Une rentrée sous avertissements de fortes cellules orageuses

Alors que la rentrée scolaire approche à grands pas, nous voyons déjà les annonces d’emplois en éducation se multiplier, ce qui laisse malheureusement présager un début d’année scolaire — encore une fois, diront certains — placé sous le signe de la confusion et du chaos.

À l’image de l’été que nous avons eu, et qui n’est pas terminé, ce retour en classe se fera sous plusieurs avertissements de fortes cellules orageuses. Croisons les doigts pour que cette tempête sous forme de tornade évite nos écoles ! Il est connu et bien documenté que les conditions de travail du personnel en éducation sont de plus en plus difficiles. Rien ne laisse croire qu’elles vont s’améliorer d’ici septembre.

Est-ce la faute de l’enseignant si le petit Jérémie lance ses souliers dans la classe, ce qui a pour effet que la petite Maya a de la difficulté à se concentrer et à améliorer sa lecture ? Est-ce la faute de la technicienne en éducation si la petite Magalie n’a pas de diagnostic du trouble du spectre de l’autisme et qu’elle est intégrée dans une classe ordinaire ? Résultat : il faut gérer les crises de Magalie sans pouvoir aider Jérémie à garder ses souliers dans ses pieds pour ne pas déranger Maya dans ses apprentissages en lecture.

Ces petits événements peuvent sembler anodins, mais ils ont le pouvoir de faire lever le vent assez rapidement en entraînant dans son sillage plusieurs des gros nuages gris qui surplombent l’école. Peut-on blâmer le parent qui n’a pas eu la chance de terminer son parcours scolaire, car il devait aller travailler pour aider la famille à subvenir à ses besoins de base, ce qui fait qu’il ne peut pas aujourd’hui aider sa petite Maya à améliorer sa lecture, car lui-même n’arrive pas à bien lire ?

Est-ce la faute de M. le directeur si l’enseignante, appelons-la ici Mme Chantale, a dû quitter après avoir été mise KO par un soulier reçu sur la tête ? Ce qui a eu pour effet de voir plusieurs suppléants se succéder avant d’espérer dénicher un nouveau titulaire disponible une fois l’année entamée…

Mais pourquoi nous retrouvons-nous au Québec à enseigner à l’intérieur d’écoles vétustes ? À travailler dans des conditions de travail médiocres ? En pénurie de personnel ? Devant des classes beaucoup trop nombreuses, où nous observons un nombre grandissant d’élèves en difficulté ? Tout cela à l’intérieur de locaux sans climatisation lors de canicule…

L’école n’existe que pour les enfants ; sans eux, cette bâtisse n’a pas d’âme pour la protéger des intempéries. Mais pour que ces enfants puissent continuer d’être des enfants, encore faut-il pouvoir retrouver à l’intérieur de ses murs du personnel aimant et motivé qui n’a pas envie, chaque jour, de quitter le navire.

Tout comme notre été laisse peu de place à l’éclaircissement, l’avenir se dessine plutôt sombre dans nos écoles. Pour bâtir la société de demain, il faut tous passer à l’étape de la réflexion en même temps. Que voulons-nous faire de notre système d’éducation ? La question est vaste, prenons le temps de la laisser mûrir : à quoi aspirera-t-on comme société et comme humanité dans cent ans ?

Je sais qu’il y a urgence d’agir. Par contre, je sais aussi que nous ne pouvons plus prendre de décisions précipitées. Nous sommes à l’intérieur d’une zone tampon. Oui, nous avons constaté l’échec de notre système, et je nous félicite d’être enfin arrivés à cette conclusion. Mais qu’allons-nous faire à la suite de ce constat ? L’école devrait avoir parmi ses rôles celui d’amoindrir les effets de la pauvreté et non de les aggraver, comme le fait présentement l’école à trois vitesses, que certains tentent de nier malgré les évidences.

Je nous invite à nous inspirer d’une phrase tirée du livre Comenius, ou l’art de combattre la pauvreté par l’éducation, de Jean Bédard, et qui va comme suit : « Car s’il y a des pauvres, c’est que ceux qui ne le sont pas ne sont pas vraiment civilisés, éduqués. » L’éducation coûte effectivement cher. Par contre, l’ignorance et la pauvreté s’avéreront beaucoup plus dispendieuses si nous continuons à agir de la sorte.

Mesdames et messieurs les décideurs, je vous demande de faire le nécessaire et de prendre la situation au sérieux, car d’ici cent ans, nous ne serons plus présents sur cette Terre. En revanche, les décisions que nous prenons aujourd’hui auront des effets, alors, la vie de mes petits-enfants et des vôtres.

Les dommages de nos crises actuelles ont déjà de nombreux effets collatéraux sur nos élèves qui ont du plomb dans leurs ailes à force d’en boire à l’école chaque jour. Leurs petites ailettes trop lourdes pour leurs épaules d’enfant déclenchent une myriade d’effets papillon dans les classes. En tourbillonnant, les souliers de Jérémie et les livres de Maya finissent par former une tornade capable de causer beaucoup de dégâts, dont certains pourraient être irrattrapables. Est-ce vraiment la faute de nos élèves si ça tourne si carré dans nos classes ?

Et si, pour une fois, nous nous attelions à vraiment aimer nos enfants ?

Ce texte fait partie de notre section Opinion qui favorise une pluralité des voix et des idées en accueillant autant les analyses et commentaires de ses lecteurs que ceux de penseurs et experts d'ici et d'ailleurs.