Le droit de rêver grand pour les élèves en difficulté

Cet été, Le Devoir vous entraîne sur les chemins de traverse de la vie universitaire. Une proposition à la fois savante et intime, à cueillir comme une carte postale. Aujourd’hui, Audrey Leblanc réfléchit sur les défis que représente l’élaboration d’une intervention orthopédagogique de qualité.

L’été, le milieu scolaire est en pause et reprend des forces pour affronter l’année scolaire à venir. Pendant 15 ans, j’ai fait partie de ce groupe qui profitait de l’été pour recharger ses batteries. Désormais chercheuse néophyte en orthopédagogie, je vois maintenant l’été comme un moment privilégié pour réfléchir et planifier le projet de recherche à venir.

Ces moments de réflexion estivaux me permettent, chaque fois, de comprendre que la recherche en orthopédagogie n’est pas simple — des embûches fréquentes se présentent —, mais elle présente aussi, et surtout, de bons côtés, des côtés qui permettent de rêver grand pour les élèves en difficulté.

Année 2020. Je fais mon entrée au doctorat en éducation. Je suis nerveuse. J’opère un audacieux changement de carrière, moi qui depuis 15 ans exerce comme orthopédagogue en milieu scolaire. Toutefois, je suis habitée par la forte conviction que je continuerai d’aider les élèves en difficulté en me lançant dans un parcours en recherche.

Dès les premières semaines au doctorat, la nervosité laisse place à un immense sentiment de fierté. Je suis fière de faire de la recherche en orthopédagogie, car je prends conscience que peu de candidats empruntent cette voie. J’ai alors compris pourquoi, comme orthopédagogue, il m’était si ardu de mettre la main sur du matériel validé pour les élèves en difficulté et pourquoi j’avais suscité un grand engouement auprès de mes collègues lorsque j’avais manifesté mon intérêt de me diriger en recherche en orthopédagogie.

Je ne mets aucun frein à mes grandes ambitions visant à favoriser les apprentissages des élèves en difficulté. Je me consacre à temps complet à mes études doctorales, à l’élaboration de mon projet de recherche — une intervention orthopédagogique en écriture destinée aux élèves en difficulté. Cependant, entre les charges de cours, les rencontres d’encadrement, les séminaires doctoraux et la participation à d’autres projets de recherche, j’ai vite compris que ce sont les étés qui m’offrent des moments privilégiés en tête à tête avec mon projet de recherche.

Pendant ces mois d’été, j’explore les possibilités quasi infinies de soutenir les élèves en difficulté en recherche. Je suis charmée par les beautés de la recherche en orthopédagogie qui me permettent, enfin, de centrer mon attention et mes ressources seulement sur les élèves en difficulté — ce qui les définit, leurs besoins —, et ce, sans être obligée d’amputer du temps pour l’attribuer à des tâches administratives comme je devais si souvent le faire en milieu scolaire. Mais la recherche en orthopédagogie, bien qu’elle regorge de bons côtés, propose aussi son lot de défis insoupçonnés.

Entre recherche et pratique

La confrontation entre l’orthopédagogue praticienne et la chercheuse néophyte, confrontation qui mène à des prises de décision importantes, est le défi le plus difficile que j’ai à relever. Quand nous annonçons notre intention d’élaborer et de valider une intervention destinée aux élèves en difficulté, l’une des premières questions qu’on nous pose concerne les élèves en difficulté ciblés par l’intervention. L’orthopédagogue issu du milieu scolaire répondra : tous ! Dans les écoles, les besoins sont grands et les ressources sont manquantes. Donc, même si cela signifie avoir de sérieux maux de tête puisqu’on doute parfois que les regroupements effectués soient équilibrés et que l’intervention sera efficace pour tous, on crée de la place dans le service orthopédagogique. La chercheuse, elle, répondra que sous le terme « élèves en difficulté » se trouve une panoplie d’élèves dont les caractéristiques et les besoins sont différents.

L’été, le milieu scolaire est en pause et reprend des forces pour affronter l’année scolaire à venir. Pendant 15 ans, j’ai fait partie de ce groupe qui profitait de l’été pour recharger ses batteries.

Ainsi, en recherche, contrairement en milieu scolaire, on affine nos critères. On définit clairement notre échantillon d’élèves en matière de caractéristiques et de besoins, ce qui facilitera le développement et la validation d’une intervention adaptée. Par conséquent, bien que l’orthopédagogue ait l’impression de laisser des élèves derrière, la chercheuse se rappelle qu’elle aidera plutôt plus efficacement un sous-groupe d’élèves en difficulté.

L’orthopédagogue et la chercheuse se rencontreront pour une nouvelle partie de bras de fer lorsque viendra le temps de réfléchir à l’élaboration de l’intervention orthopédagogique. L’orthopédagogue se souviendra que le temps est toujours cruellement manquant en milieu scolaire. Donc, guidés par de fortes bases théoriques et une bonne part d’instinct, on agit vite en créant, ou souvent en adaptant, des programmes existants. La chercheuse sait maintenant qu’élaborer une intervention orthopédagogique de qualité prend du temps. Il faut recenser les écrits scientifiques avant que s’opère le long processus d’élaboration, où chaque modalité d’intervention doit être adaptée aux besoins des élèves en difficulté ciblés et aux contraintes du milieu scolaire.

Un sentiment de satisfaction

Bref, en recherche, rien n’est laissé au hasard et tout est réfléchi. À l’issue de ce bras de fer, la chercheuse se félicitera d’avoir d’abord été orthopédagogue pendant 15 ans et de pouvoir compter sur son bagage d’expérience et ses connaissances des besoins et des réalités du terrain pour l’élaboration de l’intervention. Quoiqu’encore empressée d’aller valider l’intervention, il faudra sans cesse rappeler à la chercheuse de profiter du temps dont elle dispose pour fignoler tous les détails de son intervention, car il n’y a pas si longtemps, elle déplorait en manquer.

Au terme de ces trois années de recherche en orthopédagogie, à quelques mois d’enfin pouvoir valider mon intervention orthopédagogique, je constate que mes étés ont beaucoup changé, mais qu’ils riment avec un grand sentiment de satisfaction. Les étés m’offrent des moments précieux pour réfléchir à ce qu’il y a de meilleur à offrir à des élèves qui méritent ce qu’il se fait de mieux en matière d’intervention, de matériel et d’évaluation. Je considère toujours faire une différence dans la vie de ces élèves qui sont si chers à mes yeux en étant à l’origine d’interventions qui les feront progresser et croire en leur potentiel.

Avec le temps, je comprends aussi que la confrontation entre les deux facettes de ma personnalité professionnelle s’est estompée. L’orthopédagogue praticienne et la chercheuse néophyte ont plutôt appris à cohabiter, à conjuguer ensemble avec les aléas de la recherche et à exploiter les forces de chacune afin de rêver grand pour les élèves en difficulté.

Ce texte fait partie de notre section Opinion qui favorise une pluralité des voix et des idées en accueillant autant les analyses et commentaires de ses lecteurs que ceux de penseurs et experts d’ici et d’ailleurs. Envie d’y prendre part? Soumettez votre texte à l’adresse opinion@ledevoir.com. Juste envie d’en lire plus? Abonnez-vous à notre Courrier des idées.