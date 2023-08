Nous devons nous préparer, car le pire est à venir sur le front climatique

Depuis des décennies, les partis verts du monde entier lancent l’alerte. On nous a ignorés et parfois ridiculisés. D’aucuns diront que toute vérité n’est pas toujours bonne à dire : nous sommes en désaccord. À ce stade, il est nécessaire de faire preuve d’une extrême lucidité.

Il existe aujourd’hui nombre de vérités indéniables sur lesquelles on ne peut plus fermer les yeux. La première est claire : si nous voulons éviter un point de non-retour, il faut de toute urgence nous libérer de notre dépendance envers les combustibles fossiles. La seconde l’est autant : si on souhaite sauver des vies, il faut immédiatement s’adapter aux conditions actuelles. Les incendies font rage, le nombre de tempêtes augmente et la Terre nous envoie un message clair : « Préparez-vous à faire face aux conséquences. »

Contrairement à de nombreux politiciens dans ce pays, nous avons tous les deux travaillé au coeur de plusieurs zones de guerre ou d’incendies dévastateurs. Nous avons vu le meilleur et le pire de l’humanité, et nous sommes convaincus de notre capacité de résilience et de courage en temps de crise.

Il est désormais temps de réveiller cette résilience et de canaliser notre courage en tant que nation. Nous devons nous rassembler en tant que communautés pour nous préparer aux défis à venir. Les feux de forêt qui font rage actuellement ne sont que le début. La saison des ouragans qui se profile à l’horizon atteindra bientôt nos côtes orientales.

Les tempêtes imminentes ne peuvent pas être arrêtées. Nous pouvons cependant atténuer les dommages. Nous pouvons sauver des vies. Nous pouvons protéger nos maisons et nos voisins. Cela commence par chacun de nous en prenant la responsabilité de notre propre préparation, en élaborant nos propres stratégies, en constituant des réserves essentielles et en aidant les personnes qui nous entourent et qui pourraient éprouver des difficultés.

Cela dit, les efforts individuels seuls ne suffiront pas à affronter les tornades, les pluies diluviennes, les glissements de terrain, les incendies, les pannes de télécommunication ou les pénuries prolongées d’électricité pendant une canicule ou une tempête de glace. Nos gouvernements doivent agir au plus vite.

Les gouvernements provinciaux et fédéral doivent mener la réponse et regrouper toutes les ressources disponibles sous un commandement national unifié. Celles-ci devraient ensuite être immédiatement attribuées et déployées de manière préventive dans toutes les zones vulnérables, d’un océan à l’autre.

À ce stade, ce qui se passe dans une communauté peut avoir un impact sur une autre, et il en va de même à l’échelle du pays et entre les provinces. Il est imprudent et injuste envers les régions voisines de laisser la force, la rapidité et l’efficacité d’une réponse donnée entre les mains de différents groupes de politiciens locaux et provinciaux aux croyances et aux degrés d’optimisme variés.

Nous appelons à un effort coordonné sous un commandement national pour établir rapidement des plans d’évacuation pour toutes les communautés vulnérables avec des procédures opérationnelles standardisées et des stratégies communiquées tôt et clairement à l’ensemble de la population. Les jeux habituels de poules mouillées qui se jouent entre les autorités locales, provinciales, territoriales et fédérales finiront par coûter des vies.

Nos meilleurs alliés dans l’établissement d’un tel commandement national sont les Forces armées canadiennes. Nous devons cependant nous assurer que davantage d’entre elles sont préparées, formées et équipées pour aider au niveau national dans la lutte contre les incendies, l’évacuation, les premiers soins et les opérations de recherche et de sauvetage.

Cela coûtera cher, mais nous avons vu les gouvernements injecter des milliards dans des industries qui nuisent à notre planète. N’est-il pas temps d’investir dans notre propre avenir ? Il est temps de rediriger nos ressources vers une action climatique sérieuse en protégeant nos foyers, nos familles et notre environnement. Les sacrifices à court terme nécessaires sont insignifiants si on les compare à la douleur que l’urgence climatique nous infligera si nous restons passifs.

Comme l’a déclaré notre collègue Elizabeth May la semaine dernière, cet été pourrait bien être « notre été le “moins pire” en comparaison avec ce qui s’en vient ».

Nous ferions mieux d’utiliser notre temps judicieusement pour nous préparer, collaborer et agir avec courage si nous voulons protéger nos communautés et sauver des vies. La pensée magique, les espoirs et les prières, ainsi que la malhonnêteté politique tueront des gens. Il est temps que nous nous préparions tous pour une longue lutte, que nous prenions soin les uns des autres et que nous acceptions que les sacrifices volontaires seront moins coûteux et douloureux que ceux que l’urgence climatique nous imposera.

