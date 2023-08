Un ministre doit connaître la réalité enseignante

Monsieur Drainville, je ne peux pas croire que vous pensiez réellement qu’il soit plus facile d’enseigner au préscolaire qu’aux autres niveaux. Avez-vous déjà passé une année dans une classe de 18 enfants qui doivent apprendre la gestion des émotions, les comportements sociaux en plus des compétences requises de leur niveau ?

Saviez-vous que ce ne sont pas tous les enfants qui dorment en après-midi et que les enseignantes doivent gérer les comportements pendant ce temps ? Saviez-vous que l’enseignement par le jeu, ça se planifie, comme toute autre leçon ? Avez-vous vu des enfants de cinq ans qui, depuis plusieurs années, se mettent à lancer des chaises, frappent, font des fugues, ont des problèmes de langage et d’apprentissage ? Tout ça, sans ressources, car il n’y a qu’une seule TES (technicienne en éducation spécialisée) dans l’école pour éteindre des feux partout.

Sur quelle planète vivez-vous ? Avez-vous visité des écoles ou passé ne serait-ce qu’une heure dans une classe préscolaire ? Oubliez-vous quelle clientèle se trouve dans les classes préscolaires 4 ans ? Une clientèle ayant un handicap ou provenant d’un milieu défavorisé. Avec ce rappel, êtes-vous toujours d’avis que ces classes sont les plus faciles ?

Ma conjointe enseigne au préscolaire, ses journées sont plus fatigantes que les miennes, en enseignement des mathématiques, en 4e et 5e secondaire. Non, elle n’a pas de correction à faire comme moi ; heureusement, car elle doit se coucher bien plus tôt pour avoir l’énergie et la patience que cela demande d’être devant un groupe d’enfants de cinq ans.

Sachez toutefois que ses soirées sont quand même occupées à préparer du matériel, à planifier des activités éducatives (et il en faut beaucoup, car les enfants sont tannés après dix minutes), ainsi qu’à faire des recherches sur Marketplace pour trouver des jeux et du matériel qu’elle paye de sa poche pour garnir sa classe — puisqu’avec le budget de 200 $ qu’on lui donne, elle peine à avoir de la peinture et du papier.

Monsieur Drainville, ce n’est pas en tenant des propos qui dénigrent une catégorie d’enseignants que vous réussirez à contrer le décrochage enseignant ! Pourriez-vous montrer un peu plus de respect dans vos idées pour soutenir la profession ? Jamais je ne dénigre le travail des politiciens, même si je ne suis pas toujours d’accord avec leurs décisions ; je crois que chacun fait de son mieux pour faire avancer la société. Je sais que ce n’est pas facile de prendre des décisions qui plairont à tous et qu’elles sont prises pour un monde meilleur.

Je m’attends du ministre de l’Éducation qu’il connaisse la réalité enseignante, qu’il soit à l’écoute du milieu et qu’il prenne soin des gens qui travaillent avec lui pour que notre système éducatif soit en santé. Vous ne pouvez plus vous adresser aux enseignants comme vous l’avez fait aujourd’hui. Vous perdrez le respect de tous. Je vous prie de vous excuser publiquement auprès des enseignantes du préscolaire

