée consiste à sortir du modèle « taille unique » pour les former adéquatement. Cette offre de formation doit considérer les trois aspects suivants : l’expérience pratique cumulée, l’impossibilité de suivre des cours au même moment où elles enseignent et, pour plusieurs, le bagage de connaissances et de savoir-faire acquis transférable à l’enseignement.

Ajoutons à cela que, depuis 2020, le ministère de l’Éducation du Québec a fait paraître la mise à jour du référentiel de compétences professionnelles en enseignement qui balise ce qui est attendu du personnel enseignant dans le réseau scolaire. Par conséquent, ce document officiel constitue un guide pour toute personne voulant travailler, ou qui travaille déjà, dans les établissements scolaires du Québec afin d’assurer la réussite des élèves.

Changement de paradigme

Dorénavant, le débat n’est donc plus de déterminer si les personnes NLQ doivent suivre une formation de 30, 45, 60 ou 120 crédits, mais plutôt de savoir quelles compétences sont développées et à quel point elles le sont. La formation à offrir serait déterminée à partir du portrait établi. Changement de paradigme donc.

Dans cet esprit, il apparaît alors naturel de s’intéresser à la reconnaissance des acquis et des compétences (RAC au Québec) ou à la valorisation des acquis expérientiels ou extrascolaires (VAE en Europe). « Cette démarche permet d’identifier les compétences maîtrisées et de déterminer, s’il y a lieu, la formation manquante à acquérir pour atteindre un objectif. » Alors que cette démarche est plus fréquemment employée chez nos voisins européens, et plus près de nous, en formation professionnelle au Québec, il reste du chemin à parcourir pour permettre aux personnes qui souhaitent se qualifier en enseignement d’y arriver. Pourtant, dans son récent rapport Des possibilités d’apprentissage tout au long de la vie pour tous, l’UNESCO encourage la RAC extrascolaire pour favoriser le rehaussement des compétences, mais aussi la requalification en emploi.

Cette reconnaissance, ou valorisation, constitue une voie porteuse pour établir le bilan des compétences et proposer une formation rigoureuse, mais adaptée à la situation des enseignantes et enseignants NLQ pour obtenir le brevet. Cela exige l’adoption de pratiques innovantes, lesquelles semblent être une menace à l’ordre établi. Pourtant, reprenant l’expression de Normand Baillargeon dans sa chronique du 19 août, devant « un drame national » de cette ampleur qu’est la pénurie d’enseignants et d’enseignantes, pouvons-nous faire l’économie de ne pas explorer des voies différenciées qui tiendraient compte à la fois de la situation de personnes en emploi et des exigences ministérielles en formation des maîtres ?

Nous devons bien cela à ces personnes, de plus en plus nombreuses, qui s’impliquent en éducation et qui contribuent à former la génération actuellement sur les bancs d’école. Plus encore, nous devons le faire pour offrir à nos enfants une expérience de formation stimulante qui les prépare pour l’avenir !

