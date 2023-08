Haro sur Christophe Colomb!

L’auteur est professeur de littérature à Montréal, collaborateur de la revue Argument et essayiste. Il a notamment publié Ces mots qui pensent à notre place (Liber, 2017) et Pourquoi nos enfants sortent-ils de l’école ignorants ? (Boréal, 2008).

Un étudiant de Concordia fait, depuis quelques semaines, circuler une pétition afin que l’on débaptise l’avenue Christophe-Colomb, à Montréal, au prétexte que le navigateur génois serait « responsable d’esclavage et d’exploitation » et que pèseraient même sur lui des « accusations de génocide ».

Ray Coelho, cet étudiant en sciences politiques, a parfaitement raison.

Comme le rappelait Jean-François Lisée dans ces pages, ledit Colomb a imposé un tribut aux habitants d’Hispaniola (l’île qui abrite aujourd’hui Haïti et la République dominicaine), les a affreusement exploités et en a réduit un grand nombre en esclavage, n’hésitant pas à user de violence extrême et de torture à l’égard de ceux qui faisaient seulement mine de résister. On pourrait ajouter à cette triste litanie que l’amiral était islamophobe : il rêvait d’utiliser les profits réalisés lors de ses voyages d’exploration pour financer une croisade destinée à reconquérir Jérusalem et les lieux saints.

Il est vrai que cet homme du XVe siècle était un quasi contemporain de Tamerlan, ce conquérant turco-mongol qui avait la fâcheuse habitude de faire décapiter les habitants des cités qui osaient lui résister et de bâtir, ensuite, comme sinistres trophées, de gigantesques pyramides de têtes coupées. À Ispahan, il aurait ainsi fait massacrer plus de 100 000 citadins. Cela n’a pas empêché le gouvernement ouzbek d’ériger récemment à Tachkent une énorme statue équestre le représentant dans toute sa gloire.

À l’époque de Colomb régnèrent aussi sur l’Empire ottoman les sultans Mourad II, puis son fils Mehmet II. Le premier prit Thessalonique, et le second Constantinople, réduisant une part importante de la population en esclavage. Dans la lointaine Chine, pratiquement à la même époque, l’empereur Yongle des Ming, après avoir usurpé le pouvoir, fit exécuter des dizaines de milliers de fonctionnaires afin d’assurer la quiétude de son règne ; ce qui n’était pas non plus très fair-play.

Quoi qu’il en soit, Christophe Colomb mérite l’opprobre dont on voudrait couvrir son nom, comme d’ailleurs ses contemporains qui, en règle générale, ne respectaient pas vraiment les droits de la personne — mis à part peut-être le fameux Bartolomé de las Casas, qui plaida en faveur des droits des Autochtones du nouveau continent.

Pourtant, même ce prélat humaniste ne trouverait probablement pas grâce à nos yeux avertis : avant d’entrer dans les ordres, il avait possédé des esclaves, sans compter qu’il désirait par-dessus tout évangéliser les Autochtones, autrement dit les acculturer. Le monument dont l’honore sa ville natale, Séville, mériterait donc d’être lui aussi saccagé ou détruit.

En plus, la toponymie honore ce Colomb pour des motifs mensongers. On lui a attribué durant des siècles la « découverte de l’Amérique » ; affirmation complètement stupide puisque les gens qui vivaient là avant qu’il n’y débarque savaient très bien que ces terres existaient ! La prétendue « découverte » pour laquelle on se sent obligés d’honorer le navigateur n’est due qu’à l’ignorance non seulement des Européens, mais aussi à celle des Asiatiques et des Africains de cette époque, qui ignoraient totalement l’existence de ce continent, tout comme les habitants de celui-ci ne connaissaient pas l’existence du reste du monde. Apprendre à connaître un bon quart ou les trois quarts de la planète, ainsi que les changements dans l’histoire du monde que cette nouvelle connaissance a entraînée, comment peut-on appeler ça ?

Pour revenir à cet étudiant et au mandat qu’il s’est donné de débaptiser l’avenue Christophe-Colomb parce que le Génois ne le mérite pas, il a donc, comme on le disait, parfaitement raison.

On peut toutefois lui reprocher de manquer terriblement d’ambition en s’en prenant à une simple avenue, alors que la Colombie-Britannique porte elle aussi le nom du tortionnaire esclavagiste. Ne faudrait-il pas plutôt faire pression sur le gouvernement fédéral pour qu’il renomme cette province ? Il serait de même nécessaire que l’ONU s’inquiète du fait qu’un de ses pays membres honore dans son nom même un tel génocidaire. On devrait également lancer sur Avaaz une pétition en ligne afin de réclamer de l’État de l’Ohio qu’il rebaptise sa capitale, et du gouvernement américain qu’il change le nom du district qui abrite sa capitale.

Soyons en effet cohérents. Si, comme l’affirme Ray Coelho, l’« héritage de Christophe Colomb représente une triste période de l’histoire qui blesse ceux qui ont souffert sous la domination coloniale et le racisme », changer le nom d’une rue ne suffit pas. Il faut effacer ce nom blessant, le faire disparaître complètement afin de ne plus jamais avoir à le prononcer en entier.

Dans une telle perspective, s’attaquer à une seule avenue, avenue située qui plus est à Montréal, soit dans la métropole de la minorité ethnique que constituent les Québécois en Amérique du Nord, apparaît manifestement comme pusillanime. Or, soyons-en certains, c’est seulement en faisant preuve de grandeur d’âme que nous pourrons continuer à bénéficier en toute bonne conscience des fruits de cette « histoire qui blesse ».

Ce texte fait partie de notre section Opinion qui favorise une pluralité des voix et des idées en accueillant autant les analyses et commentaires de ses lecteurs que ceux de penseurs et experts d’ici et d’ailleurs. Envie d’y prendre part? Soumettez votre texte à l’adresse opinion@ledevoir.com. Juste envie d’en lire plus? Abonnez-vous à notre Courrier des idées.