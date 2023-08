Pour en finir avec la super lune bleue

On l’annonce depuis quelques jours déjà et on en fait tout un plat dans certains médias : la pleine lune du 30 août prochain nous offrira un programme double, soit une super lune doublée d’une lune bleue. Pas de panique, la conjonction de ces deux événements n’annonce rien de bien dangereux ou de significatif, n’en déplaise aux astrologues.

En fait, pour les astronomes, il s’agit même d’un « non-événement », puisque ces deux phénomènes, moussés par des médias en quête de nouvelles, ne constituent pas des événements « astronomiques » à proprement parler…

Réglons d’abord le cas de la lune bleue. On appelle ainsi la seconde pleine lune à se produire à l’intérieur d’un même mois. En août 2023, la Lune aura donc été pleine à deux reprises, soit le 1er août (à 14 h 32 HAE) et le 30 août (à 21 h 35 HAE).

La lune bleue n’est donc rien d’autre qu’un caprice du calendrier… ou une façon de parler d’un événement rare (l’expression Once in a Blue Moon serait d’ailleurs liée au mythe). Alors non, la Lune ne sera pas teintée de bleu lorsqu’elle apparaîtra au-dessus de l’horizon Est le soir du 30 août.

Au contraire, selon les conditions atmosphériques au moment de son lever, elle sera plus ou moins rougeâtre, comme le sont souvent le Soleil et la Lune lorsqu’ils apparaissent près de l’horizon. Cette coloration n’a rien à voir avec les astres eux-mêmes, d’ailleurs : c’est plutôt un phénomène de diffusion de la lumière par l’atmosphère terrestre qui les colore ainsi.

Rappelons que la lumière du Soleil (et celle de la Lune, qui n’est rien d’autre que de la lumière solaire réfléchie par notre satellite) est composée de toutes les couleurs de l’arc-en-ciel. La couleur bleue est celle qui est la plus dispersée dans l’atmosphère, tandis que la couleur rouge est la moins affectée.

Au lever ou au coucher du Soleil ou de la Lune, leur lumière doit parcourir une plus grande distance dans les couches les plus épaisses de l’atmosphère terrestre. Seule la couleur rouge parvient alors jusqu’à nos yeux, d’où la couleur apparente de ces astres.

Cependant, dès que le Soleil ou la Lune ont atteint une certaine hauteur dans le ciel, ils retrouvent généralement leur teinte blanchâtre — sauf lorsque l’atmosphère est fortement chargée de particules fines (vous souvenez-vous des feux de forêt cet été ?) et que la teinte rougeâtre persiste plus longtemps.

Et la super lune, dans tout ça ? On appelle ainsi les pleines lunes qui se produisent alors que la distance Terre­-­Lune est au minimum et que, par conséquent, le diamètre apparent de la Lune est à son maximum. Puisque l’orbite de la Lune autour de la Terre est une ellipse, et non pas un cercle, la distance Terre-Lune varie en moyenne de 360 000 km (périgée) à 405 000 km (apogée) au cours d’un mois. Lorsque la pleine lune se produit au périgée, son disque apparaît environ 14 % plus grand que celui d’une pleine lune à l’apogée.

Est-ce que cette différence est perceptible pour les observateurs terrestres ? Absolument pas. Pour noter une si petite différence, il faudrait pouvoir comparer côte à côte une super lune et une pleine lune d’un diamètre normal, comme le fait notamment l’Observatoire de Paris, en ligne, ce qui est bien sûr impossible. Pourquoi alors tant de gens croiront-ils dur comme fer avoir perçu la pleine lune du 30 août plus grosse au lever ? Parce que ces personnes auront été victimes d’une illusion d’optique…

On appelle « illusion lunaire » ce drôle de tour que nous joue notre cerveau. Il est vrai que par temps clair, la pleine lune peut nous sembler plus grosse au lever que lorsqu’elle se retrouve plus haut dans le ciel. Mais il s’agit bel et bien d’une illusion qui trouve son origine dans la manière dont notre cerveau traite les informations visuelles. Pour vous en convaincre, photographiez la Lune près de l’horizon, lorsqu’elle vous apparaît plus grosse, puis à nouveau quelques heures plus tard : en comparant les deux images, vous constaterez que la Lune a exactement le même diamètre sur les deux photos (à condition d’avoir utilisé la même focale et d’éviter de surexposer l’astre, bien sûr).

Bien que les humains observent l’illusion lunaire depuis des millénaires, il n’existe toujours pas d’explication scientifique satisfaisante pour ce phénomène. Mais bien que la super lune soit un mythe tenace, une chose est sûre : lorsque la pleine lune se produit au périgée, les zones côtières subissent des marées beaucoup plus importantes que d’habitude et les habitants de ces régions doivent se préparer en conséquence. Parce que, contrairement à la lune bleue, les effets de la « grande bleue » gonflée par la marée sont bien réels, eux !

Ce texte fait partie de notre section Opinion qui favorise une pluralité des voix et des idées en accueillant autant les analyses et commentaires de ses lecteurs que ceux de penseurs et experts d’ici et d’ailleurs. Envie d’y prendre part? Soumettez votre texte à l’adresse opinion@ledevoir.com. Juste envie d’en lire plus? Abonnez-vous à notre Courrier des idées.