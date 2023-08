Les politiques de la Ville de Montréal contribuent au racisme policier

La publication du plus récent rapport sur les interpellations policières et le profilage racial à Montréal met en évidence une impasse. Sur la base de données probantes, les chercheurs rappellent que l’interpellation policière porte atteinte aux droits et libertés et demeure un vecteur majeur de discrimination et de racisme. Faisant suite à un exercice similaire publié trois ans plus tôt, ce récent rapport confirme que la situation ne s’améliore pas, voire se détériore, et ce, en dépit de la politique sur les interpellations adoptée à cet effet par le Service de police de la Ville de Montréal (SPVM) en 2021.

Or, si ces résultats ont donné lieu à de vives critiques à l’endroit du corps policier de la métropole, critiques que nous partageons largement, la Ville de Montréal a pour l’essentiel été jusqu’à présent épargnée, malgré le rôle de premier plan qu’elle joue avant et après la police.

Depuis plusieurs années, la Ville nous livre un double discours. D’un côté, elle répète sans relâche sa volonté de s’attaquer au racisme, notamment policier. De l’autre, la confiance qu’elle voue au SPVM et à sa vision de la société, qui n’a d’égal que le budget qu’elle lui accorde, ne semble pas connaître de limite, et ce, même le jour de la publication d’un rapport aussi accablant. Vouloir mettre fin au racisme, donc, en légitimant les pratiques et la vision d’une institution qui le produit et le reproduit.

Ainsi, non seulement la Ville ne sourcille pas lorsque le SPVM entend poursuivre une pratique, l’interpellation, dont les effets discriminatoires et racistes sont documentés, mais elle ne remet pas non plus en cause les efforts titanesques que la police déploie pour justifier le racisme qu’elle produit. On se souviendra qu’au lendemain de la sortie du rapport de 2019 sur les interpellations policières, le SPVM mettait en branle une vaste campagne médiatique autour de l’augmentation de la violence armée, ravivant de ce fait la figure mythique du « gang de rue », une catégorie créée par le SPVM en 1989 précisément pour aller en guerre contre les jeunes hommes noirs.

Devant une vague de critiques quant à ses pratiques racistes, la police justifiait ainsi encore une fois, comme cela se produit de décennie en décennie, la légitimité de ses actions en brandissant la menace du jeune homme noir, celui-là même qui est disproportionnellement interpellé sans fondement et détenu pour un geste mineur. Et la Ville, plutôt que de développer une solution de rechange à la lecture sociale simpliste et erronée de la police, l’a acceptée et a contribué massivement à l’opération qu’elle a engendrée.

Depuis 2020, on doit à l’administration Plante l’augmentation du budget du SPVM de 665 millions à 787 millions (ou 18 %) en trois ans, à savoir plus que sous toute autre administration dans l’histoire montréalaise et plus que pour toute autre ville canadienne pour la même période. Une augmentation précisément justifiée par la nécessité de combattre la violence armée dont nous parle la Division des communications du SPVM.

Si la Ville ne sait pas comment s’y prendre pour développer une analyse plus riche de la violence et envisager des moyens plus efficaces pour la prévenir, il y a des experts dans notre ville. De nombreux organismes travaillent à la prévention de la violence avec une compréhension beaucoup plus vaste du bien-être collectif et du développement social. Le Café-jeunesse multiculturel de Montréal-Nord (CJM), par exemple, comprend la violence comme un phénomène structurel qui reflète une société inégalitaire et veille depuis 30 ans à ce que les jeunes du quartier aient conscience des occasions qui se présentent à eux et exercent leurs droits en tant que citoyens à part entière. L’organisme oeuvre à prévenir la violence interpersonnelle et structurelle en s’attaquant à ses causes — en misant sur la construction de liens avec les jeunes plutôt que sur la punition et l’exclusion.

Le CJM, pourtant, s’est vu retirer son financement municipal en 2021. Alors que la Ville consacre une part toujours plus importante de son budget au SPVM, le sous-financement d’organismes comme le CJM perdure, comme les inégalités systémiques que ces organismes combattent sur le terrain.

Le statu quo n’est pas une fatalité : il existe des solutions pour prévenir la violence tout en mettant fin au racisme policier. Pour dépasser les belles paroles, la Ville de Montréal doit impérativement prendre ses distances de la lecture sociale que propose la police pour justifier ses pratiques discriminatoires et racistes, une lecture qui ne s’appuie ni sur les recherches ni sur une compréhension de la complexité et de l’imbrication des formes de violences.

Le développement d’une perspective large sur la sécurité publique, indépendante de la police, est une condition préalable à la réduction des différentes formes de violence et à la fin de leur reproduction institutionnelle. Nécessairement, la Ville doit aussi revoir de toute urgence ses postes budgétaires selon cette même logique : prendre ses distances vis-à-vis du SPVM et miser sur la production collective de la sécurité.

