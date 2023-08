Faits saillants d’un été chaud en éducation

Même cet été, le réseau de l’éducation a réussi à faire la manchette pour les mauvaises raisons. Nous tenons à souligner trois faits saillants qui ont retenu notre attention.

Le coût des cours d’été

Bon an mal an, certains élèves, pour toutes sortes de raisons, doivent tronquer leurs vacances au profit d’un autre séjour à l’école. Il s’agit là d’un signe de persévérance scolaire, et nous avons l’obligation de le soutenir. D’un centre de services scolaire à l’autre, les coûts de cet effort estival sont importants, au grand dam des parents-payeurs. Certains centres scolaires ont même décidé de faire appel au secteur privé pour s’acquitter de cette responsabilité. Ce faisant s’ajoute à la facture gonflante des parents le profit de ces entreprises.

L’établissement des coûts facturés par les centres de services scolaires pour l’organisation des cours d’été est devenu une décision strictement administrative, sans regard citoyen. Nous devons alors constater deux choses : les parents membres des conseils d’administration ne semblent aucunement capables de représenter et de défendre l’intérêt des parents sur cette question, et le seul recours possible pour ces parents-payeurs est de passer par les journaux pour se faire entendre.

Devant cette situation pour la moins inquiétante, la réaction quasi réflexe des partis de l’opposition fut de demander l’intervention du ministre et de l’inviter à « faire du ménage là-dedans ». Dernier constat au regard de ce fait saillant : c’est maintenant ancré dans les moeurs, les Québécois ont accepté la disparition de la représentativité locale et de sa sensibilité aux réalités de la communauté, et de se placer sous le joug d’un maître d’oeuvre unique à la logique comptable insensible.

Le jugement en faveur de la communauté anglophone

Nous devons lever notre chapeau devant la persévérance de la communauté anglophone à défendre ses droits constitutionnels en matière de gestion de ses institutions. Devant un effort sans précédent de centralisation de l’ensemble des pouvoirs décisionnels en matière d’éducation par le gouvernement, la communauté anglophone, tissée serrée, s’est mobilisée et a revendiqué haut et fort l’importance de maintenir près des citoyens un pouvoir démocratique procurant la souplesse nécessaire à une gouvernance de proximité de ses institutions scolaires.

Ce faisant, il y a maintenant au Québec un système scolaire anglophone s’appuyant sur une démocratie locale et sensible à l’hétérogénéité des besoins ressentis sur l’ensemble des élèves du territoire québécois et un autre système, tributaire des « croyances et des convictions » d’une seule personne, aussi désireuse d’affronter les grandes difficultés connues et décriées du réseau scolaire qu’elle a démontré l’être en environnement lors de la campagne électorale. Jamais un gouvernement n’aura réussi à diviser ses citoyens de la sorte.

Le combat de la petite école de village

Nous apprenions récemment la fermeture éventuelle de l’école La Colombe du village d’Esprit-Saint, près de Rimouski. Cette décision administrative a soulevé l’ire des résidents et forcé le maire à déchirer sa chemise sur la place publique. Si l’adage dit : « Ça prend tout un village pour élever un enfant », le maire aurait certainement le goût de dire : « Ça prend une école pour maintenir un village attrayant ! »

Encore une fois, la perte de leur représentant scolaire local force le maire à crier sur la place publique et faire appel aux journaux pour faire connaître son propos. En effet, la loi encadrant la composition du conseil d’administration du centre de service n’oblige aucunement une représentativité de l’ensemble des secteurs de son territoire. Il devient alors difficile d’intervenir de l’intérieur pour sensibiliser les collègues et influer sur la décision.

Cette situation de crise met en évidence une école désincarnée, dans sa gestion centralisée en tout cas, de sa communauté. L’école appartient au centre de services, et le centre de services est gouvernemental. Osons espérer la présence d’une oreille sensible lors de la seule soirée de consultation publique en novembre prochain.

L’effet du projet de loi 40 modifiant la gouvernance scolaire se fait sentir toujours un peu plus. La logique comptable et centralisatrice de ce gouvernement poursuit sa marche, bousculant au passage la proximité citoyenne de son école, mettant en évidence la désillusion des parents à participer de manière influente à la gouvernance de l’école.

Cet automne, l’étude, article par article, du projet de loi 23 (modifiant encore la gouvernance, mais abolissant le Conseil supérieur au passage) permettra au gouvernement d’ajouter un nouvel ancrage pour consolider son travail de centralisation. Il reste à savoir si ce gouvernement fera payer aux anglophones l’affront de ne pas rentrer docilement dans le rang.

Bonne rentrée scolaire !

