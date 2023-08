Le renvoi sur la sécession du Québec 25 ans plus tard

Le 20 août 1998, il y a 25 ans, la Cour suprême du Canada rendait son avis dans ce que son juge en chef Antonio Lamer avait appelé l’affaire la plus importante de son histoire, soit le renvoi sur la sécession du Québec.

Dix-sept ans plus tôt, le 28 septembre 1981, elle faisait de même dans ce que le premier ministre du Canada d’alors, Pierre Elliott Trudeau, avait lui aussi qualifié de cause la plus importante de son histoire, soit le renvoi sur le rapatriement de la Constitution.

Dans son grand livre La bataille de Londres (2013), le regretté historien Frédéric Bastien raconte que, dans ce dernier renvoi, la Cour suprême s’est comportée de manière déshonorante et contraire à sa propre jurisprudence ; elle a permis l’isolement du Québec et aggravé la crise constitutionnelle canadienne.

Dans le renvoi sur la sécession, elle a rétabli son honneur en offrant au Québec une voie légale pour sortir de la fédération, unilatéralement si nécessaire. Ces deux avis du plus haut tribunal canadien sont liés étroitement. Le renvoi sur la sécession est la réponse au renvoi sur le rapatriement.

Frédéric Bastien relate les communications réitérées entre Bora Laskin, le juge en chef en 1981, et les gouvernements canadien et britannique sur le déroulement des débats internes des membres de la Cour suprême sur la légalité du rapatriement. Au moins un autre juge de la Cour suprême, le juge Willard Estey, en a fait autant. Les deux gouvernements étaient suspendus à leurs lèvres dans l’attente impatiente d’un avis qui aurait des effets politiques majeurs.

Comme l’explique Bastien, ces interventions étaient inconstitutionnelles, car contraires au principe de la séparation des pouvoirs, l’un des piliers des constitutions canadienne et britannique, comme la Cour suprême l’a répété régulièrement depuis, à de nombreuses occasions.

Ce principe fondamental interdit les contacts entre le pouvoir judiciaire et le pouvoir exécutif sur une affaire pendante devant les tribunaux. Sur le fond, la Cour suprême a ignoré les nombreux précédents qui reconnaissaient un droit de veto implicite au Québec.

Cédant à la judiciarisation du politique voulue par celui qui avait nommé la majorité d’entre eux, les membres de la Cour suprême ont choisi de servir le nationalisme canadien et d’affaiblir le poids du Québec dans la fédération. Ils ont fait passer la raison d’État canadienne sous couvert de la primauté du droit.

Toujours selon Bastien, ce manque d’éthique judiciaire s’est ajouté aux promesses mensongères du premier ministre fédéral pendant la campagne référendaire de 1980 et à son cynisme pendant les négociations constitutionnelles.

Après avoir réussi à isoler le Québec des autres provinces en novembre 1981, il a déclaré, en anglais seulement : « The cat is among the pigeons. » Quelques jours plus tard, son conseiller constitutionnel, André Burelle, démissionnait parce qu’il se sentait trompé par son patron, comme la plupart des Québécois.

C’est en raison de ces agissements contraires à la moralité publique, et en raison de son contenu qui, comme l’avait prédit René Lévesque, continue d’affaiblir le Québec, notamment au moyen d’une jurisprudence souvent directement contraire à celle de la Cour européenne des droits de l’homme, que la Loi constitutionnelle de 1982 demeure profondément inacceptable et illégitime au Québec. Nous faisons nôtre l’analyse historique de Frédéric Bastien.

En 1997, l’un d’entre nous a été nommé par le juge en chef « ami de la Cour », qui devait représenter la perspective juridique indépendantiste. Cette décision avait été rendue nécessaire par celle du gouvernement Bouchard de ne pas se présenter devant la Cour suprême, pour le motif que le débat devait demeurer politique, la même position que celle prise initialement par le gouvernement Trudeau dans le renvoi sur le rapatriement.

Me Joli-Coeur avait présidé le groupe du Rassemblement pour l’indépendance nationale (RIN) à la Faculté de droit de l’Université Laval lorsqu’il était étudiant. Il avait été emprisonné de manière préventive par la police de Québec à l’occasion de la visite de la reine en 1964 dans ce qui est devenu le « samedi de la matraque ». Son engagement indépendantiste et ses qualités de plaideur étaient déjà connus grâce à ses nombreuses présences devant la Cour suprême du Canada.

De son côté, Antonio Lamer avait représenté Pierre Bourgault, le chef du RIN, au début de sa carrière en droit criminel à la suite de son arrestation après l’émeute du 24 juin 1968 qui avait défié Trudeau père. Peu avant son décès, Bourgault a exprimé par écrit dans un quotidien sa satisfaction devant les motifs de la Cour suprême dans le renvoi sur la sécession. Une boucle était bouclée.

Pour sa part, Me Binette avait été le coordonnateur de la recherche pour la commission parlementaire sur les questions afférentes à l’accession du Québec à la souveraineté (1991-1992) après avoir oeuvré au secrétariat de la commission Bélanger-Campeau sur l’avenir politique et constitutionnel du Québec (1990-1991).

Nous avons atteint nos deux principaux objectifs en 1998 : la Cour suprême a refusé d’appliquer à la sécession la formule d’amendement qui avait été imposée au Québec par la Constitution odieuse de 1982.

De plus, elle a indiqué que le Québec pouvait légalement accéder à l’indépendance unilatéralement si le Canada était de mauvaise foi ou si les parties ne pouvaient de bonne foi arriver à une entente sur les termes de la sécession dans un délai raisonnable. En pratique, elle a reconnu en 1998 la légitimité de l’exercice du droit à l’autodétermination du Québec qu’elle avait bafoué en 1981.

Aucun mouvement souverainiste au monde n’a jamais, à notre connaissance, bénéficié d’une situation juridique aussi favorable. Le paradoxe a été que nous avons travaillé aux frais du ministère de la Justice du Canada, donc du contribuable canadien, pour présenter en toute indépendance le modèle Parizeau de la souveraineté de 1995, différent de celui de René Lévesque en 1980. Le plus grand paradoxe est que ce modèle, sur l’essentiel, a été validé par la Cour suprême du Canada.

