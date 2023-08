Se former en psychologie tout en contribuant à la collectivité

Cet été, Le Devoir vous entraîne sur les chemins de traverse de la vie universitaire. Une proposition à la fois savante et intime, à cueillir comme une carte postale. Aujourd’hui, on s’invite dans les coulisses du Projet InterCom, qui jette des ponts entre les connaissances théoriques et l’intervention en santé mentale.

Imaginez Léo, un étudiant au baccalauréat en psychologie qui révise par coeur et sans répit afin de performer à ses examens dans l’objectif d’accéder au doctorat, un rêve qu’il cultive depuis plusieurs années. Imaginez-le étudier au point qu’il en oublie pourquoi il s’est intéressé à ce domaine et qu’il ressent des niveaux préoccupants de détresse en lien avec la pression de performance.

Maintenant, imaginez Léa, une étudiante du même programme, en train d’animer des ateliers auprès de populations vulnérables. Elle a reçu une formation en animation, a participé à la conception d’ateliers et à l’évaluation de leur efficacité grâce à un cours pratique durant ses études au baccalauréat. Imaginez-la vivre ce moment engageant, plein de sens, la rapprochant de son rêve de devenir intervenante. Cette deuxième vision guide notre approche à l’éducation au sein du Projet InterCom.

« S’engager pour mieux aller »

Il s’agit d’un projet d’interventions communautaires né de la pandémie de COVID-19 en réponse à ses répercussions sur la santé psychologique, telles que l’isolement et la détresse. Au Québec, durant les moments les plus criants de la crise, le délai d’attente pour recevoir des services psychologiques individuels pouvait s’élever jusqu’à 24 mois. Pour répondre à ces problèmes préoccupants, le Projet InterCom vise à apporter du soutien à la population et aux personnes vulnérables pour favoriser leur bien-être et la résilience collective à la suite d’une crise sociale.

De manière complémentaire aux interventions déjà existantes dans les milieux communautaires, éducatifs et de la santé, ce projet offre des ateliers de groupe interactifs dans le but de retrouver des repères lors des bouleversements sociaux, de cultiver la bienveillance envers soi-même et les autres, de créer des occasions de s’entraider et de s’ouvrir aux différences. Ces interventions s’inspirent de la psychologie sociale, de la thérapie cognitivo-comportementale et de la psychologie positive. Elles mettent l’accent sur la diffusion de connaissances scientifiques vulgarisées et l’engagement des participants dans leur communauté pour aider à la reconstruction des individus et de la société.

Cet été, comme chaque été depuis 2020, une vingtaine d’étudiants ont l’occasion de s’impliquer pour une durée d’un an, leur permettant de s’investir dans le monde de l’intervention, de la recherche scientifique et dans les comités permettant de piloter le projet.

Une occasion de formation qui sort de l’ordinaire

La formation théorique occupe la plus grande place au baccalauréat en psychologie et il est souvent difficile de mettre en pratique les notions apprises. Dans le Projet InterCom, l’un des objectifs est d’établir des ponts entre les connaissances théoriques et l’intervention. Notamment, les étudiants suivent une formation puis animent les ateliers dans divers milieux.

Bérénice Jean, du comité Clinique, raconte : « J’ai eu la chance, sous la supervision de la psychologue et chercheuse France Landry, de participer à la création de deux ateliers, de les animer auprès de jeunes adultes et d’être aux premiers rangs pour voir les effets des interventions. Cette expérience m’a permis de contribuer à ma communauté, a été déterminante pour orienter mes intérêts de carrière et m’a aidée à accéder au doctorat en psychologie. »

Charlie Lavigne, du comité Recherche et subvention, ajoute : « J’ai participé à la planification d’une étude pour évaluer l’efficacité des interventions et les améliorer. Ce dont je suis le plus heureux, c’est d’avoir contribué à un projet possédant une portée réelle, et pas juste à un travail théorique que seul mon prof allait lire. »

Les étudiants ont ainsi l’occasion de vivre la réalité du terrain et de développer leurs compétences de futurs intervenants et/ou chercheurs, tout en aiguisant leur capacité à contribuer à la communauté.

Le milieu universitaire peut être perçu comme intimidant et impersonnel, et on lui reproche parfois de ne pas faire suffisamment appel à la créativité des étudiants, affirment Roxane de la Sablonnière et Caroline Lebeau, fondatrices du Projet InterCom. Avec ce dernier, « nous visons à retrouver le plaisir d’apprendre et valorisons l’engagement, l’innovation et le leadership des étudiants ».

Une vision de société

Les ateliers sont élaborés en étroite collaboration avec plusieurs partenaires, tels que les organismes communautaires, les écoles, le milieu de la santé, les centres jeunesse, les universités et les cégeps. Ces milieux ont été au coeur de riches échanges avec les intervenants et les participants qui ont influencé et influencent en continu le contenu et la forme de nos interventions.

Jenny Litalien, intervenante jeunesse au Carrefour jeunesse-emploi de Laval, explique : « Nous avons été impliqués dès le début, notamment dans le cadre de groupes de discussion pour comprendre comment les jeunes vivaient la pandémie et quels étaient leurs besoins. Nous avons toujours pu offrir notre rétroaction à la suite des interventions afin qu’elles soient bien adaptées aux besoins de nos participants. Ultimement, ça nous permet d’avoir un coup de main pour remettre nos jeunes sur pied, et ça tombe bien à point ! »

« Les jeunes qui sollicitent l’aide de notre organisme n’ont pour la plupart jamais entendu parler de sujets comme l’autocompassion, poursuit-elle. Je les vois évoluer grâce aux ateliers, se dégêner, se bâtir un réseau de soutien et agir avec plus de bienveillance. »

En cas de bouleversements sociaux, face aux difficultés du système à satisfaire la demande criante en santé mentale, il faut miser sur des solutions collectives pour relever des défis collectifs. Le Projet InterCom prend part à une vision dans laquelle l’intervention communautaire promouvra la résilience collective en préparation aux crises futures éventuelles et dans un contexte d’inégalités sociales persistantes.

Finalement, tout en soutenant la société à se relever à la suite d’un bouleversement social, ce projet permet d’offrir à des étudiants comme Léo et Léa un environnement engageant qui favorise leur santé mentale et les prépare à leurs futurs rôles en recherche et en intervention.

Le Projet InterCom en résumé En chiffres : 3600 participants (jeunes, intervenants, grand public) ; 140 ateliers, 50 conférences et 16 formations ; 60 étudiants universitaires impliqués. Prochaine étape : offrir des formations et une trousse permettant aux différents milieux d’animer les ateliers de façon autonome.

