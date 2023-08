Des idées pour avoir plus qu’un adulte dans la classe

Actuellement, le monde de l’éducation est confronté à une crise majeure : on peine à embaucher le personnel nécessaire pour assurer la mission éducative. Ainsi, alors que l’année scolaire n’est pas encore commencée, il manque plus de 8500 enseignants.

Pour juguler cette pénurie et peut-être même faire revenir l’expertise gaspillée de centaines d’enseignants qualifiés, voici une liste de six actions concrètes qui doivent être mises de l’avant si on veut assurer l’avenir des jeunes qui sont confiés à l’école québécoise.

Avoir une tâche moins lourde, centrée sur les élèves

On doit impérativement recentrer la tâche des enseignants sur leurs activités essentielles. Ceux-ci doivent être auprès de leurs élèves, pas accaparés par la bureaucratie et les comités inutiles. Trop souvent, les enseignants n’ont pas assez de temps reconnu à leur horaire pour accompagner leurs élèves en dehors des cours. Ce temps peut pourtant avoir des effets très positifs, aussi bien scolairement que personnellement. La relation enseignant/élève est le premier facteur de réussite scolaire. Investissons vraiment dans celle-ci.

Augmenter le nombre d’élèves par classe, comme le veut actuellement la partie patronale, va à l’encontre de cet objectif. Bien que ce soit une solution tentante en ces temps de pénurie, cela ne mènera en fait qu’à davantage de désertions.

Revoir la composition des groupes

Donner les groupes « faciles » aux plus jeunes est un leurre et relève de la pensée magique. Tout d’abord, ces groupes existent de moins en moins. Même dans les programmes particuliers « enrichis », on admet de plus en plus des élèves qui n’ont manifestement pas les acquis nécessaires pour y réussir. De plus, un enseignant âgé n’est pas nécessairement le mieux qualifié pour faire face à des jeunes en difficulté. Avec une telle mesure, certains professeurs pourraient décider de prendre une retraite anticipée, aggravant ainsi le problème.

C’est davantage la composition des groupes qu’il convient de revoir. Mais on a compris que le gouvernement de la Coalition avenir Québec refusera de reconnaître que l’école à trois vitesses puisse être un facteur important de la crise que nous vivons.

Il est également temps de constater l’échec de ce qu’on a appelé le Renouveau pédagogique. Dans le but d’économiser 500 millions de dollars et de favoriser la réussite du plus grand nombre, on a voulu intégrer des élèves en difficulté dans les classes ordinaires tout en promettant des services d’accompagnement. Les services n’ont pas suivi et la présence de ces élèves est venue alourdir considérablement la tâche des enseignants avec le résultat que l’on sait aujourd’hui.

S’interroger sur la formation universitaire

De plus, il faut aussi se questionner sur la formation universitaire des jeunes enseignants et la revoir si nécessaire. Si ceux-ci éprouvent tant de difficultés à leurs premières années, on peut se demander s’ils sont adéquatement formés. Une telle évaluation doit aussi être faite avec les nouveaux programmes de formation raccourcie mis de l’avant par le ministre Drainville.

Favoriser une meilleure insertion professionnelle

Lorsqu’on pense à l’insertion au travail des nouveaux enseignants, la première idée qui vient à l’esprit est de généraliser des mesures comme le mentorat pour lequel, par ailleurs, on sous-estime largement le temps nécessaire. Mais il est temps de favoriser un plus grand partenariat entre l’université et le milieu du travail.

Il faut réfléchir à développer dans chaque région un institut de formation des maîtres géré par le centre de services scolaire (CSS) en collaboration avec le milieu universitaire afin d’assurer une formation des maîtres par alternance (entre le milieu universitaire et le milieu scolaire). Cette approche doit s’appuyer sur les meilleures pratiques reconnues en formation continue et tant les universités que les CSS doivent créer de véritables partenariats où chacun a son mot à dire, tant sur les contenus enseignés que sur l’accréditation des étudiants. Il faudrait également que ces deux acteurs mettent en place des services de dégagement/libération et d’accompagnement de leur personnel enseignant responsable de l’encadrement et de la formation pratique des « recrues ».

Augmenter les salaires des enseignants

Actuellement, les offres patronales réduiront le pouvoir d’achat des enseignants. Qu’on le veuille ou non, une indexation au coût de la vie constitue un minimum obligatoire. On n’attirera pas des candidats de qualité avec un salaire qui diminue année après année. Pour certains enseignants, une telle augmentation contribuera à la valorisation de leur profession et montrera le sérieux du gouvernement quant à ses intentions.

Améliorer la gestion des ressources humaines

On doit donner des formations aux directions d’école et aux responsables des ressources humaines des CSS pour une approche plus efficace et bienveillante, bref humaine, de la gestion du personnel. Il n’est pas normal que des enseignants évitent systématiquement de travailler dans certaines écoles parce que les directions qui les dirigent préconisent des relations de travail archaïques, abusives voire carrément toxiques.

Dans le même but, il faut enfin se décider à colliger des données sur le personnel : combien d’embauches, combien de départs à la retraite de façon anticipée ? Qu’il manque des données de la sorte est purement inadmissible dans une organisation qui se veut sérieuse.

Enfin, même si l’ensemble de ces idées étaient mises en oeuvre, il ne faut pas croire que la pénurie actuelle se résorberait rapidement. On ne peut corriger en quelques années une situation qu’on a laissée se détériorer depuis plus de 20 ans. Le réseau de l’éducation ne peut pas espérer se rétablir avec des solutions à la pièce et du « patchage » de route comme on aime le faire au Québec. Pour avoir plus qu’un adulte devant une classe, il est temps de s’attaquer sérieusement à ce problème.

