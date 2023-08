Pour une Université René-Lévesque

Le 24 août 2022, le Québec célébrait le 100e anniversaire de naissance de l’une des personnalités les plus marquantes de son histoire : l’ancien premier ministre René Lévesque. Dans le cadre de ces événements, de nombreux hommages lui ont été rendus par des hommes et des femmes l’ayant côtoyé.

Grâce à l’Année Lévesque, le grand public a pu découvrir, sinon redécouvrir le parcours d’un homme exceptionnel qui a donné le meilleur de lui-même à sa collectivité. Dans la foulée de ces événements commémoratifs, il nous apparaît opportun de souligner une fois de plus l’impact indélébile dans l’édification du Québec moderne de ce véritable fondateur — l’une de ces rares personnalités politiques qui font l’unanimité — en accolant son nom à l’une de nos universités publiques.

Contrairement à bien des hommes politiques de sa génération, le parcours scolaire de René Lévesque est plutôt atypique. Loin du droit chemin suivi par les avocats députés de la même époque, ce fils de la Gaspésie devenu orphelin de père dès l’âge de quinze ans a été ballotté d’une école à l’autre, de New Carlisle à Gaspé jusqu’à Québec. Durant ses années de cours classique, sa curiosité et ses talents de communicateur lui ont permis de décrocher son premier emploi à la radio.

Tout en poursuivant ses études en droit à l’Université Laval, son besoin de comprendre le monde qui l’entourait et son désir de partager ses connaissances l’ont tout naturellement mené au métier de journaliste.

Tout au long de sa carrière, René Lévesque a su donner un très haut niveau de professionnalisme à son traitement de l’information. Sans doute, son plus grand talent fut celui de la vulgarisation des connaissances en inscrivant celles-ci dans un contexte qui en révèle le sens.

Ce travail en apparence simple est pourtant très exigeant, demandant de la patience, de la rigueur, de la probité, une grande capacité de synthèse et une excellente capacité de restitution de l’information.

Une pensée claire et concise a permis à ce journaliste de Radio-Canada, en particulier durant la belle époque de Point de mire, d’offrir à tous les Québécois une meilleure compréhension des faits de l’actualité et des réalités humaines de sociétés qu’ils connaissaient peu.

En s’adressant à leur intelligence et à leur part de bon sens, René Lévesque a su stimuler la curiosité des Québécois et leur désir de repousser leurs limites.

En politique, René Lévesque s’est aussi démarqué comme l’un des ministres vedettes du gouvernement de Jean Lesage. Acteur de la Révolution tranquille, il a permis non seulement de commencer à moderniser la fonction publique québécoise, mais aussi de donner à la collectivité les clés de sa liberté économique par l’étatisation de ses ressources hydroélectriques. On imagine ce qu’il a fallu de constance dans la détermination et d’acharnement dans la pédagogie pour convaincre ses collègues et la population d’entreprendre un projet aussi ambitieux. Cette action s’est poursuivie dans la fondation d’un nouveau parti cherchant à offrir au Québec une nouvelle forme de liberté, dans la continuité de son désir historique d’accomplir son destin en français en Amérique du Nord.

Fruit de cette Révolution tranquille ayant à jamais marqué notre histoire, la TELUQ s’inscrit tout à fait dans cette mouvance à laquelle René Lévesque a participé. Fondée en 1972 dans la foulée de la création du réseau de l’Université du Québec, cette école supérieure a toujours cherché à offrir une formation de qualité, avec une pédagogie axée sur les besoins de l’étudiant et adaptée à l’enseignement à distance.

Favorisant, avec ses quelque 125 programmes de 1er, 2e ou 3e cycles universitaires, l’éducation permanente et l’accessibilité aux études universitaires depuis plus de cinquante ans, la TELUQ contribue ainsi au développement et au rayonnement du Québec, ici et ailleurs dans le monde.

Si la mémoire d’un peuple peut s’inscrire dans des noms de boulevards et de parcs, elle doit également s’incarner dans des institutions. Aux États-Unis, plusieurs écoles et institutions de savoir portent le nom de leaders ayant apporté une contribution inestimable à l’histoire de leur pays. Les universités George Mason, George Washington, Harvard, Yale et la Kennedy School of Government en sont des exemples très représentatifs.

En France, on trouve également des établissements de haut savoir soulignant la mémoire de personnages inspirants : l’Université Jean-Moulin, Paris-Descartes, Picardie-Jules-Verne, Pierre-et-Marie-Curie et Charles-de-Gaulle.

Au Québec, la pratique est bien répandue dans les écoles primaires et secondaires, ainsi que dans les collèges. Si la pratique se retrouve également dans des universités privées portant des noms de personnes (McGill, Laval, Bishop), elle demeure étonnamment absente pour les universités publiques.

Il peut être également surprenant de savoir qu’un établissement de haut savoir porte déjà le nom de René Lévesque. Celui-ci ne se trouve toutefois pas au Québec ni même en Amérique. Il se trouve plutôt en Afrique, à Conakry, en Guinée !

Si René Lévesque a pu inspirer les gens à poursuivre leur apprentissage et leurs ambitions, et ce, bien au-delà de nos frontières, le Québec peut certainement en faire autant chez lui en suivant l’exemple des Guinéens.

Dans la poursuite de sa mission éducative et dans le désir d’amener ses étudiants à continuer leur cheminement tout en s’inspirant de René Lévesque, nous souhaitons donner à la TELUQ un nouveau nom honorant la mémoire de ce Québécois exceptionnel.

Tout au long de leur histoire, les Québécois ont su faire preuve d’ingéniosité et de créativité face aux défis. Ils seront encore une fois au rendez-vous pour affronter ceux qui les attendent au XXIe siècle. Sans aucun doute, la transmission des connaissances aux générations futures sera un élément clé de notre réussite.

Une université portant le nom de René Lévesque permettrait de continuer à souligner sa mémoire, mais aussi d’encourager les étudiants à poursuivre leur apprentissage et à se doter de tous les outils à la hauteur de leurs ambitions.

« Être informé, c’est être libre », affirmait avec raison René Lévesque. S’informer et s’instruire pour prendre les clés de notre liberté, sans plus attendre ; voilà ce à quoi il nous a conviés tout au long de sa carrière. En accolant son nom à une université publique, nous rendrions certainement un très bel hommage à sa mémoire, à sa contribution et à l’immense reconnaissance que le Québec éprouve toujours à son égard.

Le choix nous appartient.

* Ont cosigné cette lettre :

Anne Renée Gravel, professeure, TELUQ ; Catherine Bérubé, professeure, TELUQ ; Denis Robichaud, professeur, TELUQ ; Béatrice Pudelko, professeure, TELUQ ; Alexandre Croutzet, professeur, TELUQ ; Steve Bissonnette, professeur, TELUQ ; Clément Hudon, professeur, TELUQ ; Mario Richard, professeur, TELUQ ; Lise Parent, professeure, TELUQ ; Pier-Olivier Caron, professeur, TELUQ ; Hubert Wallot, professeur, TELUQ ; Gustavo Adolfo Angulo Mendoza, professeur, TELUQ ; Mireille Elchacar, professeure, TELUQ ; Patrick Plante, professeur, TELUQ ; Jean-Pierre Pelletier, professeur, TELUQ ; Cathia Papi, professeure, TELUQ ; Jean-Louis Jadoulle, professeur, TELUQ ; Geneviève Sirois, professeure, TELUQ ; Mariam Hassaoui, professeure, TELUQ ; Leila El Kamel, professeure, TELUQ ; Angéline Martel, professeure, TELUQ ; Anna Joan Casademont, professeure, TELUQ ; Waqas Salam, professeur, TELUQ ; Gabriel Tremblay-Gaudet, professeur, TELUQ ; Khadidja Henni, professeure, TELUQ ; Benjamin Lehaire, professeur, TELUQ ; Daniel Lemire, professeur, TELUQ ; Mathias Adomon Assandé, professeur, TELUQ ; Pietro Marzo, professeur, TELUQ ; Richard Hotte, professeur, TELUQ ; Mathieu Chaput, professeur, TELUQ ; Yves Jean, professeur, TELUQ ; Serge Gérin-Lajoie, professeur, TELUQ ; Jean-Luc Bédard, professeur, TELUQ ; Habib Louafi, professeur, TELUQ ; Valéry Psyché, professeure, TELUQ ; Martin Noël, ancien directeur général de la TELUQ ; François Bergeron, professeur émérite, TELUQ ; Gilbert Paquette, professeur émérite, TELUQ ; Michel Umbriaco, professeur honoraire, TELUQ ; Josianne Basque, professeure honoraire, TELUQ ; Jean Gagné, professeur honoraire, TELUQ ; France Henri, professeure honoraire, TELUQ ; Marie-Josée Legault, professeure honoraire, TELUQ ; Martin Maltais, professeur, UQAR ; Normand Baillargeon, philosophe

