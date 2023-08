Quelle guerre des sexes?

Les discours masculinistes prônant une sorte de « guerre des sexes » sont à la hausse ; les Andrew Tate et autres Jean-Claude Rochefort de ce monde affirment avec vigueur que les hommes perdent face aux femmes à cause du mouvement féministe. Ce genre de discours peut se révéler très dangereux physiquement et psychologiquement pour les femmes et les personnes non binaires. Cette idéologie vient aussi nourrir les groupes extrémistes tels que les incels, et se retrouve même parfois dans notre vie quotidienne.

Effectivement, la tension homme-femme se retrouve même dans le film Barbie : on y retrouve des mondes « féminin » et « masculin » en opposition complète, et la fin ne propose aucune solution pour un monde combinant les deux sexes (et multiples genres) de façon égalitaire. Dans les cas les plus extrêmes des discours sexistes, des hommes ne voient aucune autre issue que de commettre des actes violents envers les femmes, l’attaque de Waterloo étant le plus récent de ses événements. Voici donc quelques pistes argumentatives pour « s’armer » contre ce genre de discours.

Les promoteurs du masculinisme toxique affirment que les femmes prennent de plus en plus de place dans la société (pour ne pas dire trop de place). Cependant, dans les faits, ce sont encore les hommes qui sont le plus souvent chefs d’État, chefs de partis politiques, p.-d.g. d’entreprises privées, directeurs de conseils d’administration, propriétaires et diffuseurs de médias, directeurs d’école et doyens d’universités. Les hommes continuent de diriger et de détenir le pouvoir politique, économique, éducatif et médiatique.

Cela s’explique, en partie, par le fait que les femmes continuent à porter un double fardeau. Elles assument encore près du double des tâches ménagères par rapport aux hommes. Les femmes ont une vie rendue difficile par la double charge, oui, mais aussi par la double contrainte, les plafonds de verre, les falaises de verre, l’objectification, et j’en passe.

Les hommes qui déclarent qu’il y a une guerre des sexes utilisent souvent l’argument sur les salaires et les revenus qui ont augmenté pour les femmes et baissé pour les hommes. Cet argument est souvent lié aux statistiques qui montrent que les femmes obtiennent plus de diplômes. L’attitude ambitieuse (ou superficielle selon les dires de certains) des femmes impliquerait alors qu’elles veuillent des hommes tout aussi ambitieux, éduqués, compétitifs, professionnels.

Cet argument est intéressant, car les sentiments acrimonieux qui peuvent résulter de l’inégalité des revenus ou de l’éducation dans un couple proviennent généralement des hommes, et non l’inverse. En effet, ce sont les hommes qui, en général, ne supportent pas qu’une femme gagne plus qu’eux — comme le démontre, ironiquement, le discours masculiniste, qui aimerait bien voir des femmes moins ambitieuses et plus souvent à la maison —, comme le montre le mouvement montant des tradwives.

Le masculin l’emporte souvent

Pour ce qui est du niveau « élevé » de diplomation des femmes (qui n’est même pas encore à parité avec les hommes dans la majorité des secteurs !), cela peut s’expliquer en termes simples, sans avoir recours à une « guerre des sexes ». Par nos enseignements sociétaux et culturels, nous avons appris aux filles à s’asseoir gentiment, à se taire et à bien travailler à l’école, que le monde extérieur est effrayant et difficile, tandis que nous avons dit aux garçons que les « vrais » hommes jouent avec des camions, jouent à la police et qu’ils doivent gagner de l’argent rapidement pour subvenir aux besoins de leur famille.

Cela explique bien mieux pourquoi les femmes étudient plus longtemps et mieux, tandis que les garçons, pour devenir des hommes, quittent l’école pour aller travailler avec de vrais camions sur des chantiers de construction, avec de vraies armes comme agent de police, et pourquoi ils décrochent de l’école plus tôt pour gagner de l’argent afin de remplir le rôle de pourvoyeur qu’on leur enseigne d’être. Cependant, nous avons tort de penser que le système scolaire est conçu pour les filles. Les garçons bénéficient toujours de la plus grande attention de la part des enseignantes et des enseignants.

Dans le cursus scolaire, c’est le masculin qui l’emporte : les garçons et les hommes sont valorisés dans les apprentissages, les enfants apprennent bien vite que tous les leaders, héros et génies ont été, et seront toujours, des hommes (cela peut aussi expliquer pourquoi les filles « choisissent » d’être enseignantes ou infirmières, plutôt que docteures ou directrices…). En fait, quand on analyse le système de l’éducation, on comprend que des problèmes existent pour toutes et tous, on essaie de faire cadrer les enfants dans un moule bien défini. Garçons, filles et tous genres peuvent s’y sentir mal à l’aise, ou pas à leur place, mais les filles auront plus appris à faire avec que les garçons.

Sur la même lignée, ironiquement, les femmes obtiennent aujourd’hui plus de diplômes que la dernière génération de femmes, mais gagnent toujours moins que les hommes ! Quelle étrange façon de gagner une guerre ! Au Canada, en 2021, les femmes gagnaient 132,65 $ de moins par semaine de 35 heures que les hommes. Cela représente 6896,24 $ par année, et sur une carrière de 30 ans, cela représente 206 887,50 $. Pourquoi blâmer les femmes pour la baisse des salaires ou le chômage des hommes ? Il vaudrait mieux blâmer la mauvaise gestion économique de la pandémie, les idéologies politiques contre les syndicats (dont le nombre d’adhérents a fortement diminué sous les conservateurs), l’industrialisation et le manque de formation pour la transition de la main-d’oeuvre.

Un féminisme qui a le dos large

Un autre argument avancé est que la guerre entraînera un avenir non coopératif. Mais n’est-ce pas aux hommes que l’on apprend encore aujourd’hui à être des « loups solitaires », des « self-made-men », des chefs de meute, à ne compter que sur eux-mêmes ? Alors qu’on enseigne aux femmes tout le contraire ? Qu’elles doivent se regrouper, créer des réseaux et prendre soin les unes des autres ? Encore une fois, dans cet argument, on voit l’erreur de logique : personne ne « gagne » dans cette bataille.

Le taux de suicide plus élevé chez les hommes est souvent utilisé pour démontrer que les hommes souffrent, et plus que les femmes. Cependant, le taux de tentatives de suicide est relativement égal pour les hommes que pour les femmes dans les pays les plus progressistes. Il est plus élevé pour les hommes dans les pays les moins progressistes. Les hommes utilisent des moyens plus violents et des méthodes plus efficaces pour se suicider, comme l’utilisation d’armes à feu. Et, dans près d’un tiers des cas au Canada, ils tuent leur partenaire au préalable. Les femmes essaient tout autant que les hommes de s’enlever la vie, avec des couteaux et des pilules, et échouent.

Un autre argument antiféministe est celui que ce mouvement nuit à la vie de famille et à la procréation. Qu’en est-il de l’absence d’accès aux services de garde d’enfants ? À des soins de santé décents pour les femmes ? Il y a une crise des places dans les garderies, une crise du système de santé et une crise du logement. Nous ne sommes pas non plus très performants sur le plan économique, et je ne parlerai pas du lien entre la crise climatique et la baisse des taux de fécondité. Il est impossible de blâmer les femmes et le féminisme pour toutes ces crises.

Finalement, les défenseurs de discours masculinistes affirment que les femmes ne laissent pas les pères se charger de la garde des enfants. C’est exactement ce que veut le féminisme : le partage des responsabilités au sein du foyer. Qui s’est battu pour la garde partagée des enfants, le congé parental et les allocations familiales ? Les femmes. Tous les pères bénéficient d’un congé parental de 35 semaines au Canada. Seuls 46 % des pères profitent du congé parental, et pour une période plus courte (cinq semaines).

Pourquoi ? Parce qu’il n’est pas viril d’être père au foyer. Il n’est pas rentable d’être un père au foyer. Il n’est pas productif d’être un père au foyer. Le congé parental est là pour que les hommes le prennent. Qu’ils le prennent ! Qu’ils rendent cool et viril le fait d’être à la maison avec un enfant, autant pour les hommes et que pour les femmes.

Le paradis féministe, que les Andrew Tate de ce monde clament haut et fort être en train de détruire notre société, est loin de ce qu’il préconise. Le paradis féministe est un endroit où les personnes de tous les genres, hommes, femmes, non binaires vivent en harmonie les unes avec les autres. Il n’y est pas question de guerre, de batailles, de vengeance, de suprématie ou de prise de pouvoir. Le mouvement féministe n’a pas fait de victimes et n’est pas en voie d’en faire. Les mouvements masculinistes, en revanche, semblent faire exactement cela : réclamer des vies dans une guerre qu’ils ont inventée.

