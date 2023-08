Le Québec n’est pas prêt pour l’explosion de la fréquentation universitaire

En juin 2023, la ministre de l’Enseignement supérieur a tenu une consultation sur les règles de financement des universités québécoises. L’affaire n’a pas retenu l’attention du public. Pourtant, cela constitue un dossier très critique pour toute la société québécoise.

Nous devons prévoir dès maintenant une explosion de la fréquentation universitaire.

En effet, d’ici 10 ans, la fréquentation universitaire sur l’ensemble du territoire du Québec augmentera de l’équivalent de deux à trois universités situées à Montréal. Cette hausse sera plus élevée si nous atteignons les cibles de nos politiques publiques. Et elle requerra des investissements financiers considérables. Il faut bien comprendre pourquoi.

Mauvaise planification coûteuse

Tous ceux qui travaillent en éducation ou en enseignement supérieur constatent aujourd’hui les coûts de la mauvaise planification de l’évolution qu’a connue la fréquentation scolaire dans les deux premières décennies de ce millénaire. Les difficultés associées ont été et demeurent importantes : pénurie d’enseignants et des autres membres du personnel scolaire, déficit d’entretien des écoles, nécessité de construire de nouveaux établissements, etc.

Comprenons dès maintenant qu’une crise se profile en enseignement supérieur, particulièrement dans les universités. Le Québec risque de connaître une importante crise sociale et économique si nous ne pouvons pas répondre à la demande d’activités universitaires dans 10 ans. Un risque qui s’accroîtrait avec l’atteinte des cibles de nos politiques publiques !

Par exemple, nous pourrions franchir — d’ici la fin de la décennie actuelle — 90 % de diplomation en 5e secondaire et accroître de 10 % celle au collégial. Une telle réussite augmenterait de façon importante le bassin de jeunes susceptibles de fréquenter l’université alors que ce groupe sera en croissance. D’autant que l’atteinte de ces cibles se ferait dans un contexte où :

la fréquentation au secondaire augmente ;

le flux migratoire est aussi en hausse importante ;

l’économie demeure sur les chapeaux de roues, ce qui rend le Québec toujours très attractif ;

le gouvernement du Canada a la volonté explicite de soutenir une hausse de la population canadienne de 500 000 personnes par an, ce qui exercerait inévitablement une pression pour que le Québec hausse sa cible à au moins 125 000 personnes par an dans les années à venir ;

les risques découlant des menaces environnementales (notamment les risques climatiques) exerceront des pressions supplémentaires sur l’accueil de réfugiés.

Une croissance incontournable

Ces différentes réalités, qui sont autant de facteurs de pression qui entraîneront une hausse prévisible de la fréquentation universitaire, ne laissent entrevoir aucun doute sur la croissance de la demande d’activités universitaires, et nous n’y consacrons pas l’attention et l’énergie requises.

Je réaffirme et j’insiste : la demande d’activités universitaires dépassera très probablement d’au moins 30 % la demande actuelle à partir de 2033, et la hausse se poursuivra au cours des décennies suivantes. Que le gouvernement ne tienne pas compte de ce scénario dans les prochaines décisions qu’il prendra à l’égard de ses universités constituerait, à mon sens, l’un des plus grands risques que le Québec court à l’heure actuelle.

Et si l’on pense éprouver actuellement des difficultés liées à la construction et à l’embauche du personnel des nouvelles écoles, attachez votre tuque : il n’y aura pas de parcours accéléré pour former les nouveaux professeurs d’université ! Les campus universitaires, avec leurs vastes et complexes infrastructures de recherche, qui doivent être à la fine pointe de la technologie, ne s’érigent pas à la même vitesse qu’un établissement scolaire, et ce n’est pas la formation à distance qui permettra de répondre adéquatement à une telle demande.

Si le Québec devient une terre d’accueil de la francophonie et que nous n’avons ni l’effectif professoral et enseignant, ni les équipes de soutien, ni les professionnels, les cadres, les infrastructures de recherche, les espaces et les technologies pour répondre à la demande d’activités universitaires, le Québec traversera une importante crise sociale et économique. Vous en doutez ? Pensez au nombre de médecins, d’infirmières, d’ingénieurs, d’enseignants, de comptables, d’avocats, d’architectes — pour ne nommer que ces professions — dont la population du Québec aura besoin à partir de 2033…

À cela s’ajoute le fait que si nous voulons continuer de vivre ici en français, le seul chemin sera celui de la prospérité de la vie universitaire francophone. Conséquemment, la hausse des activités universitaires subventionnée par le gouvernement du Québec doit se faire dans les universités de langue française — sans vouloir porter préjudice aux universités anglophones. D’ailleurs, on comprendra qu’une hausse de l’ensemble de l’activité universitaire de 30 % qui prend forme en langue française uniquement signifie 40 % d’augmentation des activités universitaires en français.

Pour un financement réaliste

Les analyses qui précèdent conduisent à la constatation que le Québec doit planifier un financement de ses universités réaliste et démographiquement bien calculé. Dans le budget 2023-2024, tout l’enseignement supérieur représente à peine 7 % du total. Un tel financement doit faire l’objet d’un plan de croissance réfléchi, fondé sur la démographie et sur les besoins du Québec.

Sinon, le Québec ne pourra pas soutenir ses services publics, au premier chef la santé, ni son développement économique, ni son identité propre.

