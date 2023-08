La richesse du Québec est dans ses territoires

Dans « Un Québec fou de son territoire » paru dans Le Devoir des 19 et 20 août, l’éditorialiste Louise-Maude Rioux Soucy propose le dépassement des solutions simplistes pour les territoires qui composent le Québec en se dotant d’une vision, tout en se retroussant les manches. Sont clairement interpellés les concepteurs de politiques publiques, regroupements nationaux, aménagistes et urbanistes, agents de développement, gestionnaires municipaux et régionaux, monteurs de projets et autres planificateurs. Dans le contexte général actuel caractérisé par l’accélération des changements de toutes les natures, cet appel au visionnement territorial s’avère tout à fait bienvenu. Un meilleur éclairage de tous les décideurs privés, publics et collectifs en serait le premier bénéficiaire.

Ce clairon sonne avec pertinence aussi parce qu’il s’inscrit dans un contexte d’apprentissage collectif sur les territoires du Québec. Beaucoup d’actions et d’interventions, pas toujours simplistes, furent réalisées dans le passé. Certes, il y a eu des erreurs regrettables telles que des routes tracées sur des berges et des prises de propriété publique de canards boiteux. Aussi, plusieurs formules miracles furent dégonflées telles que la prise en main et le concept trompeur en région de la grande industrie industrialisante. En revanche, nous pouvons être fiers des succès retentissants comme le réseau étendu de l’éducation supérieure, les divers cycles de fusions municipales et scolaires, les schémas d’aménagement.

Ce retour sur le passé récent devrait être à notre avis la première étape de tout visionnement de l’avenir. Il serait souhaitable que la réflexion collective s’ancre d’abord directement sur ces territoires en expérimentation partout au sein de l’immense périphérie que représente le Québec en Amérique du Nord. Le Québec n’est pas localisé sur la côte du Pacifique donnant accès aux grands marchés émergents de l’Asie, ni à proximité de la nouvelle mégapole au Texas, mais plutôt au nord-est du continent. La lecture préalable des divers territoires québécois excentriques doit en être conséquente. La règle en analyse territoriale pointe que tout ne peut pas être réalisé avec succès n’importe où.

Ouverture et fermeture

La première question à poser concerne la poursuite de l’ouverture maximale des territoires au grand capital mondial, plutôt qu’une fermeture sélective. Avec les instruments du nationalisme québécois tels qu’Hydro-Québec, Desjardins, Investissements Québec, etc., le Québec possède des outils pour protéger et valoriser davantage ses territoires et leurs richesses. À cet effet, on attend depuis longtemps le renouvellement de la Loi sur l’aménagement et l’urbanisme.

En visionnant attentivement les conditions réelles des territoires québécois, on trouverait des solutions pour mieux maîtriser les enjeux, notamment l’étalement exacerbé de l’urbanisation, l’extraction sans beaucoup d’emplois de ressources naturelles en épuisement, la valorisation des paysages, la protection de l’eau, la conservation du patrimoine bâti, les niches de la petite production d’énergie renouvelable, etc.

Depuis la décennie 1990, les divers décideurs sur les territoires québécois sont à l’heure de la planification dite stratégique, au détriment des trois autres dimensions de cette pratique, soit le visionnement, la mise en interaction ciblée sur des enjeux collectifs et le montage de projets pour lancer des initiatives nouvelles. Dans le contexte contemporain turbulent, caractérisé par de forts replis corporatistes, les stratèges sont très souvent dépassés par les événements qui se bousculent.

Sans toutefois négliger l’élaboration de stratégies, la théorie de la planification propose de revenir à des exercices de planification globale plus équilibrés, davantage interactifs et visionnaires, comme ceux pratiqués sur les territoires du Québec au cours de la décennie 1980.

Avec les importants efforts consentis actuellement par la politique publique québécoise pour mettre en place de bons outils de soutien territorial à l’innovation, nul doute que des exercices continus et mobilisateurs de planification globale généreraient davantage d’initiatives innovatrices lancées par les nombreux décideurs expertisés et volontaires mais trop souvent cadencés aux petits pas.

Les défis contemporains et futurs nécessitent de la proactivité et de l’innovation sous toutes ses formes sur les divers territoires urbains, ruraux, nordiques, métropolitains, régionaux, relativement bien dotés, qui composent le Québec. Il revient à la politique gouvernementale de mieux assister les territoires dans l’émancipation de leur imagination et leur créativité en fonction de leur propre réalité.

