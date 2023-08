La culture politique sur le gril des harceleurs

Cet été, Le Devoir vous entraîne sur les chemins de traverse de la vie universitaire. Une proposition à la fois savante et intime, à cueillir comme une carte postale. Aujourd’hui, on se penche sur le cyberharcèlement des élus.

En novembre 2019, Christine Labrie et ses collègues de l’Assemblée nationale dénonçaient le cyberharcèlement dont elles étaient l’objet. Les attaques, situées sur un continuum allant de l’insulte à la menace, avaient de quoi surprendre et inquiéter. Les élues n’avaient certainement pas imaginé que leur passage en politique les amènerait à être traitées de « pauvres dindes », à être implorées à « retourner vivre dans le village » ou bien à être invitées à « disparaître comme elles sont une honte envers le peuple québécois ». Et c’est pourtant ce qu’elles vivaient de façon quasi quotidienne.

Depuis cette sortie, les élus de tous les ordres de gouvernement, et notamment de la scène municipale, dénoncent le harcèlement qu’ils et elles vivent dans le cadre de leurs fonctions. Face à ces agressions, plusieurs se sentent impuissants, dépourvus d’appui ou d’outils pour faire face à tant d’animosité. Critiques répétées, menaces, intimidation sont le lot parfois journalier de plusieurs, sans qu’ils ou elles puissent sortir de ce cycle, obtenir de l’aide ou bien faire taire ceux qui les tourmentent.

Il est connu et reconnu que les personnalités publiques sont souvent l’objet de critiques, de railleries et de menaces variées. Kim Lévesque Lizotte, dans une récente chronique, parlait de ces agresseurs comme de « piranhas » agissant à visage découvert ou non, et dont on tend à minorer les effets délétères, voire à excuser les comportements.

Pourtant, le cyberharcèlement est une agression bien réelle qui vise à perturber la personne qui en est l’objet. Les différentes formes de cyberharcèlement vont de l’intimidation à l’humiliation, en passant par le dénigrement et la divulgation de données personnelles (le doxing). Le cyberharcèlement peut même aller jusqu’à l’agression réelle (physique ou sexuelle).

La peur en cadeau

Selon la littérature recensée, un de ses premiers effets est psychologique : il ébranle et crée la peur. Les personnes visées peuvent aussi appréhender que ces menaces se transposent dans la vie réelle — violences physiques, viols, attaques contre des membres de leur famille. Elles peuvent aussi craindre la perte de leur réputation ou de leur travail.

Le cyberharcèlement déstabilise, ébranle et joue sur la confiance des personnes visées. Il peut avoir des impacts importants en politique (et ailleurs).

Les élus pratiqueront l’autocensure sur des sujets controversés, vont changer d’avis quant à leur désir de s’impliquer en politique. D’autres vont tout simplement se taire et fermer leurs comptes de médias sociaux ou décider de pratiquer un autre métier.

Une étude récente commanditée par le ministère des Affaires municipales et de l’Habitation du Québec (MAMH) jette un regard inédit sur le phénomène. Elle permet de documenter et de mieux comprendre le harcèlement et le cyberharcèlement des élus.

Des entretiens avec des conseillers et conseillères municipaux, maires ou mairesses (32 personnes âgées de 30 à 80 ans, de petites et grandes municipalités) ont permis de lever le voile sur ce phénomène répandu et problématique et de trouver des pistes de solution.

Cette étude a donné lieu à une série de mesures allant d’une campagne de sensibilisation à de l’aide financière pour aider les municipalités à faire face aux harceleurs.

Les femmes au coeurdes attaques

Cette recherche a notamment révélé que le cyberharcèlement va souvent de manière croissante, jusqu’à créer un grand stress pour les personnes qui le subissent, et ce, que le harcèlement soit en ligne ou hors ligne. Les femmes sont plus nombreuses à vivre du harcèlement et à avoir voulu témoigner.

Le harcèlement qu’elles ont vécu était plus souvent genré et portait notamment sur leur apparence et leurs compétences. Certaines ont aussi vécu du harcèlement sexuel et des avances non sollicitées de la part de collègues.

Le cyberharcèlement est aussi de moins en moins anonyme, comme l’expliquait une élue : « Ce qu’on voit, c’est qu’il y a de moins en moins de trolls. Les gens le font en face à face, là. Tu vois une belle photo de famille avec leur chien et après ils te traitent de salope. Et je pense que la pandémie n’a pas aidé… »

Ces constats rejoignent les résultats d’autres études qui démontrent que ce sont les jeunes femmes, celles appartenant à un groupe minoritaire, celles qui prennent la parole en public, celles qui évoluent dans des milieux masculins, celles qui sont perçues comme féministes, celles qui ne respectent pas les normes de genre, ou celles qui prennent la parole pour les femmes ou sur des sujets controversés dans l’espace public qui subissent le plus de harcèlement dans l’espace public et de cyberharcèlement sur les réseaux sociaux.

Les personnes interviewées ont raconté vivre de la colère, de la tristesse, de l’impuissance et de l’incrédulité face au cyberharcèlement. « Quand vous êtes conseiller municipal, vous ne pouvez pas répondre aux citoyens. Parce que si vous répondez, vous pouvez perdre votre emploi. Parce que vous ne pouvez pas répondre, alors ils s’en prennent à vous. Vous ne pouvez pas remettre les pendules à l’heure parce que vous avez peur que ça devienne incontrôlable… » expliquait une élue.

Minimisation et normalisationdes attaques

L’un des résultats les plus surprenants de l’étude est la minimisation et la normalisation du harcèlement par l’entourage politique. Les élus ont été encouragés à s’endurcir et à relativiser la nature des agressions vécues.

Une élue racontait : « Vous devez accepter que toutes les personnalités ne soient pas les mêmes. Il va y avoir beaucoup de bruit… Nous n’allons pas y accorder trop d’attention. Ça va passer… » Tandis que d’autres se faisaient dire : « Tu dois développer une carapace », « Si tu n’es pas capable de recevoir les critiques, tu n’es peut-être pas faite pour la politique. »

Ils et elles ont ainsi, à la faveur de ces commentaires et de cette candeur de leurs collègues envers la situation, intériorisé cette idée. Plusieurs ont consulté des professionnels de la santé — médecin, psychologue, travailleur social — afin de gérer la situation.

Ils et elles ont alors développé toute une série de réflexes et réalisé un travail sur eux-mêmes afin de pouvoir faire face à ce harcèlement : méditation, yoga, dédramatisation, mise à distance. Certains élus sont restés en poste malgré les agressions, d’autres ont capitulé et ont réorienté leur carrière.

Retenons que le cyberharcèlement a des conséquences bien réelles, autant sur les personnes visées que sur leur entourage — famille, enfants et équipe de travail.

Le harcèlement a des effets néfastes sur la démocratie et sur la vie en société. Il peut entraîner le retrait de la vie publique et politique ou le fait de ne pas se présenter comme candidat. Il peut aussi engendrer l’autocensure, voire amener certaines voix à se taire.

Plus largement, la normalisation du harcèlement et du cyberharcèlement pose des questions plus sérieuses sur la culture politique.

Parce qu’il n’est jamais uniquement question de « dindes », les insultes et la violence ne devraient pas avoir leur place.

Il est temps de se questionner sur l’attitude et le comportement à adopter face à cette réalité : baisser les bras ou tenter de la changer ?

