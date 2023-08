L’enseignante émérite

Au Québec, les rentrées scolaires se suivent et se ressemblent. J’en tiens pour preuve ce petit texte que j’avais écrit, en septembre 2020, sans l’envoyer aux médias et qui aurait pu être écrit cette semaine. Il m’avait été inspiré par une conversation entre ma compagne, enseignante au primaire, et une collègue, toutes deux exaspérées par cette aberrante normalité que sont les crises répétées de l’éducation nationale.

Cet automne-là, ma blonde entrait en classe un peu à reculons. Après une vingtaine d’années d’enseignement, elle avait voulu saisir une occasion d’avancement professionnel : un concours pour un poste qui semblait taillé sur mesure pour elle. Sa candidature avait été retenue, de fait, et elle s’était préparée pendant trois mois pour l’entrevue finale. Mais quatre jours avant la rencontre, elle avait reçu un courriel l’informant qu’en raison de la pénurie d’enseignantes à Montréal, elle ne pourrait obtenir ce poste dans le système scolaire. « Pour ne pas créer de faux espoirs », on annulait son entretien. Elle avait suivi une vocation pour devenir enseignante, elle se retrouvait conscrite. On la remerciait tout de même de « contribuer à la réussite de nos élèves ». Le message était clair : la « réussite » requiert qu’elle renonce à « espérer mieux ».

À Montréal, en raison de la pénurie de professeurs, on remplit les classes au maximum, on refuse aux enseignantes (qui sont souvent des mères) les semaines de quatre jours, les congés sans solde, les prêts de service, aussi bien dire toute possibilité d’avancement, de répit ou d’espace afin de poursuivre une formation continue sérieuse. La crise permanente exige que les enseignantes soient corvéables à souhait.

L’amie de ma femme, elle, reprenait le travail après un congé de maladie. Épuisement professionnel. Suivant la prescription de son médecin, elle faisait un retour progressif à raison de deux jours par semaine. Pour les trois autres jours, l’école avait embauché une jeune femme qui venait du monde du marketing et qui avait eu envie « d’essayer l’enseignement ». Elle avait beau vouloir essayer, elle n’y arrivait pas, alors l’enseignante épuisée consacrait les jours qui devaient lui permettre de récupérer à lui préparer du matériel. À faire ce que l’autre ne réussissait pas à improviser.

Le printemps suivant, dans le cahier « Sports » de La Presse, on rapportait néanmoins de bonnes nouvelles. L’ancien joueur du Canadien Stéphan Lebeau, gagnant de la Coupe Stanley, était venu « prêter main-forte au système d’éducation québécois ». « Comme je n’[avais] pas de formation officielle, j’ai passé une entrevue […] », raconte l’ancien glorieux. Cet élan du coeur semble avoir suffi à transformer le patineur en instituteur. Je ne sais pas s’il existe une autre société dans le monde où l’on s’informe de l’avenir de l’éducation nationale dans les pages « Sports » d’un journal.

Paroles creuses

Au Québec, selon la Fédération des professionnelles et professionnels de l’éducation, un tiers des employés du réseau de l’éducation songe à quitter son emploi. Chez les orthophonistes, on parle de 38 %, chez les psychologues, de 43 %. Il semblerait que 20 % à 25 % des jeunes qui débutent dans le métier partent avant d’avoir fait cinq ans. N’importe quelle entreprise frappée d’une morosité semblable dans les rangs de ses employés spécialisés établirait un plan d’urgence et agirait.

Si le tiers du Conseil des ministres démissionnait, le gouvernement serait destitué. Mais face à la détresse des enseignantes, le gouvernement du Québec choisit de faire des discours. Pas un seul des premiers ministres qui se sont succédé, toutes allégeances confondues, ne nous a épargné ses tirades sur l’importance de l’éducation, le coeur sur la main, des trémolos dans la voix. L’école, n’est-ce pas le creuset de la société, la condition de la prospérité, le secret de la civilité et le socle de la démocratie ? On paye en mots ce qu’on refuse d’offrir pour vrai. Et moins ils ont l’intention d’agir, plus leurs discours se gonflent de paroles creuses.

En 2020, François Legault rêvait d’un statut d’enseignant émérite et voulait offrir des augmentations plus substantielles à ceux qui s’engagent dans des milieux défavorisés. J’imagine qu’au Conseil du trésor, on tient en haute estime cette forme d’émulation par l’appât du gain. Il y a peu, ces ministres ont offert une prime de 12 000 $ aux enseignantes retraitées pour les inviter à revenir. Seules cinq personnes se sont prévalues de cette possibilité à Montréal. C’est dire.

Ces petits calculs sont risibles. Dans les écoles, les orthopédagogues rencontrent les enfants en crise durant leurs heures de lunch, l’immense majorité des enseignantes travaillent sans arrêt. Ma compagne, qui enseigne en milieu défavorisé, quitte la maison tous les matins à 8 h pour revenir à 18 h. Elle travaille entre 50 et 60 heures par semaine. Il faudrait augmenter son salaire de 25 % pour rémunérer son travail réel. Multipliez cela par 20 ans. L’État lui doit des centaines de milliers de dollars en heures non rémunérées.

Dans les faits, tout le système d’éducation repose sur le travail gratuit de ses employées. Que celles-ci s’en tiennent rigoureusement à ce que stipulent les contrats de travail, et tout s’écroulera comme un château de cartes. Plus de bulletins, plus de rencontres de parents, plus de soutien aux enfants en difficulté dont le nombre ne cesse de croître. Et même l’embauche de Mario Lemieux — 690 buts en 915 parties — ne compenserait en rien ce vide soudain.

Les problèmes du système d’éducation public sont complexes. On ne saurait les décrire ni les résoudre en cinq paragraphes. Et tout ne va pas mal, tant s’en faut. L’éducation publique accomplit des miracles, chaque jour. Mais après des années de politiques d’austérité, menées à grands coups de « on peut faire plus avec moins », il faudrait redonner aux enseignants ce qu’il leur manque le plus cruellement : du temps, de l’autonomie, de l’espace pour pratiquer leur métier de pédagogue. Le moment est venu « de faire moins pour mieux faire ». La pénurie d’enseignantes ne sera jamais résolue en « comblant » des postes, comme on comble des nids-de-poule sur la route. Elle le sera en rendant ce métier viable, c’est-à-dire en comblant les professeurs.

Ce texte fait partie de notre section Opinion qui favorise une pluralité des voix et des idées en accueillant autant les analyses et commentaires de ses lecteurs que ceux de penseurs et experts d’ici et d’ailleurs. Envie d’y prendre part? Soumettez votre texte à l’adresse opinion@ledevoir.com. Juste envie d’en lire plus? Abonnez-vous à notre Courrier des idées.