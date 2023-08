À quand la sobriété pour la planète?

Le 29 juillet dernier, Le Devoir nous proposait une réflexion de son équipe éditoriale à propos de l’environnement et des défis individuels et collectifs engendrés par cette question (« La sobriété, une mesure essentielle pour sauver la planète »). La lecture est intéressante, autant pour les points pertinents qu’elle soulève que pour le regard parfois surprenant qu’elle pose sur le contexte.

Par exemple, le mouvement social environnemental y est longuement dépeint comme n’ayant appartenu qu’à Greta Thunberg. Pourtant, la réalité québécoise sur le terrain est tout autre : lors des élections de 2018, les groupes citoyens qui se sont formés pour organiser les premières marches étaient constitués autant d’adultes que de jeunes dont la principale motivation était de faire de l’environnement un enjeu politique, puisque ce n’était absolument pas le cas. Un très large mouvement citoyen a fait déclarer l’urgence climatique aux dirigeants de tous les paliers politiques confondus. Cela n’avait rien à voir avec Greta Thunberg, mais plutôt avec l’initiative de militants de longue date.

Bien sûr, nous avons tous eu une bonne dose d’inspiration en voyant la ténacité et le courage de cette jeune femme. Comme elle, des centaines de jeunes d’ici ont organisé des grèves, nous avons tous relayé ses paroles et ses gestes, et avons été ravis et honorés de sa présence parmi nous. Mais ce sont surtout les médias qui se sont concentrés sur les aspects spectaculaires de sa venue et de sa personne.

Silence

L’éditorial du Devoir souligne l’importance de la lutte et de la poursuite de la mobilisation, mais il semble qu’une prise de conscience s’impose : tant que la couverture médiatique ne changera pas son approche, en cherchant trop souvent un seul sauveur ou encore l’étincelle d’une nouvelle flamboyante, la demande faite aux citoyens demeurera tout simplement irréaliste. Ce fut bien celle du Secrétaire général de l’ONU, M. Guterres, à savoir que la société civile se mobilise pour briser cette impasse politique. Plusieurs citoyens ont répondu à son appel en donnant énormément de leur temps afin de faire avancer la cause. Nombreuses sont les actions qui n’ont reçu que très peu, voire aucune attention.

Un exemple précis me vient en tête pour y avoir participé : avec « La planète s’invite au parlement », nous avons travaillé sur l’élaboration d’un document ayant pour but d’outiller les électeurs dans leur participation aux élections municipales. On y retrouvait différentes propositions spécifiques à ce palier politique, toutes tirées de Québec ZéN, des 101 propositions du Pacte et des propositions des Chantiers de la DUC (qui n’avaient d’ailleurs toutes reçu que très peu d’attention médiatique).

Après qu’un regroupement de citoyens eut travaillé pendant un an de manière entièrement bénévole sur ce document, de nombreux groupes se sont joints à nous, si bien qu’au bout du compte, nous étions vraiment nombreux derrière cette initiative (Eau Secours, Vivre en Ville, Vélo Québec, Réseau québécois des groupes écologistes, ENvironnement JEUnesse, SNAP et plusieurs autres, dont toutes les principales ONG environnementales). Ce fut l’élément central de la campagne Vire au vert d’Équiterre. Aucun journaliste n’a participé à la conférence de presse. Aucun. Et presque personne n’a jugé bon d’en parler par la suite.

Ce n’est qu’un exemple parmi tant d’autres. On n’a qu’à penser à la Grande Marche pour la protection des forêts, aux gens d’Antigone qui se sont courageusement attachés à un pipeline ou encore au petit Antonin qui, avec d’autres jeunes de son école, a manifesté sans relâche pendant des mois devant l’Assemblée nationale, dans la plus grande indifférence. C’est malheureusement systématique. Tant que les choses ne changeront pas, qu’il n’y aura pas un suivi sérieux et soutenu des actions citoyennes, ce que l’on s’attend à voir comme résultat à la suite de cette mobilisation demeurera toujours irréaliste.

Repenser l’espace médiatique

On a vu ce que peut apporter une couverture médiatique soutenue. C’est ce qui s’est produit quand les médias ont trouvé certains faits assez flamboyants pour en traiter d’avance. Ce fut le cas lors de la sortie du Pacte, qui avait mis de l’avant de nombreuses personnalités publiques, ainsi que pour l’annonce de la venue de Greta Thunberg, dont la renommée n’était alors plus à faire.

Grâce au côté « glamour » de ces annonces, elles furent d’actualité pendant de nombreuses semaines, ce qui fait, par exemple, que nous savions tous qu’il y aurait des centaines de milliers de gens à la grande manifestation de 2019 avant même qu’elle ait lieu, tant tout le monde en parlait.

Sans ces éléments spectaculaires, impossible d’avoir accès à cette attention : on se fait répondre qu’on ne traite pas d’une marche avant qu’elle ait lieu et les citoyens sont à peu près laissés à eux-mêmes en ce qui a trait à la diffusion de leurs initiatives. Pourtant, si l’on souhaite un changement réel, n’est-ce pas le rôle des médias d’informer la population de ce qui se passe et de ce qui se fait sur le terrain, ainsi que de la manière dont elle peut y participer ?

Parmi ce que nous avons pu découvrir ces dernières années, il y a aussi les effets directs de l’acharnement médiatique sur la classe politique. Durant la pandémie, nous en avons eu de nombreuses démonstrations. Malgré la gravité de la crise sans précédent à laquelle nous sommes confrontés, cet acharnement n’est malheureusement pas au rendez-vous.

Ainsi, à Montréal, on passe l’été à respirer de l’air pollué, mais on continue à organiser des feux d’artifice et un Grand Prix de Formule 1 qui fait la promotion de la culture du char. Pourquoi est-ce que la mairesse n’est pas talonnée à cet effet jusqu’à ce qu’un changement se produise ? N’y a-t-il pas de journalistes assignés à la couverture de ce sujet ? Pourquoi est-ce que le premier ministre n’est pas talonné autant qu’il l’a été pendant la pandémie, pour son manque de compréhension de la gravité de la crise environnementale et son degré phénoménal d’irresponsabilité dans les circonstances ? Jusqu’où devra-t-on s’enfoncer avant de juger que la situation est aussi grave (voire bien plus) ?

On ne peut qu’être d’accord avec le titre « La sobriété pour la planète ». Mais si l’on souhaite réellement que la mobilisation citoyenne provoque ce changement, il faudra revoir l’importance qu’on lui accorde et la manière dont elle est traitée médiatiquement. Et il faudra sans doute repenser l’espace médiatique qui est accordé à la dénonciation de l’inaction politique avant de voir enfin des résultats concrets.

Ce texte fait partie de notre section Opinion qui favorise une pluralité des voix et des idées en accueillant autant les analyses et commentaires de ses lecteurs que ceux de penseurs et experts d’ici et d’ailleurs. Envie d’y prendre part? Soumettez votre texte à l’adresse opinion@ledevoir.com. Juste envie d’en lire plus? Abonnez-vous à notre Courrier des idées.