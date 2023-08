Un Québec sous surveillance continue, pour ne pas dire en liberté surveillée

Le 26 janvier 2023, le premier ministre Justin Trudeau nommait une représentante spéciale pour lutter contre l’islamophobie, une première au Canada. Le poste lui-même, ainsi que la nomination d’Amira Elghawaby, avaient soulevé l’objection.

Le 6 février, Nadia El-Mabrouk, Yasmine Mohammed, Guy Rocher, Claire-Emmanuelle Depocas et plus de 200 cosignataires arguaient, dans une lettre au Devoir, que ce poste n’est porteur d’aucun dialogue constructif. Leur appel n’ayant pas été entendu, Mme El-Mabrouk avait lancé une pétition le 3 mars 2023, signée par 2580 personnes, priant le premier ministre d’abolir ce poste. On y arguait, entre autres, qu’un poste de représentant religieux répondant directement au premier ministre était contradictoire avec la neutralité religieuse de l’État.

La réponse de la ministre de la Diversité et de l’Inclusion et des Personnes en situation de handicap, publiée le 16 août 2023, vient d’être connue. On y rappelle les éléments clés de la Politique canadienne du multiculturalisme inscrite dans la Loi sur le multiculturalisme visant à éliminer tout obstacle à la pleine participation des citoyens de toutes origines. Et on ajoute ceci : « Le racisme systémique et la discrimination religieuse sont des exemples qui empêchent l’inclusion. » L’inclusion, ce mantra du gouvernement fédéral qui s’étend au Québec, ne signifie rien sur le fond des choses.

Erreurs analytiques et incongruités

Le Canada a déjà eu un Plan d’action contre le racisme (2005) étalé sur cinq ans. Ce plan réaffirmait des engagements pris lors de la Conférence mondiale contre le racisme, qui s’est tenue à Durban en 2001. Le gouvernement du Québec adoptait son propre plan en 2008. Dans les deux cas, on visait une cause principale, le racisme, en dépit d’enchevêtrements douteux avec d’autres types de discrimination. Mais l’objectif était clair.

Mais voilà que le gouvernement fédéral a changé de cap. Il a emprunté la notion de racisme systémique aux théoriciens américains dont l’analyse porte sur le traitement catastrophique infligé aux Afro-Américains. Et, aujourd’hui, le terme s’étend à toutes sortes de soi-disant racismes (anti-vieux, anti-policiers, anti-LGBT+, etc.), ce qui n’a rien à voir, en matière de causes et d’effets systémiques contemporains, avec le présupposé de la « race ».

Or, si des groupes sociaux historiquement discriminés, ou encore des nations, méritent que l’on adopte cette perspective du racisme systémique aujourd’hui, ce sont bien les Autochtones qui ont subi les affres du racisme colonial. Ceux-là qui vivent sous l’inique Loi des Indiens, dans des réserves, et qui n’exercent pas leur droit à l’autodétermination des peuples. On peut alors se demander, à raison, pourquoi ne pas avoir nommé un représentant spécial pour lutter contre le racisme systémique à l’égard des nations autochtones plutôt qu’à l’islamophobie.

La face cachée du débat

Cette connexion avec la religion obéit au nouveau dogme de l’Équité, Diversité, Inclusion, Décolonisation (EDID), initié par le fédéral, et qui regroupe des cibles diversifiées, dont les problématiques sont différentes (femmes, minorités dites visibles, minorités religieuses, Autochtones, LGBT+, etc.). Problématiques et facteurs de différenciation sociale qui exigent des cadres théoriques différents (même s’ils peuvent être reliés). Et le gouvernement fédéral a sa grande part de responsabilité en suivant à la trace l’idéologie américaine sur le sujet, comme il la suit sur d’autres terrains moins pacifiques d’ailleurs.

Mais ce qui n’était pas encore évident dans cette nomination de Mme Elghawaby, ce sont d’abord les visées électoralistes du gouvernement Trudeau : rejoindre les musulmans « de toutes qualités », un objectif utilisant une tactique qui consiste à multiplier, entre autres, les photos avec des musulmanes voilées. On retrouve parmi elles des activistes qui se regroupent pour faire avancer une ligne d’action déterminée. Un exemple suffira pour illustrer mon propos.

Lors d’une conférence sur le racisme systémique et l’islamophobie organisée le 25 janvier 2021 par la directrice générale d’Amnistie internationale, Canada Francophone, l’une de ces activistes y prenait la parole. En réponse à une question du public, elle a déclaré que les jeunes n’arrêteront jamais de se mobiliser « jusqu’à ce que la Loi 21 soit éliminée ».

Et d’ajouter ceci au cours de la conférence : « Le Québec est déjà différent. La loi 21 est le dernier essai “d’un vieux Québec” […]. Comme j’ai dit, parfois, ce sont les démographics qui vont gagner, finalement. Le Québec de Mathieu-Bock Côté, c’est du passé, il essaie de figer le Québec de l’ancienne manière […]. La Loi 21 ne restera pas au Québec, ça, c’est certain. […] On ira jusqu’au bout. »

Pourquoi citer cet extrait ? La réponse est évidente ! La nomination, dans la lutte au racisme et à l’islamophobie, d’une représentante du Canada affichant son prosélytisme religieux, est en opposition directe avec la volonté québécoise de promouvoir et de défendre une loi qui enchâsse la laïcité dans une nouvelle loi fondamentale où il est affirmé (ce que l’Assemblée n’avait jamais fait à ce jour) « que l’État est laïc ». Une Loi qui est sous surveillance et que le gouvernement fédéral n’hésitera pas à contester, comme l’a récemment affirmé le nouveau ministre de la Justice, avec l’appui de nombreux organismes militants.

Voilà ce qui se trame, à mon humble avis, derrière les initiatives dispersées du gouvernement de Justin Trudeau en matière d’aménagement de la diversité. Le Québec est sous surveillance continue, pour ne pas dire en liberté surveillée. Dans son statut de nation contestée, il doit se battre pour maintenir sa spécificité. C’est pourquoi il a paru impensable aux signataires de la pétition de mars 2023 d’accepter une telle nomination sans réagir.

